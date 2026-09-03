Le Poco F9 Ultra ne cherche pas uniquement à impressionner avec sa fiche technique. Lors de la prise en main, c’est surtout son système audio qui attire l’attention. Avec deux haut-parleurs stéréo et un caisson de basses indépendant réglé par Bose… Le smartphone propose une restitution sonore particulièrement ambitieuse pour un appareil mobile.

L’architecture audio 2.1 du Poco F9 Ultra change réellement l’écoute

Poco renouvelle ici sa collaboration avec Bose et reprends le principe inauguré sur la génération précédente. Une configuration audio 2.1 associant deux haut-parleurs stéréo symétriques à un subwoofer dédié. L’objectif est de dépasser les limites habituelles des smartphones, dont les petits transducteurs ont souvent tendance à privilégier les aigus au détriment des basses.

Sur le Poco F9 Ultra, l’approche semble particulièrement efficace lorsque le volume augmente. Le rendu conserve davantage de corps et de précision, avec moins de distorsion perceptible dans les hautes fréquences. Le nouveau port acoustique et les améliorations apportées à la protection du haut-parleur contribuent également à ce joli changement.

La différence apparaît notamment face au Pixel 11 Pro. Certains détails musicaux restent mieux séparés sur le F9 Ultra, là où les voix peuvent prendre davantage le dessus sur le smartphone de Google. Par ailleurs, l’égaliseur Bose intégré permet d’adapter la restitution. Le mode Rock associé au profil Dynamic semble notamment mieux exploiter les capacités du système que le réglage standard.

L’expérience est même suffisamment convaincante pour rivaliser ponctuellement avec certaines enceintes connectées compactes. Pour autant, cette qualité sonore ne transforme pas le téléphone en véritable enceinte nomade : son utilisation à fort volume dans un espace public reste peu discrète.

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Une configuration haut de gamme derrière un format imposant

Le reste de la fiche technique confirme le positionnement flagship. Le Poco F9 Ultra embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Son écran AMOLED de 6,9 pouces affiche 2 608 x 1 200 pixels. La luminosité annoncée, quant à elle, atteint 2 200 nits en mode haute luminosité.

La partie photo combine les 3 points suivants :

Un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement ;

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

Un téléobjectif 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

La batterie de 8 050 mAh accepte une charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W.

Cependant, le téléphone reste massif. Ses 235 grammes et son épaisseur de 8,74 mm rendent l’utilisation à une main peu confortable. Aussi, son système de refroidissement 3 D IceLoop devra également être évalué plus longuement en conditions intensives.

Le Poco F9 Ultra ne se contente pas de jouer dans la cour des flagships : avec son système audio Bose 2.1, il pourrait bien redéfinir ce qu’on attend du son sur un smartphone.

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