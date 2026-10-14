Les CMF Speaker S et M marquent l’arrivée de la marque de Nothing sur le marché des enceintes Bluetooth. Lancés en octobre 2026, ces deux modèles misent sur un design inspiré des briques de lait, des commandes interchangeables et une protection IP68. Leur fiche technique révèle également des différences acoustiques importantes, malgré une autonomie annoncée identique.

CMF Speaker S et M : deux formats, des architectures audio différentes

Le Speaker S privilégie la mobilité avec un poids de 334 g, contre environ 602 g pour le Speaker M. Le premier intègre un haut-parleur de 45 mm développant 10 W RMS, associé à deux radiateurs passifs. Le second adopte un woofer de 70 mm de 25 W et un tweeter de 16 mm de 10 W, pour une puissance totale de 35 W RMS. Cette architecture devrait favoriser des basses plus profondes et une meilleure séparation des instruments sur le modèle M.

Les deux enceintes annoncent jusqu’à 18 heures d’écoute, avec Ultra Bass activé et un volume réglé à 50 %. Leur certification IP68 assure une protection contre la poussière et l’immersion dans l’eau, jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes selon le fabricant. La connectivité comprend le Bluetooth 6.0, le NFC, la connexion simultanée à deux appareils et l’entrée audio USB-C. Cette dernière permet une lecture à faible latence, annoncée sous les 60 ms, intéressante pour les jeux vidéo et les films.

L’application Nothing X permet de choisir parmi quatre profils d’égalisation ou de personnaliser les réglages. Par ailleurs, le système ajuste également le rendu sonore automatiquement. Les modes stéréo et Party, compatibles avec Auracast, permettent respectivement d’associer deux enceintes identiques. Aussi, vous pourrez diffuser la musique sur plusieurs appareils compatibles.

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Un design original, mais une personnalisation à nuancer

Les CMF Speaker S et M adoptent une silhouette rectangulaire, disponible en blanc, gris foncé, orange et turquoise. Leurs panneaux avant et leurs molettes amovibles peuvent être remplacés. Si vous êtes équipés d’une imprimante 3D, vous pourrez même fabriquer des pièces personnalisées. Une approche intéressante pour prolonger la personnalisation esthétique.

Les prix annoncés aux États-Unis sont de 59 dollars pour le Speaker S et de 109 dollars pour le Speaker M. En Europe, les tarifs annoncés sont respectivement de 59 et 99 euros.

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