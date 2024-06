Le 10 Juin 2024, Apple a finalement révélé sa stratégie dans la compétition pour la meilleure intégration de l’IA générative. Cette annonce, faite durant le WWDC24 (Worldwide Developers Conference) était attendu de pied ferme. Apple, souvent critiqué pour son écosystème fermé, semble changer de cap. La firme de Cupertino prévoit d’ouvrir son système d’exploitation mobile, iOS, aux intelligences artificielles (IA) développées par des tiers. Une décision qui pourrait bouleverser l’industrie des smartphones et offrir de nouvelles possibilités aux développeurs et utilisateurs.

Une alliance avec OpenAI

Historiquement, Apple a toujours privilégié une intégration verticale de ses produits et services. Elle contrôle strictement les applications et fonctionnalités disponibles sur ses appareils. Cependant, face à la montée en puissance des IA, Apple a décidé de s’adapter pour rester compétitif.

Grâce à ce partenariat, Siri peut transmettre une requête à ChatGPT si Apple Intelligence ne trouve pas la réponse. De plus, vous pouvez connecter votre abonnement ChatGPT Plus à iOS 18 pour profiter de ses avantages via Siri. Bien qu’Apple collabore avec OpenAI, elle reste ouverte à l’intégration d’autres modèles d’IA dans iOS. Craig Federighi, vice-président directeur de l’ingénierie logicielle d’Apple, a mentionné cette intention à l’avenir.

L’intégration d’IA tierces sur iOS sera disponible cet été. Elle ne sera cependant accessible que pour les utilisateurs de l’iPhone 15 Pro et pour les iPad et Mac dotés de la puce M1. En effet, l’intelligence artificielle générative nécessite d’importantes capacités de calcul. Seuls les semi-conducteurs les plus récents sont capables de les fournir à ce jour.

Vers un iOS 18 encore plus ouvert

Plus tard, lors d’une interview sur scène avec la YouTuber Justine, Federighi a expliqué qu’Apple souhaitait offrir aux utilisateurs plus de possibilités. Vous pourrez peut-être, bientôt, choisir les modèles d’IA que vous préfèrez. Elle mentionne notamment Google Gemini comme une option future possible. Toutefois, pas encore d’annonce officielle pour le moment.

Cette nouvelle nomenclature s’apparente à l’interface lancée en novembre dernier par Microsoft, Copilot. Elon Musk a critiqué le partenariat entre Apple et OpenAI, menaçant d’interdire les iPhone dans ses entreprises. Cela s’explique par les préoccupations concernant la sécurité des données. « Apple n’a aucune idée de ce qui se passera une fois qu’il confiera vos données à OpenAI. Ils vous poignardent dans le dos », souligne le milliardaire sur le réseau social X.