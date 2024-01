Contrairement aux autres réseaux sociaux qui permettent d’avoir plusieurs comptes sur la même application, WhatsApp s’est depuis son avènement limité à un compte. Mais en décembre 2023, les choses ont vraiment évolué. Plus besoin de devoir cloner l’application pour créer un deuxième compte ou installer WhatsApp Business pour gérer votre deuxième profil. Il est maintenant possible de gérer divers profils depuis une seule application mobile. Bien évidemment, vous devez utiliser un autre numéro. Voici comment vous y prendre.

Comment ajouter un deuxième compte sur WhatsApp ?

Pour ajouter un deuxième compte WhatsApp sur votre application mobile, vous devez disposer d’un deuxième numéro de téléphone fonctionnel. Ensuite, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans WhatsApp et accédez à vos paramètres ;

À côté du code QR, près de votre photo de profil, appuyez sur le symbole de validation encerclé ;

Sélectionnez Ajouter un compte ;

Appuyez sur Accepter et continuer ;

Renseignez le nouveau numéro de téléphone ;

Suivez les étapes suivantes pour créer entièrement votre deuxième compte WhatsApp. Dès lors, vous pouvez gérer vos deux comptes sur la même application. Peu importe le compte qui est ouvert dans l’application, vous recevrez les notifications comme d’habitude. Mais WhatsApp ajoute un moyen distinctif pour reconnaître le compte qui a reçu la notification.

Conserver les messages les plus importants

Avec les groupes sur WhatsApp, l’échange des messages peut rapidement devenir nombreux. Dans ce cas, les messages importants sont noyés dans le lot des messages moins importants. Pour corriger cela, WhatsApp a intégré depuis quelques semaines la fonctionnalité d’épingles. Elle vous permet d’épingler le message le plus important pendant 24h, 7 jours ou carrément 30 jours. Lorsque vous le faites, il est visible par tous les participants.

L’autre inconvénient, c’est que vous ne pouvez pas épingler plus d’un message. En alternative, si le message en question est plus important pour vous, l’idéal est de l’ajouter à votre favori en le marquant d’une étoile. Dès lors, WhatsApp l’ajoutera à vos messages importants et vous pouvez le consulter à tout moment.

De nouvelles options de tri

Déjà disponible en bêta test, WhatsApp va ajouter de nouvelles options de filtrage à son application. Actuellement, il est possible de trier les messages par l’état de lecture. Les nouvelles options pourraient être plus spécifiques au délai, à l’ordre alphabétique de l’expéditeur, ou aux contacts enregistrés dans le répertoire.

Pour l’instant, la fonctionnalité est prévue pour être ajoutée à WhatsApp Web. Mais elle fera également son arrivée sur les versions mobiles très bientôt.