Apple : quelles peuvent être les nouveautés de l’IA dans iOS 18 ?

En matière d’intelligence artificielle, la marque de Cupertino est actuellement à la traîne. Ses concurrents directs, dont Samsung et Google Pixel, ont déjà pris une avance considérable et le constructeur américain ne peut rester sans réagir. Ainsi, toutes rumeurs s’accordent à dire qu’iOS 18 sera le point de départ de l’IA générative dans les smartphones et appareils d’Apple. Alors qu’on s’attend à l’arrivée de plusieurs fonctionnalités boostées à l’IA, quelles sont concrètement les possibilités ?

Siri augmentée

L’arrivée de l’intelligence artificielle va sans aucun doute permettre à l’assistant vocal d’Apple de s’améliorer grandement. Ce que l’on pressent comme une mise à jour majeure pourrait voir Siri s’améliorer pour répondre de manière intelligente aux questions qui lui sont posées.

Pour le moment, aucune information n’est confirmée, mais selon les insiders, l’assistant vocal pourrait être lié à Gemini de Google ou ChatGPT, d’OpenAI, pour son amélioration.

L’autre rumeur, c’est que l’IA pourrait aussi faire son apparition dans Messages afin d’aider l’utilisateur à générer des messages ou répondre automatiquement, de manière intelligente et convenable.

Plusieurs fonctionnalités natives boostées à l’IA

Plusieurs des fonctionnalités IA devaient vraisemblablement être de manière native, et non sur les serveurs d’Apple. Même si la société propose plusieurs autres basées sur le cloud, les fonctionnalités les plus utilisées reposeront localement sur le smartphone. Un choix qui laisse entendre que plusieurs générations d’iPhone pourraient être écartées.

Par exemple, une fonctionnalité IA pour Apple Music pourrait permettre de générer automatiquement des playlists. Ajoutée à Numbers, Keynote ou encore à l’application Pages, l’IA pourrait permettre de créer du contenu, faire des résumés ou encore gérer les contacts.

Les autres appareils Apple ne devraient pas manquer de fonctionnalités IA. Elle pourrait aussi être intégrée à Xcode afin de prédire les prochaines lignes de code, comme le fait déjà l’application de Replit.

Enfin, l’arrivée de l’IA va aussi permettre d’améliorer les fonctions d’accessibilité. Apple compte ajouter une fonction qui va permettre à l’utilisateur d’activer des paramètres d’accessibilité par la voix. L’utilisateur aura la possibilité de créer un raccourci vocal adaptatif qui s’exécutera dès que les mots convenables auront été prononcés.

Dans tous les cas, le constructeur américain fait son chemin dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Amélioration de Plans

Malgré son esthétique, Plans reste à la traîne en termes de compétitivité face à la concurrence. L’arrivée d’iOS 18 pourrait également permettre à Apple de corriger le retard, ne serait-ce qu’un peu.

Les développeurs ont pu repérer un fichier “CustomRouteCreation” dans le code de l’application. Ceci voudrait dire que l’utilisateur pourra dorénavant avoir l’option de rentrer un itinéraire, au lieu de limiter aux propositions d’Apple. Une fonctionnalité que propose Google Maps depuis des années maintenant.

En plus de la création, les cartes topographiques pourraient faire leur arrivée. L’utilisateur pourrait aussi être renseigné sur les altitudes, les courbes de niveau, les points d’intérêts sur sa route, etc. Tout est désormais pensé pour faire des balades des moments plus intéressants avec iOS 18.