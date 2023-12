ChatGPT : une nouvelle manière de gagner de l’argent avec le modèle d’IA

Modèle d’intelligence artificielle le plus utilisé actuellement, ChatGPT permet de gagner de l’argent de différentes manières. Mais en 2024, OpenAI va permettre de faire plus de chiffres. Durant sa dernière conférence annuelle DevDay, l’entreprise américaine avait annoncé le lancement de GPT Store. C’est une boutique en ligne sur laquelle les utilisateurs pourront choisir leur propre version du chatbot conversationnel. Aussi, OpenAI permettra aux utilisateurs premium de vendre leur version personnalisée de l’intelligence artificielle. Une nouvelle manière de se faire de l’argent.

Comment créer sa propre version de ChatGPT ?

Pour créer votre ChatGPT personnalisé, vous devez avant tout être un utilisateur Premium. Ensuite, rendez-vous dans la section Explore de votre compte. Cliquez sur Create a GPT et une fenêtre contextuelle apparaît automatiquement. À gauche, vous pouvez créer votre agent conversationnel grâce à l’outil de configuration disponible ou avec des prompts personnels. Le côté droit vous offre un aperçu de ce qu’est votre outil final.

Par exemple, si vous souhaitez créer un outil dédié à la rédaction des mails professionnels, votre premier prompt serait : “Crée un chatbot capable de rédiger des mails professionnels”. ChatGPT répondra pour vous demander des informations plus détaillées sur ce que vous souhaitez que le chatbot fasse ou non. Vous devez alors continuer de répondre en précisant les métiers, les objectifs, les secteurs, etc. Plus les informations sont précises, meilleurs seront les résultats que vous obtiendrez.

Après avoir utilisé les prompts, vous pouvez vous tourner vers l’outil de configuration pour améliorer votre chatbot. Cet outil vous permet notamment de lui donner un nom, une icône, une présentation, des documents à lire pour s’améliorer, etc.

Quand est-ce que le GPT Store sera lancé ?

Durant sa conférence, OpenAI avait affirmé vouloir lancer la boutique à la fin de novembre 2023. C’était sans compter sur les mouvements survenus ces derniers jours. Selon les informations de The Verge, un lancement de GPT Store ne sera possible qu’en 2024.

L’entreprise s’est inspirée des boutiques d’applications mobiles pour mettre en place son système. Chaque éditeur aura alors de créer son bot, d’en fixer le prix et de le vendre. “Une fois dans le magasin, les GPT deviennent consultables et peuvent grimper dans les classements. Nous mettrons également en lumière les GPT les plus utiles et les plus agréables que nous rencontrons dans des catégories telles que la productivité, l’éducation et « juste pour le plaisir »”.

Alors, si vous comptez développer et vendre des GPT personnalisés, vous pouvez vous mettre dès maintenant à l’entraînement de vos chatbots.