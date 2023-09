Quels sont les achats essentiels pour votre équipe d’e-sport ?

L’e-sport, encore appelé sport électronique, est une industrie en pleine croissance. Ce domaine se développe à travers un grand nombre de compétitions qui se déroulent aux quatre coins du monde. Généralement, le sport électronique se joue en équipe. Une e-team sport, qui participe à des compétitions de jeux vidéo, a besoin de certains équipements indispensables. Vous supervisez une équipe de joueurs spécialisés dans le sport électronique ? Voici les principaux achats que vous devez effectuer pour elle.

Qu’est-ce qu’une équipe d’e-sport ?

Une équipe d’e-sport est une association de joueurs professionnels qui concourent dans des tournois de jeux vidéo, en ligne ou en présentiel. Les ludiques qui font partie de ce groupe ont des compétences et des personnalités diverses. Ils sont habituellement rémunérés par des sponsors ou des organisateurs de tournois.

Les joueurs sont recrutés sur la base de leurs performances dans les compétitions en ligne, de leur talent et de leur engagement. Les équipes professionnelles les repèrent grâce à leur popularité sur les réseaux sociaux et leur activité sur les plateformes de streaming.

Une équipe d’e-sport est spécialisée dans un ou plusieurs jeux. Les compétitions de sports électroniques sont souvent organisées en divisions, et ce, selon le niveau des joueurs et du jeu auquel l’équipe participe. Pendant qu’ils s’affrontent, les équipes de sport électronique utilisent des équipements spécifiques.

Quelques exemples d’achats pour une équipe d’e-sport

Pour qu’une équipe d’e-sport soit performante durant les compétitions, elle a besoin de certains équipements. Les achats à effectuer pour un groupe de joueurs de sports électroniques sont multiples. Voici les principaux objets dont vous aurez besoin.

Matériel informatique

Alors que les joueurs de football ou de basketball utilisent un ballon pour se divertir sur le terrain, les membres d’une équipe d’e-sport ont besoin d’un matériel informatique performant. En effet, pendant une compétition de jeux vidéo, les e-athlètes utilisent leurs casque, souris et clavier. Les lauréats d’un tournoi de sport électronique sont souvent ceux qui sont précis, coordonnés et rapides.

En tant que manager d’une équipe d’e-sport, vous devez acquérir un clavier mécanique plutôt qu’un clavier à membrane. Il permet au ludique d’agrandir son espace de bureau, surtout s’il est assis à côté de l’un de ses coéquipiers pendant une compétition. Au moment de l’acquisition de la souris, tenez compte de la résolution en points par pouce (PPP), du poids, du type de capteur, des patins et autres. L’ergonomie ainsi que la prise en main doivent être prises en compte. En ce qui concerne le casque, priorisez un modèle qui laisse les oreilles des compétiteurs respirer.

Siège

Les compétitions d’e-sport s’étendent souvent sur plusieurs heures. Les e-athlètes ne peuvent donc pas rester debout pour jouer. Il serait même inconfortable qu’ils adoptent cette position pour jouer aux jeux vidéo. Pour remporter la partie, ils doivent être assis dans des sièges confortables. Optez pour des modèles qui correspondent à la taille et à la morphologie des joueurs. Faites également attention à la matière qui a servi à la conception du siège.

Polo personnalisé

Pour développer la cohésion de votre équipe, proposez à tous vos joueurs de porter des vêtements sportifs personnalisés assortis. La personnalisation textile est un investissement à long terme qui permet à une équipe de se faire connaitre rapidement et de façon durable. Vous pouvez acheter des polos personnalisés Wordans pour améliorer votre visibilité et accroitre votre notoriété. Avec ce vêtement, vous ferez trembler le camp adverse lors des compétitions. La personnalisation de polo permet aussi de générer plus de chiffres d’affaires.

Logiciels et licences

Outre le matériel physique, il est essentiel que chaque ordinateur de l’équipe soit équipé des dernières versions des jeux compétitifs et des logiciels associés. L’achat de licences pour les jeux et les plateformes de compétition est crucial pour s’assurer que tous les joueurs ont un accès équitable et légal aux compétitions. Assurez-vous également de disposer des outils de communication nécessaires, comme les applications de chat vocal, pour une coordination efficace pendant les matchs.

Connexion Internet

Une connexion Internet stable et rapide est l’un des éléments les plus cruciaux pour une équipe d’e-sport. Une milliseconde peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Il est donc impératif d’investir dans une connexion haut débit fiable, avec une faible latence, pour éviter tout lag ou déconnexion pendant les compétitions.

Environnement de jeu

L’éclairage, l’insonorisation et la température de la pièce sont d’autres facteurs à prendre en compte pour un bon setup gamer professionnel. Un éclairage adapté réduit la fatigue oculaire, tandis qu’une bonne insonorisation permet aux joueurs de se concentrer sans être dérangés par les bruits extérieurs. Un système de climatisation ou de ventilation adéquat est également important pour garantir le confort des joueurs pendant les longues sessions de jeu.

Formation et coaching

Un bon équipement est important, mais sans la bonne formation, il sera difficile de concourir au plus haut niveau dans ce métier du jeu vidéo. L’investissement dans un coach professionnel ou dans des cours de formation spécifiques peut aider l’équipe à affiner ses compétences, à élaborer des stratégies et à renforcer la dynamique de groupe.

Pourquoi des objets personnalisés sont importants pour la cohésion et la publicité de l’équipe ?

Les objets personnalisés, encore appelés objets publicitaires ou cadeaux d’entreprise, sont un moyen de communication très efficace. Ils permettent de promouvoir une entreprise, une marque et même une équipe d’e-sport. Bien que la communication par l’objet ne soit pas populaire, elle est vraiment efficace. En effet, les objets possèdent un marquage et sont parfois accompagnés du logo des entreprises. Étant donné qu’ils représentent indirectement l’enseigne, ils jouent sur l’image de marque de l’équipe.

Par ailleurs, les objets publicitaires augmentent la notoriété d’un groupe de joueurs de sports électroniques. Habituellement, la plupart des personnes qui reçoivent les goodies publicitaires ne les jettent pas à la poubelle. Ils les conservent ou les donnent. Ainsi, les objets personnalisés passent entre plusieurs mains ou sont gardés par une seule personne. Dans tous les cas, le logo ou l’emblème de l’équipe est constamment exposé.

La mise en place d’une communication par l’objet permet aussi de fidéliser les supporters de l’équipe d’e-sport. En offrant des objets personnalisés, vous améliorerez la relation aficionados/équipe d’e-sport.

La fonction d’un goodies publicitaire ne se limite pas à l’augmentation de la notoriété d’une équipe ni à la fidélisation de ses supporters. En effet, l’objet personnalisé renforce également la cohésion d’un groupe de joueurs de sports électroniques. En recevant les mêmes goodies, les ludiques se sentiront sur un même pied d’égalité et seront plus unies. De même, un manager qui récompense son équipe avec des objets personnalisés a plus de chance de la fidéliser et de garder une bonne relation avec elle.