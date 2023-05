ChatGPT, Google Bard, Bing Chat : l’astuce pour les utiliser au même endroit

Depuis l’avènement de ChatGPT, plusieurs robots conversationnels basés sur l’intelligence artificielle ont vu le jour. Il y a Google Bard qui est connecté à l’actualité et est plus performant que le pionnier ChatGPT sur certains points. En plus d’avoir les performances de ce dernier, Bing Chat vous apporte les informations avec plus de détails et ajoute ses sources. Alors, pendant que vous passez d’un site à un autre pour les utiliser, les plus informés ont déjà trouvé l’astuce pour utiliser tous les meilleurs chabots conversationnels en un lieu.

ChatHub sur Google Chrome pour utiliser toutes les IA

ChatGPT, Google Bard, Bing de Microsoft, Claude et Alpaca constituent les meilleurs chabots conversationnels du moment. Afin de les centraliser tous et de voir la performance de chacune d’entre elles sur les requêtes que les utilisateurs envoient, l’extension ChatHub a vu le jour. Elle permet de ne plus aller d’une intelligence artificielle à une autre, mais de les utiliser toutes sur une même fenêtre.

Pour utiliser ChatHub, il vous suffit de disposer d’un ordinateur et du navigateur Google Chrome. Rendez-vous ensuite sur le Chrome Web store pour télécharger et ajouter l’extension à votre navigateur. Lorsque vous vous connectez, elle vous présente la page All-in-one qui affiche simultanément les résultats des chabots à vos différentes demandes.

L’extension est disponible gratuitement, mais en une version limitée. Aussi, vous devez vous connecter spécifiquement à chacun des modèles d’IA supportés par l’extension. Au total, l’extension supporte huit IA, dont les plus célèbres.

Payer une fois pour débloquer plusieurs fonctionnalités

L’extension ChatHub est sans aucun doute la meilleure solution pour ceux qui ne savent pas s’ils doivent choisir entre Claude ou ChatGPT. Vous pouvez utiliser simultanément les deux modèles d’intelligence artificielle. Lorsque vous entrez une requête prompt, les IA reçoivent la demande pour vous afficher chacune leur réponse. Vous devez maintenant lire et choisir la réponse qui vous semble plus convaincante.

Déjà, sans débourser le moindre centime, vous pouvez utiliser l’extension deux IA. Mais si vous souhaitez profiter de toutes ses fonctionnalités, il est obligatoire de payer. Avec 30 dollars, vous pourrez profiter de :

la version 4 de ChatGPT (créatif, équilibré, précis) ;

Plus d’IA utilisée simultanément ;

Choix entre le dark mode ou le light mode ;

L’accès à l’historique de requêtes ;

Utilisation de l’extension sur 5 différents ordinateurs.

Dans son fonctionnement, ChatHub est vraiment pratique. Il ne fait aucun doute que sa version limitée est assez suffisante pour quelqu’un qui ne veut qu’utiliser la version basique de ChatGPT.