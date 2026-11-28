Les Nothing Ear (note) associent des écouteurs sans fil à un enregistreur vocal intelligent. Attendu le 8 décembre 2026, cet appareil se distingue par un boîtier de recharge faisant bien plus qu’il n’y paraît. Nothing cherche aujourd’hui à réunir plusieurs usages dans un seul accessoire, sur un marché déjà très concurrentiel.

Un boîtier de recharge transformé en enregistreur IA

La particularité des Nothing Ear (note) réside ainsi dans leur boîtier. Celui-ci intègre un microphone, deux LED et des commandes physiques dédiées à l’enregistrement. Un bouton « Talk » permet notamment de capturer votre propre voix ou d’interagir avec un assistant IA connecté au smartphone.

Un second bouton « Record » sert à enregistrer et retranscrire des conversations, notamment pendant des réunions ou des échanges en présentiel. Les commandes seraient également programmables pour piloter des applications tierces.

Par ailleurs, les écouteurs reprennent certaines fonctions des Ear (3a). Ils peuvent enregistrer les conversations téléphoniques lorsque vous les emploierez comme kit mains libres. Cette possibilité distingue les Nothing Ear (note) des simples dictaphones intelligents, nécessitant généralement un appareil supplémentaire.

L’ensemble vise donc plusieurs situations : prise de notes, comptes rendus de réunion et conservation d’informations orales. Toutefois, la qualité de transcription, la prise en charge des langues et les conditions d’utilisation restent à préciser.

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Nothing face aux spécialistes de l’enregistrement IA

Avec les Nothing Ear (note), le fabricant entre sur un marché déjà occupé par Plaud, Amazon et d’autres acteurs spécialisés. L’intégration des écouteurs constitue son principal argument différenciant, puisqu’elle évite de multiplier les accessoires.

NEW: Nothing is launching its first AI-era device on Dec. 8: Ear (note), earbuds that record and transcribe both in-person meetings and phone calls. Carl Pei tells me he doesn't see “any iPhone moment for consumer AI anytime soon.” Here's a first look: https://t.co/JBqWCvlIxt — Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2026

Carl Pei, fondateur de Nothing, reconnaît néanmoins que les appareils dotés d’IA ne vont pas conquérir immédiatement le grand public. Le constructeur envisage plutôt de développer des équipements compatibles avec différents agents IA.

Le modèle économique reste également flou. Une formule d’abonnement pourrait accompagner certaines fonctions logicielles, mais son contenu et son tarif ne sont pas encore connus.

Les Nothing Ear (note) proposent une approche originale de l’enregistrement intelligent en réunissant écouteurs et dictaphone IA. Leur intérêt dépendra toutefois de la précision des transcriptions, de l’autonomie et du coût des éventuels abonnements. Le lancement du 8 décembre permettra de vérifier si cette polyvalence justifie leur positionnement face aux solutions déjà disponibles.

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