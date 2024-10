AltStore : le nouveau magasin d’applications qui change la donne sur iOS

Autrefois, installer des applications sur iPhone en dehors de l’App Store nécessitait le jailbreak, une méthode risquée et parfois illégale. En 2019, l’AltStore a facilité le sideloading sans jailbreak, mais son installation était compliquée. Depuis l’entrée en vigueur de la loi « DMA » en Europe, les développeurs peuvent maintenant créer des magasins d’applications alternatifs. Cette évolution permet aux utilisateurs de télécharger des apps non seulement via l’App Store, mais aussi depuis le web et d’autres boutiques. Offrant ainsi plus de liberté et d’options pour leurs appareils iOS.

Qu’est-ce que la loi DMA ?

Le règlement DMA (Digital Markets Act), en vigueur depuis le 6 mars 2024. C’est une législation clé de l’Union européenne pour réguler les géants du numérique 📜. En complément du règlement sur les services numériques (DSA), il impose des règles strictes aux grandes plateformes en ligne. Les objectifs principaux du DMA sont de promouvoir une concurrence équitable. Ainsi donc l’idée est de stimuler l’innovation et de renforcer la liberté de choix des consommateurs 🌟.

Le DMA cible les pratiques anticoncurrentielles des entreprises dominantes comme les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) en imposant des obligations. Avec cette législation, l’UE vise à créer un environnement numérique plus équitable et à limiter le pouvoir des acteurs dominants.

Qu’est-ce qu’AltStore ?

AltStore est une boutique d’applications alternative pour les appareils iOS, créée par Riley Testut. Contrairement à l’App Store d’Apple, AltStore permet l’installation d’applications non approuvées par Apple sans nécessiter de jailbreak, qui compromet la sécurité et annule la garantie des appareils. Avec la mise à jour iOS 17.4, Apple a ouvert la voie aux magasins alternatifs, validant ainsi l’existence d’AltStore.

Que trouve-t-on sur l’AltStore ?

L’AltStore, bien qu’encore jeune, offre déjà des applications uniques pour les appareils Apple 🎮. Contrairement à l’App Store officiel, sa sélection est plus spécialisée et se concentre sur des applications alternatives. Actuellement, AltStore propose deux applications : Delta, un émulateur Nintendo populaire, et Clip, une application pour améliorer la fonction copier-coller sur iPhone.

Actuellement, AltStore permet également d’installer des applications via des fichiers IPA. Ce qui élargit l’accès à encore plus d’émulateurs de consoles de jeux 🎲. Ce n’est que le début pour AltStore, et la plateforme est appelée à évoluer avec le temps. Offrant ainsi de nouvelles applications au fur et à mesure que l’environnement numérique s’ouvre 🌟.

AltStore : la gratuité arrive pour tous !

Jusqu’à présent, AltStore était accessible uniquement via un abonnement annuel de 1,50 €. C’était une somme modeste mais suffisante pour décourager certains curieux. Ce tarif visait à compenser la controversée Core Technology Feeimposée par Apple.

Cependant, une bonne nouvelle est arrivée pour les utilisateurs iOS en Europe. AltStore est maintenant entièrement gratuit pour tous. Cette décision permet désormais à quiconque de découvrir les avantages des magasins d’applications alternatifs sans frais supplémentaires 💳🚫.

Pour réduire le coût d’entrée d’AltStore, il n’a pas été nécessaire de contourner la taxe d’Apple par des manipulations compliquées. C’est simplement Epic Games, le studio derrière Fortnite, qui a pris en charge les frais 💸. Depuis des années, Epic Games lutte contre le monopole d’Apple sur la distribution d’applications et a maintenant offert une « bourse » aux développeurs d’AltStore. Cette aide couvre les coûts liés au controversé Core Technology Fee. Cela permet ainsi l’accès à cette alternative à l’App Store pour tous les utilisateurs.

Comment télécharger l’AltStore gratuitement ?

Pour obtenir AltStore Pal gratuitement, suivez ces étapes simples en vous assurant que vous êtes en conformité avec les exigences. Pour cela il vous faut :

Être dans un pays de l’UE

Utiliser un compte App Store européen.

Naviguer avec Safari.

Avoir un iPhone avec iOS 17.4+ ou un iPad avec iPadOS 18+.

Pour télécharger l’Altstore sur votre iPhone, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de suivre ces étapes :

Cliquez sur « Download » sur le site officiel. Une alerte pour installer depuis AltStore LLC apparaîtra, demandez l’autorisation des téléchargements. Ouvrez l’application Réglages et trouvez l’option « Allow Marketplace From AltStore LLC » sous votre identifiant Apple. Sélectionnez « Allow » pour autoriser l’installation. Retournez à la page de téléchargement, appuyez de nouveau sur « Download », puis choisissez « Install App Marketplace » lorsqu’un nouveau prompt s’affiche.

Suivez ces instructions et vous pourrez explorer une gamme d’applications alternatives sur vos appareils iOS 🌟.

Installez des applications depuis l’AltStore

Une fois AltStore installé sur votre appareil, ouvrez l’application et parcourez les options disponibles. Actuellement, vous trouverez principalement deux applications : Delta, un émulateur pour consoles Nintendo, et Clip, un gestionnaire de presse-papier.

Pour installer une application comme Delta, appuyez sur le bouton Free à côté de l’application, puis confirmez en sélectionnant Install Delta dans le volet en bas de l’écran. Ensuite, appuyez sur Installer l’app dans la fenêtre qui apparaît, authentifiez-vous et patientez quelques secondes. L’émulateur sera alors installé automatiquement sur votre appareil 📲.

Conclusion,

Alors, terminé les frustrations de ne pas trouver l’app que vous cherchez ou d’être bloqué par Apple ! 🎉 Avec l’AltStoreet les changements du DMA, vous allez bientôt accéder à une toute nouvelle bibliothèque d’applications.Notamment celles jusqu’ici réservées à Android. Soyez prêts à explorer et à profiter d’un monde d’options inédites sur votre iPhone ! 🚀📱

