La série des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max : une rupture stratégique et technique majeure pour le constructeur chinois. Alors que l’industrie mobile s’enferme dans des améliorations purement itératives, Xiaomi tente d’imposer une vision singulière du smartphone très haut de gamme. Entre illusion d’optique tarifée, architecture matérielle surpuissante et arbitrage énergétique contestable selon les régions… voici une analyse approfondie et sans concession d’une gamme qui fait couler beaucoup d’encre.

L’édition spéciale transparente : une prouesse de design ou un coup marketing à 130 euros ?

Au-delà des quatre coloris standards, l’attention s’est portée sur l’édition spéciale « rouge transparent ». Celle proposée à partir de 9 999 yuans (environ 1 310 euros) pour le Pro et 10 999 yuans (environ 1 440 euros) pour le Pro Max (tous deux équipés de 16 Go de RAM et 1 To de stockage). À configuration équivalente, le modèle Pro classique réclame 8 999 yuans. La question se pose alors : que paie-t-on réellement à travers ce surcoût de 1 000 yuans (environ 130 euros) ?

Contrairement à ce que laissent suggérer les visuels promotionnels, le dos du téléphone n’est pas réellement transparent. L’effet de profondeur révélant les composants internes repose en réalité sur deux artifices complémentaires :

Un procédé physique de micro-impression : la face arrière utilise un panneau rouge intégrant un film d’épaisseur micrométrique générant un effet de relief en trois dimensions ;

la face arrière utilise un panneau rouge intégrant un film d’épaisseur micrométrique générant un effet de relief en trois dimensions ; Une continuité logicielle synchronisée : l’illusion d’optique complète est assurée par l’affichage simultané de fonds d’écran. Ces derniers étant dédiés sur la dalle principale à l’avant et sur le petit écran arrière.

Pour justifier cette plus-value purement cosmétique, Xiaomi pousse le sens du détail jusqu’au conditionnement. Aussi, tout est inclus : la boîte, un bloc de charge et un câble tressé assortis en plastique translucide rouge.

Xiaomi 18 Pro Series is going global this year.



The world's first smartphones powered by @Snapdragon Dual 8 Elites.



Get ready! pic.twitter.com/cI1WfNrqau — Xiaomi (@Xiaomi) September 23, 2026

La marque a rapidement revendiqué une « sold out » sur les réseaux sociaux par la voix de Lu Weibing, président du groupe. Pourtant, l’absence totale de métriques précises quant au volume de pièces produites laisse planer le doute. S’agit-il d’un engouement massif du public ou d’une stratégie de rareté orchestrée sur un stock marginal ?

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Le saut technologique du 2 nm et la gravure extrême

Sur le plan de la puissance brute, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max sont les premiers ambassadeurs de la nouvelle génération de puces Qualcomm :

Xiaomi 18 Pro : embarque la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6 :

embarque la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Xiaomi 18 Pro Max : bénéficie de la déclinaison Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, offrant des capacités de traitement graphique supérieures.

Gravées avec un procédé en 2 nm, ces puces intègrent des cœurs haute performance (« Prime »). Elles sont capables d’atteindre une fréquence record de 5 GHz. Pour exploiter ce surplus de puissance, la gamme tourne sous l’interface HyperOS 4.

L’écran dorsal Amoled et « Privacy Display »

L’une des attentes majeures de ces nouveaux smartphones réside dans la réintégration et le perfectionnement de l’écran dorsal Amoled. Percé sur mesure pour intégrer directement le bloc photo Leica, cet afficheur secondaire propose des caractéristiques de pointe :

Dimensions : 2,4 à 2,7 pouces sur le Pro et 2,9 pouces sur le Pro Max (définition de 596 x 976 pixels) ;

2,4 à 2,7 pouces sur le Pro et 2,9 pouces sur le Pro Max (définition de 596 x 976 pixels) ; Performances d’affichage : taux de rafraîchissement à 120 Hz, luminance de pointe montant jusqu’à 4 000 nits , et prise en charge des normes Dolby Vision, HDR10+ et BT.2020 ;

taux de rafraîchissement à 120 Hz, luminance de pointe montant jusqu’à , et prise en charge des normes Dolby Vision, HDR10+ et BT.2020 ; Fonctionnalités : permet d’exécuter de mini-applications, de gérer des raccourcis ou de servir de retour vidéo haute définition. Vous pourrez alors réaliser des selfies directement avec le capteur photo principal de 200 mégapixels.

Parallèlement, la série introduit la technologie Privacy Display. Semblable à ce que propose le Galaxy S26 Ultra, ce filtre de confidentialité matériel obstrue la vision latérale. Cela empêchera donc les personnes situées à côté de lire l’écran.

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La fracture énergétique : pourquoi les versions internationales sont désavantagées

La commercialisation mondiale de la série 18 Pro est confirmée pour fin 2026. Les fiches techniques révèlent un arbitrage récurrent, mais de plus en plus marqué au détriment du marché export. Pour des raisons logistiques et réglementaires, la capacité des batteries silicium-carbone et les vitesses de charge sont nettement amputées par rapport aux modèles chinois :

Modèle Marché Chinois Marché International/Export Écart constaté Xiaomi 18 Pro (Batterie) 7,000 mAh 6,000 mAh (ex. Hong Kong) – 1,000 mAh Xiaomi 18 Pro (Charge filaire) 100 W 90 W – 10 W Xiaomi 18 Pro Max (Batterie) 8,500 mAh 7 050 mAh (ex. Madrid) – 1,450 mAh Xiaomi 18 Pro Max (Charge filaire) 100 W 100 W Égalité

Ce choix industriel détériore l’autonomie théorique des modèles vendus hors de Chine, alors même que les prix européens s’annoncent particulièrement élevés. Résultat de l’impact direct de la hausse des coûts du composant SoC en 2 nm et de la crise des prix sur la mémoire vive et le stockage.

Bref, nous voilà face à un positionnement aussi brillant que clivant. Un qui obligera peut-être les utilisateurs hors de Chine à peser soigneusement leurs priorités avant de passer à la caisse.

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