Travailler dans l’IA : Google offre des formations à saisir en urgence

L’intelligence artificielle est la révolution du moment. Elle vient juste de commencer et risque de bouger les habitudes sur les deux ou trois décennies à venir. Alors que de nombreux professionnels ont peur d’être remplacés, il existe plusieurs compétences que vous pouvez acquérir aujourd’hui et qui seront toujours recherchées dans les années à venir. Et si cela vous intéresse de faire carrière dans l’IA, Google Cloud vient de lancer plusieurs formations, dont deux sont d’ailleurs entièrement gratuites.

Introduction à l’IA générative

Introduction to Generative IA est une formation complètement gratuite et non technique qui vous apprend l’essentiel des choses à savoir sur les IA génératives telles que Google Bard, ChatGPT, etc. Ce cours est plus destiné aux professionnels du marketing, des ressources humaines, du commerce, etc. Il montre comment ces outils IA peuvent impacter votre activité et comment vous pouvez l’utiliser de façon responsable.

Introduction to Generative IA ne dure que 45 minutes. À la fin, vous pouvez continuer avec Introduction to Responsible AI ou Introduction to Large Language Models. Ces dernières formations vous prendront environ deux heures, à l’issue desquelles vous obtenez le badge numérique Generative AI Fundamentals.

IA générative pour développeurs

Generative AI For Developers est un cours payant qui est destiné aux développeurs, ingénieurs logiciels, professionnels du machine learning, etc. Cette formation comprend des ateliers techniques avancés sur des outils IA. Aussi, pour pouvoir y accéder, vous devez préalablement compléter le cours sur Introduction to Responsible AI.

Generative AI For Developers n’est pas qu’une formation théorique. Elle invite également à la pratique en vous faisant travailler sur Google Cloud. Accéder à cette formation vous permet d’essayer plusieurs autres telles que Qwik Start, Vertex AI, Generative AI Studio, Prompt engineering, etc.

Vertex AI

Cette formation est parfaite pour ceux qui ont toujours souhaité se faire former en Machine Learning. En collaboration avec DeepLearning.AI, Google Cloud offre la formation gratuitement. Celle-ci vous permettra de découvrir et d’apprendre de nombreuses notions, dont la recherche sémantique, le clustering de texte, la détection des virus, etc.

Entre théories et pratiques, cette formation vous promène dans l’essentiel sur le machine learning et vous fait acquérir des compétences. À la fin, vous obtenez un badge numérique que vous pouvez exhiber sur votre CV.

Les différentes formations de Google Cloud comprennent des vidéos, des textes, des ateliers de prise en main qui vous pouvez faire selon votre rythme.