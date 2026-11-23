La sortie de GPT-6.2 Astra intervient dans un contexte de concurrence accrue entre les grands modèles d’intelligence artificielle. Après la présentation de Claude Fable 5.2 par Anthropic, OpenAI dévoile deux nouvelles versions destinées aux professionnels.

GPT-6.2 Astra et Sol : deux modèles pour des usages différents

Annoncés le 17 novembre 2026, GPT-6.2 Astra et GPT-6.2 Sol répondent à des besoins distincts. OpenAI présente Sol comme un modèle polyvalent, conçu pour les tâches quotidiennes. Il doit offrir davantage de capacités sans augmenter la consommation de ressources sur les abonnements payants.

GPT-6.2 Astra vise plutôt les travaux professionnels exigeants. Il intervient notamment dans la rédaction de documents, la création de présentations, l’analyse de feuilles de calcul et le développement informatique. OpenAI met également en avant des améliorations dans la génération d’interfaces web, les projets de jeux vidéo et la conception 3D.

And here we go…GPT-6.2 Astra and GPT-6.2 Sol are yours to make more games with.



Oh, and they’re also super efficient and really good at making slides, building websites, and tackling the work you were doing before you started making games.



Rolling out today to ChatGPT Work and… pic.twitter.com/NKYWe6zsOO — ChatGPT (@ChatGPT) November 17, 2026

L’un des changements concerne la qualité des livrables. Les documents produits suivraient plus fidèlement les modèles fournis et les conventions propres à chaque secteur. Le code généré serait également plus propre et les interfaces plus abouties. Ces progrès restent toutefois à apprécier selon les usages réels, au-delà des démonstrations du fabricant.

Les deux modèles sont accessibles aux abonnés Plus, Pro, Enterprise et Edu dans ChatGPT Work et Codex. Les développeurs peuvent aussi les intégrer via l’API. Une réserve demeure : les nouvelles protections de cybersécurité limitent certaines opérations légitimes de recherche de vulnérabilités.

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Un avantage concurrentiel reposant aussi sur les coûts

La comparaison avec Claude Fable 5.2 constitue un enjeu important pour OpenAI. Prenons les résultats fournis par le benchmark Agents’ Last Exam, évaluant les tâches professionnelles en plusieurs étapes. GPT-6.2 Astra y obtient un score supérieur de 5,5 points, selon les résultats publiés par OpenAI. L’entreprise annonce également un coût par tâche représentant environ 5 % de celui de son concurrent. Ces chiffres restent toutefois issus des évaluations du fabricant.

La tarification API évolue également. GPT-6.2 Astra coûte désormais 8 dollars par million de jetons en entrée, 0,40 dollar pour les entrées mises en cache et 40 dollars en sortie. Son prédécesseur facturait respectivement 10, 1 et 50 dollars. Sol conserve des tarifs de 2 dollars en entrée et 10 dollars en sortie par million de jetons.

Avec GPT-6.2 Astra et Sol, OpenAI renforce son offre professionnelle face à Anthropic. La baisse des tarifs et l’amélioration des performances constituent des arguments commerciaux intéressants. Toutefois, les benchmarks publiés par les fabricants ne suffisent pas à établir une supériorité générale. Les tests indépendants et les résultats sur des projets réels permettront de mieux départager les modèles.

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