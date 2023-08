Les deux sites permettent de télécharger pratiquement les mêmes choses. Mais en raison de la particularité et de la praticité, l’un est plus recommandé que l’autre.

Pour télécharger des films, séries TV, logiciels et documents, Zone Téléchargement et les sites torrents sont toujours autant utilisés. Si l’un se base sur le téléchargement direct, les autres fonctionnent par des solutions peer to peer. Chacun a ses avantages et inconvénients. Mais pour télécharger certains fichiers spécifiques, il peut être mieux d’aller sur un site plutôt que sur l’autre.

Pour télécharger des films

Pour le téléchargement des films, Zone Telechargement est assurément le meilleur site. D’abord parce qu’il s’y retrouve très vite les films sortis en salle, mais aussi parce qu’il possède les meilleures qualités possibles. Par exemple, Avatar 2 n’a mis que quelques semaines pour être à l’accueil de Zone Telechargement. Aussi, vous pouvez voir directement l’affiche et la qualité pour vous assurer que c’est bien le film que vous souhaitez qui est en téléchargement.

Les sites torrents ont un inconvénient majeur : tous les fichiers mis en ligne ne sont pas réellement les films que l’on cherche. En plus, les qualités ne sont pas toujours variées. Parfois, les films listés plus tôt sont de mauvaise qualité et parfois subventionnés par 1xbet. Ils portent ainsi le filigrane du pirate, ce qui ne permet pas un visionnage aisé. En outre, le catalogue des sites torrents est fréquemment mis à jour. Ce qui fait que des films sont souvent supprimés.

Pour télécharger des séries TV

Pour le téléchargement des séries TV, les sites torrents sont les mieux indiqués. Ils sont plus pratiques en ce sens qu’ils proposent occasionnellement un fichier condensé de tous les épisodes de la saison, chose que ne propose pas du tout Zone Telechargement. Mais ce choix est à dessein, puisqu’il souhaite rester avant tout un site sécurisé.

En outre, pour le téléchargement illimité qu’ils permettent, les sites torrents sont meilleurs pour les séries TV. Une saison pouvant comporter plusieurs épisodes, vous ne pourrez les télécharger tous directement en passant par Zone Telechargement. Les hébergeurs utilisés limitent le nombre de téléchargements aux utilisateurs non Premium.

Pour télécharger des jeux vidéo

Chaque site a ses avantages et ses inconvénients. Sur Zone Telechargement, les jeux vidéos sont morcelés en différentes parties. Il faudra donc les télécharger une à une, ce qui peut prendre du temps, vu que le nombre de téléchargements est limité, pour les utilisateurs non Premium. Néanmoins, le jeu fonctionne bien lorsque tous les fichiers sont téléchargés sans problème.

Par contre, les sites torrents proposent un seul fichier pour chaque jeu. Le problème avec ces derniers, c’est qu’il existe souvent différentes versions. Il devient donc indispensable d’examiner chaque titre pour savoir lequel télécharger. Si vous tombez sur le bon, vous serez sans doute heureux. Mais attention, certains jeux comportent des virus. Il est alors important d’avoir un logiciel antivirus sur votre ordinateur.

Pour télécharger des fichiers e-book

En ce qui concerne le téléchargement des e-books et autres fichiers PDF, les deux sites se valent. Néanmoins, l’offre est plus variée sur Zone Telechargement que sur les sites torrents. Vous pouvez y télécharger des BD, des journaux, des magazines, des mangas et chaque chose est rangée dans sa catégorie.

Sur les sites torrents, par contre, c’est un fourre-tout non catégorisé. Vous devriez parcourir des dizaines de pages avant de trouver ce que vous souhaitez. Et là aussi, il peut s’agir de fichier non complet.

En fin de compte, on retient Zone Telechargement reste un site plus complet que les sites torrents. Malheureusement, la limitation des téléchargements imposée par les hébergeurs constitue un frein. Aussi, le changement fréquent d’adresse n’aide pas toujours le site. Néanmoins, avec un VPN, vous pouvez rapidement trouver votre chemin.