Les deepfakes, ces vidéos hyper-réalistes générées par intelligence artificielle, deviennent de plus en plus sophistiqués. Utilisés à des fins humoristiques, politiques ou malveillantes, ils posent un véritable enjeu de désinformation. L’IA améliore constamment sa capacité à générer des contenus précis. En scrollant, vous avez déjà hésité sur l’authenticité d’une vidéo ? Vous vous demandez si c’est une IA qui l’a produite ou si c’est vrai ? En effet, il devient de plus en plus difficile de distinguer les images, vidéos et enregistrements audio réels. Par conséquent, il s’avère crucial de connaître les signes courants pour les identifier et éviter de propager de la désinformation. Voici cinq manières efficaces de détecter un deepfake.

Comment les deepfakes sont-ils créés ?

Les deepfakes sont générés à l’aide de l’intelligence artificielle, en particulier via des réseaux neuronaux appelés GANs (Generative Adversarial Networks). Ce processus repose sur l’apprentissage profond et l’accumulation massive de données pour créer des contenus extrêmement réalistes.

Pour fabriquer un deepfake convaincant, une IA a besoin de nombreuses images et vidéos de la personne ciblée. Plus la base de données est riche en angles de vue, expressions faciales et mouvements corporels, plus le résultat final sera réaliste. À l’aide de modèles d’apprentissage automatique, elle identifie la structure du visage, les mouvements des lèvres et les expressions naturelles.

Une fois que l’IA a suffisamment d’informations, elle fusionne les caractéristiques de la cible avec une autre vidéo ou une image source. C’est comme ça que les deepfakes porn naissent, un fléau malheureusement très courant de nos jours. L’algorithme ajuste les détails comme l’éclairage, les ombres et la synchronisation labiale pour rendre l’illusion parfaite.

Les deepfakes les plus sophistiqués bénéficient d’un affinement supplémentaire grâce à des logiciels spécialisés. Ces derniers améliorent la fluidité des mouvements et minimisent les artefacts visuels, rendant le résultat difficile à détecter. Quels sont alors les filons pour ne plus tomber dans le piège ?

Observer les anomalies faciales

Les deepfakes les plus avancés peuvent sembler convaincants, mais ils présentent souvent des incohérences. Il faut donc examiner attentivement les éléments suivants :

Clignements des yeux anormaux : l’IA peine à reproduire des clignements naturels. Si la personne cligne trop rarement ou trop souvent des yeux, soyez à l’affut ;

: l’IA peine à reproduire des clignements naturels. Si la personne cligne trop rarement ou trop souvent des yeux, soyez à l’affut ; Expressions rigides : les muscles du visage ont parfois une fluidité artificielle. Si les expressions paraissent figées ou peu naturelles, cela peut être un signe de manipulation ;

: les muscles du visage ont parfois une fluidité artificielle. Si les expressions paraissent figées ou peu naturelles, cela peut être un signe de manipulation ; Alignement des traits : certains détails comme les dents, les oreilles ou le nez peuvent apparaître décalés ou mal intégrés à la structure du visage.

Analyser les incohérences audios

Les deepfakes ne se limitent pas aux images, ils incluent aussi des voix clonées. Pour repérer une fraude, il faut écouter attentivement :

Synchronisation labiale imparfaite : des mouvements des lèvres qui ne correspondent pas exactement aux mots prononcés ;

: des mouvements des lèvres qui ne correspondent pas exactement aux mots prononcés ; Timbre de voix irrégulier : Les voix synthétisées peuvent manquer de variations naturelles dans l’intonation et l’émotion ;

: Les voix synthétisées peuvent manquer de variations naturelles dans l’intonation et l’émotion ; Transitions étranges : Certains passages d’une phrase à l’autre peuvent sembler brusques ou artificiels, un signe d’altération audio.

Surveiller les détails des ombres et des reflets

Les systèmes d’intelligence artificielle ont souvent du mal à répliquer la manière dont la lumière interagit avec le visage et l’environnement. Quelques indices à scruter :

Reflets dans les yeux : les reflets ne correspondent pas à la source lumineuse ambiante ;

: les reflets ne correspondent pas à la source lumineuse ambiante ; Ombres mal alignées : les ombres doivent suivre une logique naturelle en fonction de la direction de la lumière. Une ombre mal placée peut révéler une altération artificielle.

: les ombres doivent suivre une logique naturelle en fonction de la direction de la lumière. Une ombre mal placée peut révéler une altération artificielle. Illumination hétérogène : le visage semble éclairé d’une manière incohérente par rapport au fond. Il peut s’agir d’une superposition numérique.

Utiliser des outils de détection automatique

Avec l’avancée des deepfakes, des solutions technologiques se sont développées pour aider les internautes à les démasquer. Parmi les plus efficaces :

Deepware Scanner : Cet outil analyse les vidéos et détecte des traces de manipulation par IA ;

: Cet outil analyse les vidéos et détecte des traces de manipulation par IA ; Sensity AI : Un logiciel avancé spécialisé dans la détection des deepfakes en ligne ;

: Un logiciel avancé spécialisé dans la détection des deepfakes en ligne ; Microsoft Video Authenticator: proposé par Microsoft, il analyse les pixels et les anomalies numériques pour repérer des signes de falsification.

Textures non naturelles au peigne fin

L’un des signes révélateurs d’un deepfake est la présence de textures artificielles ou d’anomalies visuelles. Celles-ci ne vont pas correspondre pas aux propriétés naturelles de la peau, des cheveux ou des vêtements. Voici les éléments subtils à repérer :

Flou et lissage excessif : l’IA a souvent du mal à reproduire la texture naturelle de la peau. Un deepfake peut présenter une surface trop lisse, comme si elle avait été retouchée avec un filtre. Cela se remarque particulièrement sur les rides, les pores et les petites imperfections cutanées.

: l’IA a souvent du mal à reproduire la texture naturelle de la peau. Un deepfake peut présenter une surface trop lisse, comme si elle avait été retouchée avec un filtre. Cela se remarque particulièrement sur les rides, les pores et les petites imperfections cutanées. Incohérences dans les détails : les zones comme les cheveux, la barbe ou les sourcils sont difficiles à recréer de manière réaliste. Il peut y avoir des bords flous, des cheveux qui semblent fusionner avec le fond, ou des irrégularités dans la texture qui trahissent une falsification.

: les zones comme les cheveux, la barbe ou les sourcils sont difficiles à recréer de manière réaliste. Il peut y avoir des bords flous, des cheveux qui semblent fusionner avec le fond, ou des irrégularités dans la texture qui trahissent une falsification. Artefacts visuels et déformations : lorsqu’un deepfake est mal généré, des artefacts numériques peuvent apparaître. Ils sont souvent sous forme de pixellisation, de déformations autour des yeux ou de la bouche, ou encore de textures qui changent de manière anormale lorsque le visage bouge.

Ci-dessous, la polémique sur le deepfake avec Emmanuel Macron :

Les deepfakes sont-ils légaux ?

Malgré les risques qu’ils représentent, les deepfakes ne sont pas entièrement illégaux. Certains États ont interdit les deepfakes selon leur usage et leur intention. En 2019, le DEEP FAKES Accountability Act a été proposé pour créer de nouvelles infractions pénales et donner aux victimes un recours juridique. Il est donc essentiel de rester informé sur leur aspect légal et leurs utilisations acceptables, notamment pour la satire, les reconstitutions historiques ou les démonstrations techniques.