La Honor Watch 6 Pro arrive en Europe avec un écran lumineux, une construction en céramique et un suivi sportif complet. Présentée en Chine en septembre, cette montre connectée mise aussi sur la recharge sans fil et une autonomie annoncée de 18 jours. Certaines fonctions de santé restent toutefois absentes de la version européenne.

Un écran tandem OLED et des capteurs pour le sport et la santé

L’Honor Watch 6 Pro embarque une dalle LTPO Tandem OLED de 1,5 pouce, avec une définition de 466 × 466 pixels. Sa luminosité atteint 5 500 nits en pic et 4 500 nits sur l’ensemble de l’écran, pour une meilleure lisibilité en extérieur.

Son boîtier de 46,3 mm associe acier inoxydable 316 L, fond en polymère composite et lunette en céramique. La montre pèse 50,9 g sans bracelet. Elle intègre une couronne rotative et un bouton physique, ainsi que des certifications 5 ATM et IP68/IP69K.

Le système Intelligent Sense mesure votre fréquence cardiaque, la SpO2, le stress, le sommeil et la variabilité cardiaque. De plus, un bilan matinal synthétisera toutes ces données pour que vous ayez une vue d’ensemble. Plus de 120 activités sportives sont prises en charge, avec GPS double fréquence, analyse de foulée et synchronisation Strava. En revanche, l’ECG et le suivi de la pression artérielle du modèle chinois ne sont pas proposés en Europe.

VOIR AUSSI : Xiaomi lance trois nouveaux accessoires connectés : prix et nouveautés

Autonomie, fonctions connectées et prix

La batterie de 515 mAh se recharge sans fil. Honor annonce 10 jours en usage courant, 7 jours avec l’écran toujours allumé et jusqu’à 18 jours en mode longue durée. Ce dernier scénario suppose un suivi de santé allégé et une utilisation limitée du GPS.

L’Honor Watch 6 Pro prend en charge les appels Bluetooth, 4 Go de stockage et les notifications de deux téléphones, sous conditions. Par contre, le paiement NFC via Fidesmo dépend d’une mise à jour, du pays et de la banque.

En France, la finition Black coûte 379,90 euros, contre 429,90 euros pour la version Silver. Les promotions varient selon les marchés. À ce tarif, la Honor Watch 6 Pro devra convaincre malgré l’absence de certaines fonctions de santé en Europe.

Noter cet article