Et si votre écran ne se contentait plus d’afficher des images, mais s’occupait aussi de purifier l’air autour de vous ? ASUS relève ce défi avec sa nouvelle gamme de moniteurs VU Air Ionizer. À mi-chemin entre l’écran haute performance et le purificateur d’air, ces modèles sont disponibles en 23,8, 27 et 34 pouces. Nul besoin de préciser qu’ils suscitent autant la curiosité que l’intérêt.

Une technologie d’ionisation pour un air plus sain

Le véritable atout des ASUS VU Air Ionizer, c’est leur capacité à améliorer significativement la qualité de l’air intérieur. Grâce à un ioniseur intégré, ces moniteurs génèrent des nano-ions capables de capturer et neutraliser les particules fines, mais pas que. Les allergènes et les polluants présents dans l’air figurent également parmi leur adversaire. ASUS annonce que cette technologie permet de réduire jusqu’à 90 % des poussières en suspension en seulement trois heures.

L’ioniseur couvre une zone d’environ 1 m³, ciblant l’air directement devant l’utilisateur. Cette nouveauté Tech s’annonce ainsi idéale pour les personnes sensibles à la poussière et aux allergènes. De plus, contrairement aux purificateurs classiques, ce système ne nécessite aucun filtre à changer. Par conséquent, vous serez totalement dispensé d’entretien !

Les autres points forts des ASUS VU Ionizer

Les moniteurs offrent une expérience visuelle de haut niveau. Dotés de la technologie SmoothMotion, ils bénéficient d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz. En outre, leur temps de réponse ultra-rapide de 1 ms MPRT assure une fluidité parfaite. Idéal pour les vidéos et les jeux. Les modèles 23.8 » et 27″ disposent d’une dalle IPS Full HD (1920×1080) avec des angles de vision de 178°. Restitution fidèle des couleurs garanti avec ces specs. Quant au 34 pouces, il est équipé d’une dalle UltraWide WQHD (3440×1440) incurvée (1500R). Vous aurez ainsi une bonne immersion et un espace de travail élargi.

ASUS mise également sur le bien-être visuel en intégrant la technologie Eye Care Plus, certifiée TÜV Rheinland. Celle-ci réduit l’exposition à la lumière bleue et supprime le scintillement, minimisant ainsi la fatigue oculaire. Un mode Color Augmentation permet à ceux qui souffrent de déficiences visuelles de mieux distinguer les couleurs. De plus, une fonctionnalité Rest Reminder incite à faire des pauses régulières pour préserver la santé des yeux.

Côté engagement écologique, ASUS innove avec un emballage réutilisable qui peut avoir une deuxième vie. Transformez-le en support pour smartphone, en organiseur de bureau ou en support pour laptop.

Déjà disponibles, ils sont commercialisés à partir de 129 euros pour le 23.8 », 160 euros pour le 27″ et dans les 360 euros pour le 34″.