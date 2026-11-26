Le Motorola Signature 27 arrive sur les boutiques européennes du constructeur avec des tarifs changeants selon les pays. Ce smartphone haut de gamme se présente comme le nouveau fleuron de la marque.

Motorola Signature 27 : des prix atteignant 1 899 euros selon les marchés européens

Le Motorola Signature 27 est désormais proposé en précommande sur plusieurs boutiques officielles européennes. Pourtant, son prix réserve quelques surprises. En France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne et au Portugal, Motorola affiche un tarif de 1 899 euros. À l’inverse, l’Italie, la Belgique et l’Irlande proposent le même modèle à 1 399 euros.

Cette différence de 500 euros concerne pourtant une configuration identique : 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Deux coloris sont disponibles : Pantone Capulet Olive et Coal Smoke.

Les précommandes restent ouvertes jusqu’au 2 décembre. Dans la plupart des pays concernés, elles donnent droit à une enceinte Bluetooth Moto Sound Flow offerte. L’Allemagne fait exception à cette opération. Motorola propose également une protection contre les dommages de l’écran à 1 euro, au lieu de 80 euros. Les premières expéditions sont annoncées pour le 3 décembre.

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Une fiche technique ambitieuse pour justifier son positionnement premium

Le Motorola Signature 27 embarque une dalle AMOLED Extreme de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité atteint 3 000 nits en plein écran et peut grimper jusqu’à 12 000 nits en pic HDR.

La partie photo comprend :

Un capteur principal de 50 mégapixels ;

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec zoom optique 3x.

Le fabricant ajoute des haut-parleurs Bang & Olufsen.

Le Motorola Signature 27 se distingue aussi par son autonomie. Selon les mesures du laboratoire de 01net, il dépasse notamment le Redmagic 11 Pro sur ce critère. Encore plus fort : il établit un nouveau record de luminosité dans leurs tests.

Avec son équipement premium et ses performances mesurées en laboratoire, le Motorola Signature 27 affiche de solides arguments face aux références du marché. Toutefois, les écarts de prix entre pays européens compliquent son positionnement. À 1 899 euros, son rapport qualité-prix devra convaincre, malgré une fiche technique particulièrement ambitieuse.

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