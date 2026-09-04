Alors que les plateformes de streaming multiplient les abonnements, VLC vient de franchir le seuil symbolique des 7 milliards de téléchargements. Développé par l’association française VideoLAN, le lecteur multimédia conserve une place particulière grâce à son modèle gratuit, open source et orienté lecture locale. Ce nouveau record confirme surtout la longévité d’un logiciel capable de s’adapter à l’évolution des usages numériques.

Un lecteur multimédia restant pertinent face au streaming

Le nouveau cap a été confirmé par Jean-Baptiste Kempf, président et développeur principal de VideoLAN. Il intervient environ 18 mois après le précédent record de 6 milliards de téléchargements atteint en janvier 2025. Cette progression montre que le streaming n’a pas totalement remplacé la lecture de fichiers stockés localement.

L’un des principaux atouts de VLC réside dans sa compatibilité avec une quantité importante de formats audio et vidéo. Contrairement aux services de streaming, son fonctionnement ne dépend pas d’un catalogue en ligne, d’un abonnement ou d’une connexion permanente. Cette approche reste notamment pertinente pour :

Les utilisateurs possédant leurs propres fichiers ;

Ceux consommant des contenus hors ligne

Ceux souhaitant éviter les restrictions liées aux différentes plateformes.

Par ailleurs, VideoLAN continue d’élargir la compatibilité du logiciel. Le lecteur a récemment été porté sur Vega OS, le système développé par Amazon pour ses téléviseurs. L’objectif annoncé est de poursuivre le support d’autres plateformes et codecs. Ceci constitue alors un enjeu technique important face à la multiplication des environnements logiciels.

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VLC 4 et les fonctions d’intelligence artificielle encore attendues

En parallèle, VideoLAN poursuit le développement de VLC 4, une évolution majeure qui se fait attendre. L’équipe ne communique toujours pas de calendrier précis, signe que la refonte nécessite davantage de temps que prévu.

L’intelligence artificielle constitue également une piste d’évolution. VideoLAN avait présenté un système capable de générer et traduire automatiquement des sous-titres grâce à des modèles exécutés localement. Leur disponibilité généralisée reste toutefois incertaine.

Avec 7 milliards de téléchargements, VLC démontre qu’un lecteur multimédia gratuit peut conserver une forte audience face aux services par abonnement. Son développement reste néanmoins confronté à plusieurs défis. Modernisation de l’interface, compatibilité avec les nouvelles plateformes et intégration de fonctionnalités plus avancées. La prochaine version majeure sera donc déterminante pour maintenir sa pertinence.

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