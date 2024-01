WhatsApp dévoile une nouvelle fonctionnalité inspiré de Discord

WhatsApp innove encore avec une nouvelle fonctionnalité qui simplifie les échanges en groupe. Cette mise à jour permet désormais de lancer des discussions vocales, en plus des appels traditionnels. Facilitant ainsi la communication au sein des groupes. Inspirée de Discord, cette option permet aux participants de rejoindre des salons vocaux à tout moment, de dialoguer sans perturber les autres membres. Mais également de quitter la discussion à leur convenance. WhatsApp continue d’évoluer avec cette fonctionnalité qui était en test depuis plusieurs mois dans sa version bêta. Ainsi offrant une expérience similaire à Discord pour les amateurs de jeux et les utilisateurs en groupe.

WhatsApp réinvente la communication de groupe

La fonction chat vocal de WhatsApp se distingue des appels de groupe traditionnels. Elle évite les sonneries individuelles pour chaque membre lorsqu’une discussion vocale débute. Au lieu de cela, les participants reçoivent une notification silencieuse et rejoignent la salle audio via une bulle de chat dans la conversation. Cette approche s’inspire fortement de Discord, permettant aux utilisateurs de rejoindre les salons vocaux à tout moment, de participer aux discussions sans perturber les autres membres et de quitter la discussion à leur guise.

Les utilisateurs peuvent contrôler l’appel tout en envoyant des messages textes simultanément. Les commandes d’appel, situées en haut de la discussion de groupe, offrent une méthode non intrusive pour les participants de gérer leur interaction vocale. De plus, les chats vocaux bénéficient d’un cryptage de bout en bout pour assurer la confidentialité et la sécurité des échanges.

La fonctionnalité de chat vocal est limitée aux groupes comptant entre 33 et 128 personnes. Les groupes plus petits peuvent continuer à utiliser la fonctionnalité d’appel vocal de groupe existante.

WhatsApp renforce la sécurité

WhatsApp, toujours à la pointe de l’innovation en matière de communication, ne cesse d’améliorer son application. Récemment, une avancée majeure a été réalisée en termes de sécurité et de confidentialité avec l’introduction d’une fonctionnalité essentielle : la dissimulation de votre adresse IP. Cette mesure de sécurité revêt une importance exceptionnelle, car elle bloque l’accès aux informations sensibles. Telles que votre emplacement approximatif et votre fournisseur d’accès à Internet, par des tiers indésirables.

WhatsApp ne se contente pas de révolutionner la communication en groupe, mais s’engage résolument à fournir une expérience sécurisée et gratifiante à ses utilisateurs. Cette démarche constante renforce la confiance des utilisateurs envers cette application de messagerie incontournable.

Chats vocaux vs appels de groupe

Les différences entre les chats vocaux et les appels de groupe traditionnels sur WhatsApp sont significatives. Les appels de groupe traditionnels notifient tous les membres par une sonnerie lorsqu’un appel est lancé, ce qui peut être intrusif pour les grands groupes. En revanche, les chats vocaux débutent de manière plus discrète, sans sonnerie. Les membres reçoivent une notification silencieuse et peuvent rejoindre la discussion en touchant une bulle de chat dans la conversation. Cette méthode offre plus de flexibilité, permettant aux participants de rejoindre ou de quitter la conversation à leur guise tout en continuant à envoyer des messages textes. Cette fonctionnalité, s’inspirant de plateformes comme Discord, transforme l’expérience de communication en groupe sur WhatsApp, la rendant plus adaptable aux besoins des utilisateurs modernes

Lancer une conversation vocale sur WhatsApp

WhatsApp a rendu plus simple que jamais le lancement de conversations vocales au sein de groupes. Suivez ces étapes pour démarrer une discussion vocale :

Repérez l’icône de la Conversation Vocale : Tout d’abord, ouvrez la conversation de groupe que vous souhaitez utiliser pour la discussion vocale. Ensuite, repérez l’icône représentant une conversation vocale, située en haut à droite de l’écran. Cliquez sur l’Icône : Cliquez simplement sur cette icône pour accéder aux options de conversation vocale. Démarrez la Discussion Vocale : Une fois que vous avez cliqué sur l’icône, une option intitulée « Démarrer une discussion vocale » s’affiche. Appuyez sur cette option pour lancer l’expérience de discussion vocale au sein du groupe.

C’est aussi simple que cela ! Désormais, vous pouvez profiter de conversations vocales fluides et pratiques avec les membres de votre groupe sur WhatsApp.

La vision future de Meta

Meta, sous la vision ambitieuse de Mark Zuckerberg, ne voit plus WhatsApp comme une simple application de messagerie, mais comme une « plateforme sociale privée du futur« . Cette transformation vise à réinventer les communications privées en ligne. L’introduction des chats vocaux marque une étape nécessaire dans cette réinvention, montrant l’engagement de Meta à repousser les frontières de la communication en ligne.

Cette initiative met l’accent sur l’interactivité, la flexibilité et la sécurité. Meta souhaite créer un environnement où les interactions en ligne se déroulent de manière fluide, reproduisant les interactions en face à face. L’innovation dans la communication privée est au cœur de cette démarche, préparant le terrain pour un avenir où les plateformes de Meta joueront un rôle central dans nos vies quotidiennes.

Ces avancées transforment WhatsApp, sous la houlette de Meta, en un acteur majeur définissant l’avenir des communications numériques. Cette évolution promet de s’adapter aux besoins actuels et futurs, anticipant ainsi les tendances à venir.

La nouvelle fonctionnalité de chat vocal de WhatsApp marque une évolution significative dans la manière dont les groupes communiquent sur la plateforme. Elle offre une expérience plus flexible et moins intrusive. En s’alignant sur des fonctionnalités similaires disponibles sur des plateformes comme Discord, WhatsApp continue de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine des communications en ligne, tout en renforçant la sécurité et la confidentialité pour ses utilisateurs.

