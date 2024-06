Deepfakes de GirlsDoP*rn : une véritable menace pour les femmes !

Les deepfakes, des vidéos truquées créées à l’aide de l’intelligence artificielle, posent un problème croissant dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité en ligne. Récemment, une nouvelle tendance inquiétante est apparue : l’utilisation de deepfakes pour revictimiser les survivants du trafic sexuel. Il s’agit ici notamment des victimes du site controversé GirlsDoP*rn.

Le scandale GirlsDoP*rn

GirlsDoP*rn était un site web pour adultes qui trompait de jeunes femmes en leur faisant croire qu’elles participaient à des séances photo privées. Ils diffusaient ensuite leurs vidéos sans leur consentement. En 2019, les fondateurs et plusieurs collaborateurs ont été inculpés pour trafic sexuel et fraude.

Les deepfakes utilisent des technologies avancées d’apprentissage automatique pour superposer des visages sur des vidéos existantes. Cela crée des images étonnamment réalistes, mais fausses. Bien que cette technologie puisse avoir des applications positives, elle est souvent exploitée à des fins malveillantes.

VOIR AUSSI : Comprendre l’identité numérique : ses avantages et ses risques

Revictimisation des survivants de GirlsDoP*rn

Les survivants de GirlsDoP*rn, déjà traumatisés par l’exploitation initiale, sont maintenant confrontés à une nouvelle forme de harcèlement. Des créateurs de deepfakes utilisent leurs images pour produire de nouvelles vidéos explicites non consensuelles. Cette situation aggrave considérablement leur détresse psychologique. Elle rend leur réhabilitation encore plus difficile.

Durant les deux derniers mois, un compte sur le principal site de deepfakes d’abus sexuels a publié 12 vidéos de célébrités utilisant des images de GirlsDoP*rn. Cette ancienne opération de trafic sexuel, selon le ministère américain de la Justice, utilisait la force, la fraude et la coercition pour inciter cinq femmes, et potentiellement des centaines d’autres, à participer à des vidéos sexuelles. Celles-ci étaient ensuite diffusées en ligne.

La technologie pour créer des images réalistes est de plus en plus accessible. Des centaines de sites web et applications pour deepfakes abusifs sont apparus. Les lois contre ces outils et pour protéger les victimes sont malheureusement insuffisantes. L’utilisation malveillante de l’IA crée de nouvelles victimes et revictimise les survivants. Personnes n’est alors épargnées et tout le monde pourrait être la nouvelle cible, comme le cas

La menace des deepfakes souligne l’importance de la vigilance numérique et du soutien continu aux victimes de l’exploitation sexuelle.

Dans cette vidéo de RTBF, une victime témoigne de sa situation :