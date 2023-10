Android 14 va transformer votre smartphone : voici 8 nouveautés qui impressionnent

Alors qu’Android 13 avait apporté très peu de nouveautés aux smartphones, Google et son équipe ont décidé de changer la donne. Annoncée pour être pingre en termes de fonctionnalités, Android 14 a pris tout le monde de court. C’est une version très moderne qui change votre perception de votre smartphone. Les propriétaires de Google Pixel peuvent déjà en témoigner. La nouvelle mouture a apporté de nouveaux ingrédients aux appareils. Pour ceux qui utilisent Samsung et autres, vous allez devoir patienter un peu. Mais en attendant, voici ce que vous apportera la nouvelle version du système d’exploitation mobile Android.

L’IA pour générer vos fonds d’écran

L’intelligence artificielle se déplace dans nos téléphones pour nous aider à mieux l’utiliser. Avec Android 14, vous n’aurez plus besoin de chercher loin vos fonds d’écran. Quelques mots suffisent pour générer des fonds d’écran réalistes en quelques secondes. Pour l’instant, l’option est exclusive aux Pixels, mais elle devrait s’étendre à tous bientôt.

Des photos étonnantes avec le HDR Ultra

Comme annoncé, le format HDR Ultra fait son arrivée sur les smartphones Android avec la version 14. C’est une nouvelle norme qui permet un plus grand stockage d’informations. Elle apporte plus de luminosité aux photos et améliore leur qualité. C’est la grande différence actuellement entre les iPhone et les smartphones Android.

Amélioration de la durée de vie de la batterie

Ce n’est pas la fonctionnalité qui va vous permettre de passer de 40 à 60 % d’un coup, mais elle peut vous permettre d’économiser grandement votre batterie. En pratique, c’est une fonctionnalité qui permet de gérer intelligemment la luminosité du smartphone en assombrissant les teintes lorsque vous ne l’utilisez pas. Toutefois, elle n’est pas activée par défaut. Vous avez le choix !

Le retour prédictif

Vous ne tomberez plus sur une page choquante alors que vous souhaitez revenir en arrière pour montrer quelque chose à quelqu’un. Désormais, Android possède une fonction de retour prédictif qui vous permet de prévisualiser la page sur laquelle vous allez retourner. Aussi, même si vous quittez une page de manière accidentelle, cette fonction vous donne la possibilité d’annuler en quelques secondes.

Exit les mots de passe

Google est en train de mettre un terme aux mots de passe qui sont de plus en plus faciles à déchiffrer. Si vous avez aussi de la peine à retenir vos 450 mots de passe, Android 14 va vous sauver la vie. La firme de Mountain View intègre les passe keys à cette nouvelle version d’Android. Alors, plutôt que d’utiliser votre mot de passe, il vous propose de vous authentifier grâce à une preuve d’identification.

Les pass keys sont un paquet de données chiffrées très difficiles à pirater. Elles sont stockées sur vos appareils et permettent de vous authentifier très rapidement.

Appels d’urgence par satellite

Intégrés aux iPhone avec iOS 16, les appels d’urgence par satellite arrivent officiellement sur Android 14. Elle vous est utile lorsque vous êtes en danger dans une zone blanche ou quand le réseau de votre mobile est éteint. Vous pouvez passer un appel d’urgence et demander du secours.

Des autorisations plus spécifiques

Une seule autorisation ne suffit plus pour que les applications aient accès à toute votre galerie. Avec Android 14, vous aurez des choix personnalisés. En effet, vous pouvez choisir uniquement certaines photos auxquelles l’application aura accès. Ceci vous permet de renforcer votre vie privée.

Le téléphone comme Webcam

Plus besoin de télécharger une application mobile tierce pour utiliser son smartphone Android comme Webcam. Désormais, la fonction est directement intégrée au système d’exploitation et vous pouvez en bénéficier sur tous les smartphones qui utilisent Android 14. Une bonne nouvelle pour être toujours présent aux réunions avec des images de bonne qualité.

À part les fonctionnalités citées ci-dessus, plusieurs autres petites sont ajoutées pour améliorer notre expérience d’utilisation. C’est le cas par exemple du fond d’écran de stockage que vous pouvez mieux personnaliser.