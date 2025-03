L’apparition de multiples ordinateurs portables dotés du suffixe « book » peut laisser penser à un simple effet de mode marketing. Pourtant, ces appellations correspondent à des différences bien réelles en termes de design, de performances et d’usage. Netbook, Ultrabook, Chromebook et PC portable classiques ne s’adressent pas aux mêmes utilisateurs ni aux mêmes besoins. Décryptons ensemble ces catégories pour mieux comprendre leurs particularités et choisir le modèle idéal.

Le Netbook : l’ancêtre des Ultrabooks

Les Netbooks étaient très populaires dans les années 2000, principalement en raison de leur format compact et de leur faible coût. Ces appareils, dotés d’un écran généralement inférieur à 12 pouces, visaient à offrir une alternative abordable aux ordinateurs classiques. Ils avaient, toutefois, une autonomie correcte et une grande portabilité.

Initialement, le terme a été déposé par Psion, avant d’être abandonné, permettant ainsi son adoption par l’industrie informatique.

Cependant, cette compacité s’accompagne de limitations :

Performances très limitées (processeurs peu puissants)

Stockage interne faible (souvent limité à 32 ou 64 Go)

Obsolescence rapide et incapacité à faire tourner des logiciels gourmands

Les netbooks étaient idéaux pour des tâches basiques comme la navigation web et la bureautique légère. Leur manque de puissance a conduit à leur quasi-disparition au profit des ultrabooks et Chromebooks.

L’Ultrabook : la réponse premium à la mobilité

Introduit par Intel en 2011, le terme Ultrabook désigne une catégorie d’ordinateurs portables alliant finesse, légèreté et performances élevées. Il s’agit en quelque sorte d’un netbook amélioré, grâce aux progrès des processeurs basse consommation et du stockage SSD.

Quelques caractéristiques principales des Ultrabooks :

Écran entre 12 et 15 pouces, souvent haute résolution

Design ultra-fin et léger (moins de 1,5 kg)

Performances avancées (Intel Core i5/i7, AMD Ryzen 7)

Stockage SSD rapide

Autonomie élevée (souvent 8 à 15 heures)

Malgré ces atouts, les ultrabooks ont quelques inconvénients :

Prix élevé par rapport aux netbooks et Chromebooks

Peu évolutifs (composants souvent soudés)

Moins adaptés aux jeux et au montage vidéo intensifs

Aujourd’hui, le terme Ultrabook tend à disparaître au profit de l’appellation plus générique d’Ultraportable. Ce dernier englobe, par exemple, des modèles comme le MacBook Air d’Apple ou les Surface Laptop de Microsoft.

Le Chromebook : un nouveau paradigme informatique

Les Chromebooks sont des ordinateurs développés autour du système d’exploitation Chrome OS. Une version allégée de Linux conçue par Google. Contrairement aux PC traditionnels sous Windows ou macOS, ces machines sont pensées pour une utilisation en ligne. Elles reposent donc principalement sur le cloud computing.

Voici les caractéristiques majeures de ces fameux Chromebooks :

Système d’exploitation rapide et sécurisé

Démarrage en quelques secondes

Prix attractif, quoique pas très low cost

Dépendance au cloud, stockage local limité

Écran tactile sur de nombreux modèles

Toutefois, les Chromebooks ont leurs limites :

Incompatibilité avec les logiciels Windows et macOS

Dépendance à Internet pour certaines fonctionnalités

Performances souvent limitées pour des tâches avancées (montage vidéo, gaming)

En pratique, un Chromebook est parfait pour les étudiants, les professionnels de la bureautique et les utilisateurs qui passent le plus clair de leur temps sur Internet et les applications Google. Ces derniers comprennent, par exemple, Docs, Sheets, Drive… Il peut être vu comme un prolongement d’un smartphone Android, mais avec un écran plus grand et un clavier physique.

L’ordinateur portable classique : le champion de la polyvalence

Contrairement aux Ultrabooks, Netbooks et Chromebooks, qui misent sur la mobilité et la légèreté, les PC portables classiques sont avant tout des machines polyvalentes. On y trouve une grande variété de modèles allant de l’ordinateur bureautique basique aux PC gaming ultra-puissants.

Caractéristiques des PC Portables Classiques :

Écran entre 13 et 17 pouces

Configurations variées selon les usages (bureautique, gaming, graphisme…)

Évolutivité (possibilité d’ajouter de la RAM, un SSD, etc.)

Compatible avec tous les logiciels standards

Voici les inconvénients souvent rencontrés par les utilisateurs :

Plus encombrants et lourds que les autres catégories

Autonomie plus faible (surtout sur les modèles puissants)

Prix très variable, allant de 300 à plus de 3000 euros selon la configuration (un inconvénient comme un avantage selon le point de vue)

Pour un utilisateur cherchant un ordinateur complet et performant, le PC portable classique reste souvent le meilleur choix. Et cela, notamment pour les jeux vidéo, le montage vidéo et la CAO.

Un Choix Qui Dépasse le Simple Nom

Choisir entre un Netbook, un Ultrabook, un Chromebook ou un PC portable classique, c’est avant tout choisir son mode de travail et de consommation numérique. Avez-vous besoin d’une machine ultra-légère pour de la bureautique en déplacement ? D’un ordinateur puissant et endurant pour un usage professionnel ? Ou simplement d’un appareil simple et abordable pour naviguer sur Internet ? Chaque catégorie répond à un besoin précis, et derrière ces appellations en « book », il y a de vraies différences techniques et fonctionnelles. Ne vous laissez pas séduire uniquement par un design ou une tendance, mais par ce qui correspond réellement à votre usage quotidien.