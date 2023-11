Google a changé le destin d’Android, mais qui a créé le système d’exploitation ?

Android est à ce jour le système d’exploitation le plus populaire au monde. Propriété de Google, il a permis la démocratisation des smartphones. Cependant, contrairement à ce qu’on pense souvent, Google n’est pas le créateur du système d’exploitation Android. Ce dernier l’a racheté en 2007 et a ensuite changé sa raison d’être pour le faire évoluer vers ce qu’on lui reconnaît aujourd’hui : un système d’exploitation mobile Open Source utilisé par des dizaines de fabricants de smartphones au monde. Alors, qui a créé Android et pour quelles raisons ?

Qui a créé le système d’exploitation Android ?

D’une petite startup à un géant de la technologie et Android 14, l’histoire de la création du système d’exploitation Android est fascinante. Le système a en réalité été développé par une jeune startup américaine baptisée Android inc. Celle-ci a été fondée par Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears et Chris White en 2003. À l’origine, Android devrait être un système d’exploitation pour les caméras numériques. Mais rapidement, les fondateurs se rendent compte que l’engouement pour ces appareils n’était aussi élevé dans le monde. Alors, ils décident de créer un système mobile qui concurrencerait Symbian ou encore Windows Mobile de Microsoft.

C’est de là que tout est parti ! Android s’est fixé pour objectif de révolutionner le monde des systèmes d’exploitation mobiles. La vision des fondateurs Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears et Chris White était de concevoir une plateforme ouverte et extensible qui offrirait aux utilisateurs une expérience novatrice.

Mais toutes les bonnes choses, les débuts sont souvent difficiles, et même très difficiles. Android n’arrive à attirer suffisamment d’investisseurs et la startup est menacée d’expulsion du bâtiment qui lui servait de bureaux. Après des aides provenant d’ami, Andy Rubin tente de convaincre Samsung et HTC en 2005 pour le rachat du système. Google, ayant peut-être lu l’avenir, décide de tout changer et rachète Android pour 50 millions de dollars.

Google décide de changer la donne après le rachat

Lorsque Google rachète Android en 2005, il n’était pas encore un produit fini. Du moins, pas celui que l’on connait actuellement. Le projet était en quelque sorte un système d’exploitation pour les claviers physiques, comme c’était le cas de BlackBerry. Mais en 2007, le destin d’Android change à nouveau et le projet vire vers une interface pour smartphone comme à l’image de l’iPhone.

L’idée était de créer un système ouvert et personnalisable qui offrirait une alternative à iOS d’Apple. Avec une approche basée sur la collaboration et l’accessibilité, Google a lancé Android en 2008 avec le soutien de Motorola et autres fabricants. Découvrez ici ce à quoi ressemblait le premier smartphone à utiliser Android 1.0.

L’un des principaux aspects différenciateurs d’Android est son modèle commercial axé sur la collaboration et le partage. Contrairement à ses concurrents directs, Android a choisi la voie de l’open source pour encourager une large communauté de développeurs à contribuer à l’évolution du système d’exploitation. Cette approche a permis non seulement d’accroître la popularité d’Android, mais aussi d’en faire un terrain fertile pour l’innovation continue dans le domaine des applications mobiles.

Grâce à son modèle open source, sa diversité matérielle et son écosystème d’applications, Android est aujourd’hui le leader incontesté du marché des systèmes d’exploitation mobiles dans le monde entier. Il est utilisé par plus de 3, 5 milliards de personnes.