Google Pixel 8 : avec une caméra révolutionnaire et plus de fonctionnalités, quel sera le prix du smartphone ?

Les Google Pixels figurent parmi les smartphones les plus vendus au monde. Au Japon, ils arrivent en deuxième position. Ce sont en effet des smartphones performants qui bénéficient d’un système d’exploitation épuré et d’une caméra vraiment impressionnante, en plus d’être moins chers par rapport aux autres. Mais, alors que l’on attend avec impatience les Pixel 8, la question du prix risque de fâcher un peu. En effet, selon les leaks, le Pixel 8 va connaître une hausse de prix.

Quel serait le prix du Pixel 8 ?

Attendu encore dans quelques mois, le Pixel 8 aura un prix légèrement supérieur à ce que nous avons connu jusque-là. C’est le 10 juillet 2023 que le twitto Yogesh Bar dévoile ce qui pourrait être les spécificités techniques du smartphone et ce qu’il peut coûter. Selon le leaker, la prochaine gamme des Google Pixel coûtera entre 649 et 699 dollars. Il devrait quand même s’agir de la version de base à 128 Go et 256 Go.

Par rapport au Pixel 7, il y a une hausse de 50 dollars, puisque ce dernier a été lancé au prix de 599 dollars en 2022. Bien évidemment, le tweet de Yogesh Bar est à prendre avec des pincettes. Toutefois, il invite les aficionados des Pixel à bien préparer leur carte de crédit.

Quelles sont les spécificités techniques du Pixel 8 ?

En termes de caractéristiques techniques, Google entend équiper son flagship de nombreuses fonctionnalités haut de gamme. Même si le design ne devrait pas grandement changer, la puissance sous le capot devrait être plus élevée. Selon les spécificités techniques dévoilées par ce leaker, les Pixel 8 seront équipés de :

Processeur : Tensor G3

Écran : OLED de 6,17 pouces et un rafraîchissement de 120 Hz

Mémoire RAM : 8 Go de RAM

Mémoire de stockage : 128 ou 256 Go

Batterie : 4485 mAh avec charge filaire de 24 W et charge sans fil de 12 W

Appareil photo : capteur Samsung ISOCELL GN2 de 50 mégapixels avec OIS, caméra ultra grand-angle de 12 Mpx, capteur selfie de 11 mégapixels.

Par contre, la version Pro, qui est souvent la plus prisée, devrait embarquer un ultra grand-angle Sony IMX787 de 64 mégapixels. Le capteur selfie devrait bénéficier d’une amélioration de l’autofocus. Tout le système aura droit à une optimisation matérielle boostée à l’intelligence artificielle, ce qui aidera beaucoup à traiter les photos pour leur apporter plus de clarté. Comme on le voit déjà sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Par ailleurs, cette nouvelle génération de smartphone devrait embarquer une sorte de technologies qui vous permettra d’utiliser votre smartphone comme ordinateur. Il s’agit de l’équivalent du Samsung DeX ou encore du ReadyFor qui équipe les smartphones Motorola. Il faudra cependant brancher le téléphone à un écran.

Avec tout cela, il est normal que Google cherche à augmenter le prix des smartphones. Cette augmentation reste quand même bien inférieure à celle d’Apple pour ses prochains iPhone.