Depuis longtemps, Apple a été critiqué pour ses pratiques restrictives concernant les applications par défaut sur ses appareils. Dans l’Union européenne, la marque à la pomme a imposé aux utilisateurs l’utilisation de ses propres applications. Ils ne vous sont sûrement pas inconnus : Safari pour la navigation web ou Apple Music pour le streaming musical, etc. Cependant, un vent de changement souffle désormais sur le vieux continent. Apple change de cap en Europe : adieu les applications par défaut imposées Apple.

La loi sur les marchés numériques ou DMA : le point de départ de ce changement

Le Digital Markets Act (DMA), une initiative européenne, a récemment émis un avis désignant six entreprises (cinq américaines et une chinoise) comme « contrôleurs d’accès ». Ces entreprises occupent une position dominante dans leur secteur. Ils tentent de freiner la concurrence, notamment en compliquant l’accès des consommateurs à des solutions alternatives. Par conséquent, des lois de plus en plus strictes ont été instaurées pour promouvoir la concurrence. Mais aussi et surtout pour protéger les droits des consommateurs.

Lesdites entreprises disposaient jusqu’au 6 mars 2024 pour aligner leurs services avec les réglementations des pays de l’Union européenne. En cas de non-conformité, elles risquent une amende pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial, et jusqu’à 20 % en cas de récidive.

La loi sur les marchés numériques de l’UE poursuit son influence que même un géant ne peut s’y dérober. Apple a révélé que les utilisateurs d’iPhone/iPad en Europe pourront maintenant choisir leurs propres applications par défaut.

Voici ce qui a changé

Avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation numérique, c’est enfin le moment de dire adieu aux applications par défaut imposées Apple. Les voici : téléphone, messages, appareil photo, navigation, clavier, traductions et gestionnaire de mots de passe.

De façon étonnante, Apple permettra également de supprimer plusieurs applications de base. Celles-ci étaient jusqu’à présent installées de façon permanente : App Store, Messages, Appareil photo, Photos, et même Safari. Les seules applications qui ne pourront pas être supprimées sont Réglages et Téléphone.

Concernant la navigation, lorsque vous ouvrirez Safari pour la première fois après la mise à jour, vous serez confronté à un processus de sélection mis à jour. Vous devrez parcourir toute la liste des navigateurs disponibles avant de faire votre choix. Chaque option étant accompagnée de sa description App Store pour fournir plus de contexte. Ce changement a pour but de vous aider à faire des choix plus éclairés.

Dire adieu aux applications par défaut imposées par Apple pourrait également stimuler l’écosystème des applications en Europe. Cette situation pourra offrir aux développeurs tiers de meilleures chances de succès. Selon un communiqué de presse, les changements ne s’appliquent qu’au sein de l’UE. La Suisse n’est donc pas concernée.