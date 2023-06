7 astuces pour accélérer votre iPhone lent

Il est clair que les iPhone sont des smartphones particulièrement performants. D’ailleurs, c’est le cas de tous les smartphones. Toutefois, après un moment d’utilisation plus ou moins long, ces smartphones encaissent le poids et deviennent lents. Il peut s’agir de la batterie qui se vide assez vite, des applications qui s’ouvrent difficilement, etc. Dans tous les cas, vous pouvez résoudre le problème sans recourir à un technicien. Voici sept astuces que vous pouvez tester.

1- Passer à la 4G ou à la 5G

La lenteur de votre iPhone peut être due au réseau que vous utilisez. Certaines applications mobiles ont besoin d’une certaine vitesse de connexion internet pour s’ouvrir ou fonctionner correctement. Dans ce cas, si le réseau auquel vous êtes connecté est lent, ces applications risquent de ne pas s’ouvrir. L’idéal dans ce cas est de passer à la connexion supérieure. Si vous étiez en Wi-Fi, passez à la 4G. Si vous étiez à ce dernier, passez à la 5G. Vous pouvez le faire instantanément en demandant à Siri.

2- Mettez à jour votre iOS

Si c’est le fonctionnement global de votre smartphone qui est lent, vous devriez peut-être mettre à jour votre système d’exploitation. En effet, les mises à jour n’apportent pas uniquement de nouvelles fonctionnalités à votre smartphone. Elles sont également là pour apporter des corrections à votre système et même pour renforcer sa sécurité. Alors, si vous constatez que votre iPhone est lent de tout côté, rendez-vous dans les réglages pour voir s’il n’y a pas une mise à jour disponible. Si oui, mettez l’iOS à jour instantanément.

Par ailleurs, il arrive qu’une mise à jour soit responsable de la lenteur de l’iPhone. Si vous constatez la lenteur juste après être passé à la version supérieure de l’iOS, vous avez la possibilité de revenir à la mouture précédente.

VOIR AUSSI : iOS 17 : liste des iPhone compatibles, non compatibles et les fonctionnalités

3- Fermer les applications qui tournent en arrière-plan

Ce n’est pas pour rien que les différents iPhones ont différente quantité de RAM. Chaque téléphone est conçu pour supporter un certain nombre de tâches en arrière-plan. Si vous ouvrez plusieurs applications et ne les fermez pas convenablement avant de vous mettre à faire d’autres choses, il est indéniable que votre iPhone sera lent. Ceci arrive surtout lorsque vous ouvrez des applications gourmandes telles que Facebook, Instagram, Tik-tok ou encore des jeux mobiles.

Si ces dernières sont responsables de la lenteur de votre smartphone, la solution pour accélérer l’iPhone est de les fermer toutes.

4- Fermer les pages ouvertes dans Safari ou Google Chrome

Chaque page que vous ouvrez dans les navigateurs tels que Safari et Google Chrome consomme une part de votre mémoire RAM. Pourtant, il est courant de voir des utilisateurs qui laissent près 300 onglets ouverts dans leur navigateur Chrome. Malheureusement, c’est un comportement qui nuit à votre iPhone. Fermez tous les onglets qui ne sont pas utiles présentement. Vous pouvez ajouter certains à vos Favoris pour pouvoir les fermer et y revenir quand vous en aurez besoin.

5- Libérer d’espaces dans la mémoire de stockage

Si votre iPhone manque d’espace de stockage, il sera assurément lent. En fait, chaque application que vous ouvrez a besoin d’espace pour stocker des fichiers qui lui permettent de fonctionner correctement. Alors, si vous commencez à manquer d’espace, votre téléphone sera de plus en plus lent.

Pour faire une inspection de l’espace de stockage qui vous reste et des fichiers qui prennent de la place, rendez-vous dans :

Réglages

Général

Stockage iPhone

N’hésitez pas à supprimer des fichiers et autres applications que vous n’utilisez pas vraiment.

6- Modifier les autorisations accordées aux applications

Plus vous avez d’applications sur votre iPhone, plus votre smartphone peut être lent. Non seulement à cause de l’espace qu’elles prennent, mais aussi à cause des autorisations que vous leur accordez. Ces dernières pourraient toutes solliciter votre processeur en même temps, ralentissant ainsi le fonctionnement global de votre appareil mobile. La solution dans ce cas, c’est de révoquer les autorisations accordées dans les Réglages. Néanmoins, retenez que cette action peut empêcher des applications de tourner normalement.

7- Redémarrer votre iPhone

Si vous avez assez d’espace, que votre iOS est à jour et que les applications ne sont pas nombreuses sur votre mobile, redémarrer votre iPhone pourrait vous aider à l’accélérer.

En fait, le reboot vous permet de remettre tout le processeur à 0. Ceci ferme tous les processus en arrière-plan et permet au téléphone de reprendre son souffle. Ainsi, lorsque vous rallumez le téléphone, seule votre action du moment prendra de la place sur le processeur et vous pourrez l’iPhone de manière fluide. Mais, en plus d’accélérer votre smartphone, le reboot vous aide à lutter contre le hacking. Il s’agit d’une recommandation de la NSA approuvée par divers experts en cybersécurité.

Video pratique : comment régler les problèmes de lenteur sur iPhone