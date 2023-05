8 conseils pour bien commencer l’aventure dans Zelda Tears of The Kingdom

Sorti il y a quelques jours, nous convenons tous que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un jeu immense. Il est globalement à la hauteur des attentes. Notamment, un monde ouvert offrant de multiples possibilités. Mais c’est aussi là le risque. Car plus les possibilités sont nombreuses et plus ça donne du fil à retordre. Si vous ne savez donc pas par où commencer ou que vous recherchez les bonnes astuces pour une aventure incroyable, c’est le moment de lire notre guide : 8 conseils pour rendre l’aventure incroyable jusqu’à la fin.

Tous les chemins mènent à Rome

Soldat, gardez en tête que Tears of the Kingdom rime avec liberté totale. Ce n’est pas un jeu linéaire et vous ne serez jamais bloqué.

Vous venez de commencer une mission et un point retient votre attention ? N’hésitez pas à l’explorer. De petites missions se dressent devant vous ? Non, vous n’avez pas pris un mauvais chemin. Mettez-vous à l’œuvre ! Le jeu de Nintendo vous offre une multitude de libertés et ne vous bloque pas. Seule votre imagination sera votre limite.

Optimisez toujours votre stock d’armes

L’un des inconvénients de ce jeu, c’est que les armes ne sont pas éternelles. Elles ont une faible durabilité, même les boucliers. Même s’il permet de les renforcer en fusionnant des armes, vous serez appelé à vous débarrasser de certaines armes moins puissantes. Néanmoins, assurez-vous toujours d’avoir une arme sur vous : lance, armes à feu, boucliers, flèches, etc. Remplacez les plus faibles dès que vous en avez l’occasion.

VOIR AUSSI : Fan de Zelda : 4 accessoires à posséder absolument !

La paravoile se trouve au bout du tuto

Nintendo a compris notre manière de fonctionner : on passe rapidement le tutoriel pour nous lancer dans l’aventure. Évidemment, en faisant cela, on rate certaines choses. Dans Tears of the Kingdom, c’est l’élément le plus précieux du jeu que vous ratez, si vous quittez le tuto au Plateau du Prélude : la paravoile. C’est un artéfact très important qui vous permet de vous glisser dans les airs, de chevaucher les vents, d’arpenter les montages les plus abruptes, etc.

Ramassez tous les objets ce que vous trouvez

Dans ce jeu, vous trouverez beaucoup d’objets en chemin : des armes, des fruits, des fagots de bois, etc. Ne laissez rien tomber. Remplissez-vous les poches autant que possible. Votre inventaire ne vous pèsera pas et sa limite est infranchissable.

Tout ce que vous voyez dans votre parcours, ramassez-les. Vous en aurez besoin pour préparer, pour restaurer votre santé, pour gagner de l’argent ou encore pour améliorer vos armes. Rien n’est inutile, tout peut être vendu, au pire des cas.

Économisez vos flèches et les pierres précieuses

Avec le pouvoir d’Amalgame, vos flèches sont très importantes dans Tears of the Kingdom. Il en est de même pour les pierres précieuses qui sont plus rares ici. Nous vous recommandons de les économiser et de n’en faire usage que face à des ennemis vraiment puissants.

VOIR AUSSI : The Legend Of Zelda Skyward Sword HD : test et avis

L’endurance est plus importante que la santé

Après avoir complété le système de sanctuaires, vous recevez des lueurs bienfaisantes. Lorsqu’elles atteignent quatre, il est possible de les utiliser contre une unité de vie ou pour améliorer votre endurance. Mais ici, nous vous recommandons d’opter pour l’optimisation de votre endurance. Vous savez que celle-ci est importante durant tout le jeu, pour grimper et courir. Pourtant, les aliments que vous ramasserez ne vous aideront pas à augmenter votre endurance. Au contraire de votre santé qui peut être améliorée à tout moment.

Restez curieux

Tears of The Kingdom contient un nombre incalculable de secrets. Si vous voulez en profiter comme jamais, vous devez être curieux et être un véritable touche-à-tout. N’ayez pas peur de toucher à des objets, de casser des éléments, de briser des rochers…

Partout et en tout lieu, le jeu de Nintendo a toujours quelque chose à révéler. Même les actions les plus stupides dans ce titre peuvent vous amener à faire de belles découvertes. N’oubliez pas, le jeu est un open World dans tous les sens du terme.

VOIR AUSSI : Les 7 meilleurs émulateurs de consoles de jeux pour Android

Les nouveaux pouvoirs de Link sont amusants

Si vous souhaitez vous amuser, mettez à contribution le pouvoir d’Amalgame, il est vraiment fun. Vous pouvez l’utiliser pour essayer tout ce que vous désirez. Utilisez votre imagination pour assembler tous les types d’objets et construire des choses. Si un endroit vous paraît inexplorable à première vue, vous pouvez le fouiller en vous prenant autrement.