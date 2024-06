Qui n’a jamais égaré ses clés, son portefeuille ou son sac ? Les trackers Bluetooth sont la solution. Ces petits appareils nous permettent de retrouver rapidement nos objets perdus. Dans ce guide, nous allons comparer trois modèles populaires : Tile Sticker, Apple AirTag et Samsung SmartTag. Notre but étant de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Tile Sticker

Si vous cherchez un tracker Bluetooth discret et facile à installer, le Tile Sticker est une excellente option. Ce petit disque adhésif de 27 mm de diamètre et cinq grammes se colle aisément sur vos objets. Il permet de localiser l’objet auquel il est attaché, mais aussi de faire sonner votre téléphone perdu.

Résistant à l’eau, grâce à sa certification IP67, il convient à un usage extérieur. Son autonomie de 3 ans est appréciable, bien que la batterie ne soit pas remplaçable. Pour retrouver vos objets, le Sticker utilise une connexion Bluetooth avec une portée annoncée de 76 m. Cela le rend idéal pour retrouver des objets égarés à la maison. En dehors de cette zone, le réseau Tile prend le relais en s’appuyant sur les autres utilisateurs de l’application. Cependant, son efficacité dépend du nombre d’utilisateurs dans votre région.

Le Tile Sticker est simple d’utilisation et polyvalent, pensé pour trouver les petits objets du quotidien.Toutefois, son réseau de localisation est moins étendu que celui de ses concurrents. Cela peut limiter grandement son efficacité pour retrouver des objets loin de chez vous. Ce tracker Bluetooth est compatible avec les appareils iOS et Android. Vous n’avez donc pas besoin de changer de smartphone pour en profiter.

Tile propose un abonnement Premium à 30 euros par an. À ce prix, vous bénéficierez des fonctionnalités comme l’historique de localisation sur 30 jours, le partage du tracker et des alertes de séparation. Pour 100 euros par an, l’option Premium Protect inclut une garantie de remboursement jusqu’à 1000 euros pour les objets perdus. Bien évidemment, des conditions s’appliquent.

VOIR AUSSI : Samsung : mauvaise nouvelle pour 5 smartphones qui devraient recevoir Galaxy AI

Apple AirTag

L’AirTag d’Apple se distingue par son design élégant et minimaliste. Il mesure32 mm de diamètre et arbore un design en plastique blanc et en acier inoxydable. Ce tracker Bluetooth bénéficie, lui aussi, d’une certification IP67 pour résister à l’eau et à la poussière. Avec ses 8 mm d’épaisseur, il s’avère légèrement plus grand que le Tile Sticker. Il reste toutefois très discret.

Sa plus grande force réside dans sa précision, qu’elle doit à la technologie Ultra Wideband (UWB). Sur les iPhone 11 et plus récente, cette fonction vous guide vers votre objet perdu avec des indications de direction et de distance. Pour les iPhone plus anciens, la localisation se fait via Bluetooth, avec une portée d’environ 10 m.

L’intégration au réseau Find My d’Apple est un autre atout majeur. Des millions d’appareils Apple peuvent détecter votre AirTag perdu, augmentant considérablement vos chances de le retrouver. Sa puce NFC permet à n’importe qui de scanner le gadget pour accéder à vos coordonnées si votre objet est retrouvé.

Cet appareil est aussi conçu pour durer. Sa batterie offre une autonomie d’environ un an, ce qui vous permet de l’utiliser sans souci au quotidien. Contrairement à certains concurrents, la marque à la pomme a opté pour une batterie remplaçable. Quand le moment est venu, vous pouvez facilement changer la pile CR2032 vous-même. Vous n’avez donc pas besoin de remplacer l’ensemble du dispositif lorsque la batterie est épuisée.

Côté compatibilité, cet objet fonctionne avec les iPhone sous iOS 14.5 minimum. Les utilisateurs Android peuvent seulement lire les informations d’un AirTag trouvé via NFC, sans pouvoir l’utiliser pour leurs objets. Apple n’impose pas d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de son tracker Bluetooth.

VOIR AUSSI : Mon iPhone est-il compatible avec Apple Intelligence, la technologie IA d’Apple ?

Samsung SmartTag 2

Le SmartTag 2 de Samsung apporte son lot de nouveautés par rapport à son prédécesseur. Sa forme allongée intègre désormais un anneau métallique afin de faciliter son accrochage à vos objets. Plus résistant, il est certifié IP67.

Son autonomie figure parmi l’un de ses plus grands atouts. Samsung annonce jusqu’à 500 jours d’utilisation avec une seule pile. Ce chiffre peut même aller jusqu’à 700 jours si vous désactivez la fonction de recherche en réalité augmentée.

Pour retrouver vos objets perdus, ce gadget utilise plusieurs méthodes ingénieuses. L’application SmartThings vous guide dans votre recherche avec une interface intuitive. Une jauge allant de « faible » à « forte » se remplit à mesure que vous vous rapprochez de l’objet.

Le SmartTag 2 exploite également la technologie UWB (Ultra Wideband). Cette technologie, similaire à celle utilisée par l’AirTag, permet une localisation directionnelle très précise. Par ailleurs, vous pouvez activer la fonction « Rechercher avec l’appareil photo ». Celui-ci utilise la réalité augmentée en combinaison avec l’UWB pour la recherche. Des flèches directionnelles apparaissent sur l’écran pour vous guider.

Ce tracker a une portée Bluetooth de 120 m. Au-delà de cette distance, le tracker utilise le réseau Galaxy Find, qui s’appuie sur les smartphones Samsung proches. Il fonctionne avec les Samsung Galaxy sous Android 8.0 ou plus récent, avec 2 Go de RAM minimum. Aucun abonnement n’est nécessaire pour pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités.

Quel tracker choisir ?

Le choix de votre tracker Bluetooth dépendra de vos besoins et de votre équipement. En résumé :

Le Tile Sticker convient à tous les utilisateurs, quel que soit leur smartphone. Il est idéal pour les petits objets du quotidien. Son abonnement Premium offre des fonctionnalités supplémentaires intéressantes.

L’AirTag offre la meilleure précision de localisation, mais uniquement pour les utilisateurs iOS. Il ne nécessite aucun abonnement pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Le SmartTag 2 est le plus polyvalent, mais il est optimisé pour l’écosystème Samsung Galaxy. Son autonomie record et son bouton programmable sont des atouts non négligeables.