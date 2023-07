Après combien de temps dois-je changer mon téléphone ?

Chaque année, les constructeurs mobiles inondent le marché avec de nouveaux modèles de smartphones, toujours plus beaux, plus évolués et avec de nombreuses fonctionnalités. Honnêtement, il est tentant de s’offrir le dernier modèle d’iPhone mis sur le marché. Mais, dois-je déjà changer mon téléphone que j’ai acheté récemment ?

Changer de téléphone est avant tout une question de choix. Il n’y a pas de réponse définitive quant à la fréquence de changement de son smartphone. Cela dépend avant tout de vos besoins. Néanmoins, il y a quelques critères que vous devez prendre en compte, si vous ne souhaitez pas regretter votre choix.

Sinon, 3 ans est la durée normale pour changer un smartphone milieu de gamme et 5 ans pour un smartphone haut de gamme.

L’âge du téléphone

L’âge du téléphone est le grand critère à prendre en compte pour changer son téléphone. Généralement, 3 ans suffisent pour remplacer un téléphone milieu de gamme. C’est d’ailleurs la durée qu’offrent les constructeurs pour un suivi logiciel. Au-delà de cette période, le téléphone commence à rencontrer des problèmes techniques. Il est dépassé, puisqu’il n’est plus mis à jour. Dans sa quatrième année, vous serez en retard sur les OS sortis. La mise à jour logicielle a pris fin et les mises à jour de sécurité deviennent souvent rares. À la fin de la quatrième année, le téléphone est abandonné par le constructeur.

Par contre, s’il s’agit d’un smartphone haut de gamme tel que les Google Pixels, Samsung Galaxy S ou encore iPhone, l’idéal est 5 ans. Au pire, vous pouvez attendre 6 ans pour les iPhone. Au-delà de cette période, les mises à jour logicielles sont abandonnées et celles de sécurité deviennent trimestrielles.

Les fonctionnalités recherchées

À chaque modèle de téléphone, les constructeurs apportent de nombreuses améliorations et leur intègrent de nouvelles fonctionnalités. Changer de téléphone devient obligatoire, si vous avez besoin des dernières technologies ou fonctionnalités.

Contrairement au Google Pixel 7, par exemple, le Google Pixel 8 sera équipé du mode alternatif DisplayPort USB. Cette fonctionnalité permettra d’utiliser le téléphone comme un petit ordinateur. Même avec une mise à jour, les Google Pixel précédents ne pourront pas bénéficier d’une telle technologie. Dans ce cas, si vous en avez absolument besoin, vous devrez mettre la main à la poche pour changer de smartphone.

Aussi, si vous utilisez par exemple votre téléphone pour des tâches professionnelles telles que la prise de vidéos 4K, la retouche photo…, il est clair que vous devriez le remplacer plus tôt. En effet, les constructeurs améliorent la caméra des mobiles à chaque sortie d’un nouveau modèle.

Un système d’exploitation plus récent, une caméra plus évoluée, une mémoire vive plus puissante ou encore un écran plus large sont autant de raisons de changer son smartphone, même si vous l’avez acheté il y a un an.

L’état de votre smartphone

Il s’agit sans aucun doute de la raison la plus évidente pour changer son téléphone. Un téléphone dont l’écran est cassé et à moitié noir sera inconfortable à utiliser. Dans ce cas, il n’y a aucun mal à changer de téléphone. Aussi, s’il rencontre des problèmes techniques fréquents, changer de téléphone devient indispensable.

Conclusion

Si votre téléphone actuel ne vous pose aucun problème et qu’il répond convenablement à vos attentes, il n’y a tout simplement aucune raison de changer de smartphone. Ce serait une perte d’argent pour vous. Cependant, si vous utilisez votre smartphone pour des raisons professionnelles et que le dernier iPhone embarque des fonctionnalités utiles à votre profession, se l’offrir est un plus pour vous. Autrement, si le téléphone n’a aucun problème, attendez 3 à 6 ans pour changer de smartphone.