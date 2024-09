Début Septembre 2024, le Bluetooth 6.0 a été annoncé par le Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). Le domaine de la connectivité sans fil connaîtra ainsi une avancée majeure. En particulier pour le réseau Localiser d’Apple. Cette nouvelle version promet d’apporter des améliorations significatives en termes de vitesse, de portée et d’efficacité énergétique. Comment Bluetooth 6.0 va transformer le réseau Localiser d’Apple ? Si vous êtes propriétaire d’un appareil à pomme, en quoi cela vous avantage ? Réponses ici.

Une connectivité améliorée

Bluetooth 6.0 introduira des vitesses de transfert de données nettement supérieures par rapport à ses prédécesseurs. Cette amélioration permettra aux appareils Apple de communiquer plus rapidement et de manière plus fiable au sein du réseau Localiser. Que ce soit pour localiser un iPhone égaré, suivre un aah ou interagir avec des accessoires comme les écouteurs AirPods… Bluetooth 6.0 garantira une connexion stable et réactive. Cela réduira les délais et les interruptions.

Il va également offrir la possibilité de transmettre des données plus volumineuses. La latence pour les applications audio se verra considérablement réduite.

Sécurité renforcée

Avec l’évolution de Bluetooth 6.0, la sécurité des connexions entre les appareils Apple est également renforcée. Les protocoles de cryptage avancés intégrés dans cette version assurent une protection accrue contre les intrusions et les interférences.

Pour les utilisateurs d’Apple Localiser, cela signifie une tranquillité d’esprit supplémentaire. Vos données de localisation et vos interactions avec les appareils restent sécurisées et privées. La fonctionnalité Channel Sounding vise à offrir une détection de distance précise. Cela sera possible grâce à sa capacité à calculer la distance avec une grande exactitude. Même sur de longues distances, cette technologie permettrait aux appareils de localiser un emplacement avec une précision au centimètre près. Ce niveau de précision serait un atout majeur pour les utilisateurs. Il renforcera la fiabilité des données de localisation et pouvant être étendu à divers appareils et accessoires.

Apple utilise déjà la technologie Ultra Wideband (UWB) pour la fonctionnalité de recherche de précision dans l’application Localiser. Cependant, avec l’ajout de Bluetooth 6.0 aux côtés de l’UWB, la précision pourrait être encore améliorée. Cela permettrait également de prendre en charge des appareils dépourvus de la technologie UWB. Nous pouvons par exemple citer comme la télécommande de l’Apple TV. Actuellement, la fonction est disponible pour l’iPhone 11 et les modèles ultérieurs.

Toutefois, Apple n’a pas encore donné de précisions sur l’intégration de Bluetooth 6.0 dans ses produits. Étant donné que ce nouveau protocole vient d’être annoncé, il est probable qu’il faudra attendre au moins un an avant de voir les premiers appareils équipés de cette version.