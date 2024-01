Bonus réparation : comment obtenir l’aide pour réparer l’écran de votre smartphone ?

La casse accidentelle de l’écran est l’une des raisons qui poussent le plus souvent les utilisateurs à changer de téléphones portables. En 2024, le gouvernement essaye d’alléger la tâche aux victimes en rendant cet accident éligible au bonus réparation. Le montant du bonus est également revu à la hausse.

C’est quoi le bonus réparation ?

Le bonus réparation est une initiative gouvernementale française issue de la loi antigaspillage pour une économie circulaire (loi Agec) de 2020. Il s’agit d’une incitation financière visant à encourager les consommateurs à opter pour la réparation de leurs appareils électriques et électroniques plutôt que de les remplacer. Lancée le 15 décembre 2022, cette aide se traduit par une réduction pouvant atteindre 25 % du coût total de la réparation d’appareils électroniques.

En janvier 2024, ce bonus a été étendu à la réparation des écrans de smartphones avec une aide de 25 €. Outre cela, d’autres changements ont été introduits. Les réparations à distance seront désormais acceptées à partir du 1er février 2024. L’utilisation de pièces reconditionnées issues de l’économie circulaire entraînera une majoration de 20 % du bonus.

Quelles sont les conditions d’éligibilité au bonus ?

Pour bénéficier du bonus réparation de 25 €, certaines conditions doivent être remplies. Votre appareil ne doit plus être sous garantie ou couvert par une assurance au moment de la réparation. Si votre facture TTC est inférieure aux réductions prévues, le bonus ne s’appliquera pas.

Une autre condition pour bénéficier du bonus est de confier la réparation à un professionnel certifié QualiRépar. La liste des réparateurs certifiée est disponible sur le site ecosystem.eco. Le bonus sera appliqué directement au moment du paiement.

Le label QualiRépar est une certification attribuée aux professionnels de la réparation d’appareils électriques et électroniques. Ce label vise à garantir le savoir-faire des réparateurs ainsi que la qualité de leurs interventions. La labellisation a une durée de validité de 3 ans.

Quels sont les avantages liés au bonus réparation ?

En encourageant la réparation, le gouvernement vise à réduire le nombre d’appareils jetés et à promouvoir une économie circulaire. Au-delà du fait que le bonus réparation est un avantage financier pour les bénéficiaires, il comporte également des avantages sur le plan environnemental. La réparation plutôt que le remplacement de votre smartphone contribue à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des émissions de CO2. Le bonus réparation favorise aussi la diminution des déchets électroniques. Ceci est crucial pour atténuer l’impact environnemental et sanitaire grave associé à la mauvaise gestion de ces déchets.