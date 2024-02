WeTransfer : test et avis de l’app d’envoi de fichiers lourds

Aujourd’hui, la plupart des boites mail ont une capacité d’envoi restreinte de 10 à 25 Mo (10 Mo avec Hotmail, 20 Mo avec Outlook et 25 Mo avec Gmail par exemple). Malheureusement, force est de constater que les fichiers que nous utilisons (fichiers graphiques, audio, photo ou vidéo). Pour l’envoi d’un important volume de fichiers, aussi bien dans un cadre personnel que professionnel, il est nécessaire d’utiliser des plateformes de transfert de fichier spéciales, à l’image de Wetransfer dont nous allons vous parler dans cet article. C’est en effet, l’une des plus anciennes solutions, mais nous allons voir qu’il existe aujourd’hui des alternatives à l’image de Smash.

L’envoi de fichiers volumineux

La fonctionnalité première de Wetransfer, c’est de permettre l’envoi de fichiers volumineux. Pour cela, il suffit de transférer vos fichiers sur la plateforme qui enverra un lien de téléchargement par mail. Sur la version gratuite de Wetransfer, il est possible d’envoyer gratuitement jusqu’à 2 Go de fichiers (textes, tableurs, PDF, images, vidéos…). Au-delà de ce volume, nous verrons qu’il est nécessaire de passer à la version payante ou d’avoir recours à des alternatives comme Smash où l’on peut envoyer des fichiers gratuitement sans restriction de volume.

Envoyer votre lien de téléchargement par mail

En utilisant la version gratuite de Wetransfer, il suffit d’inscrire son adresse mail, l’adresse mail du ou des destinataires, et de charger les fichiers. Une fois que le téléversement est effectué, ils seront disponibles durant 7 jours en téléchargement, durée au-delà de laquelle le lien deviendra caduc.

Aujourd’hui, on regrettera tout de même que la plateforme n’ait toujours pas amélioré la vitesse de chargement des fichiers. On parle encore de 2,50 minutes de temps de chargement pour un fichier de 2 Go, ce qui peut être problématique quand il y a une interruption de connexion. Il faut parfois s’y prendre à plusieurs reprises pour charger un fichier. Certaines alternatives comme Smash ont réduit la vitesse de transfert de moitié.

VOIR AUSSI : 5 astuces pour restaurer des fichiers supprimés sur votre PC

La possibilité de créer un lien de téléchargement à partager

Aujourd’hui, on peut choisir entre deux options de partage de fichier. Soit, on utilise la voie classique qui permet d’envoyer un mail aux destinataires (en renseignant les e-mails). Il est possible de personnaliser le message. Soit, on clique sur les trois petits points au niveau de l’onglet et l’on choisit d’obtenir le lien direct à partager à ses destinataires (par SMS ou sur WhatsApp par exemple).

Être informé du téléchargement de ses fichiers

Le petit « plus » qu’apportait Wetransfer, c’est de vous informer du téléchargement des fichiers par vos destinataires en vous envoyant une alerte par mail. C’est très utile dans un cadre professionnel quand il s’agit d’envoyer un travail et d’obtenir un accusé de réception (ce qui n’est pas possible à obtenir dans la plupart des boites mail).

VOIR AUSSI : Nearby Share : comment transférer facilement des fichiers entre smartphone Android et PC Windows sans fil ?

Les fonctionnalités en option

Il existe deux versions payantes de Wetransfer. La première à 10 euros par mois permet d’envoyer et de recevoir 200 Go de fichier. Il est possible de créer jusqu’à 5 portails (espaces de travail collaboratifs) qui vont permettre à vos destinataires d’évaluer votre travail. Dans la version à 19 euros par mois, les envois et les portails sont illimités.

Dans la version payante, la durée de disponibilité au téléchargement de vos gros fichiers envoyés et reçus est étendue à 4 semaines.