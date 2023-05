Les 5 meilleurs Android pour la photo en 2023

Certes, nous n’avons pas les mêmes critères pour choisir un smartphone à acheter. Néanmoins, reconnaissons que nous accordons tous une attention particulière à la qualité de la caméra, au même titre que l’autonomie et les performances. Le meilleur smartphone doit donc nécessairement offrir des performances photographiques énormes : plusieurs capteurs photo, un système intelligent, etc. À ce propos, il n’y a pas que l’iPhone. De nombreuses marques Android se livrent une bataille acharnée sur le marché pour proposer les meilleurs photophones. Pour vous aider à choisir, voici notre top 5 des meilleurs smartphones Android pour photo à acheter en 2023.

Samsung S23 Ultra : le champion de la photo en 2023

Dévoilé en février 2023, le Samsung S23 Ultra est sans aucun doute le champion de la photographie en 2023. Tellement bon dans la catégorie que la marque sud-coréenne a appelé Ridley Scott pour le tester en mode réel. Ce qui a donné naissance à un magnifique court-métrage.

Pour s’imposer en photo, Samsung a doté sa bête de trois capteurs à l’arrière. Il dispose d’un capteur principal de 200 Mpx. De nuit comme de jour, vous pouvez capturer les meilleures images possibles.

Du côté du selfie, Samsung baisse un peu les choses par rapport à la S22 Ultra. Au lieu de 40 Mpx, le smartphone de 2023 n’embarque que 12 Mpx. Néanmoins, aucune baisse de qualité sur la photo. L’efficacité est au rendez-vous. Enfin, on ne parle pas d’enregistrement ici, mais vous pouvez filmer jusqu’à 8K en 30 images par seconde. Considérez juste le travail de Ridley Scott.

Google Pixel 7 Pro : meilleur rapport qualité-prix pour la photo

Comme les modèles de Pixel qui l’ont précédé, le Google Pixel 7 Pro s’impose en son temps en matière de photographie. C’est donc logiquement qu’on le place en deuxième position, loin devant son concurrent iPhone 14 Pro.

Le Pixel 7 Pro a de sérieux arguments, mais les plus grands sont surtout son capteur principal polyvalent de 50 Mpx, son zoom x5 de 48 Mpx et son système de traitement très puissant. Cet arsenal lui permet de défier les appareils photo les plus impeccables du marché, avec une bonne colorimétrie, la nuit s’accordant avec le jour.

Aussi, il ne faut pas oublier le capteur ultra grand angle que propose le modèle. On regrette que Google ait bridé son potentiel, puisqu’il n’utilise que 12,5 Mpx. Toutefois, le rendu est assez satisfaisant pendant le jour. Une colorimétrie au point, un contraste bien joué et un parfait piqué.

Et du côté des selfies, on se contente du capteur frontal à 10,8 Mpx. Ce n’est pas le meilleur ici, mais le résultat est aussi convaincant.

Google Pixel 7a : performance incroyable en photo

Dévoilé durant le Google I/0 2023, Pixel 7a hérite des performances de son aîné en photographique et devient d’emblée un photophone puissant. Et pour cause, la marque de Mountain View s’est surpassée. Alors que les autres constructeurs avaient l’habitude de jouer avec deux ou trois optiques, il n’en proposait qu’une seule ; déjà suffisante pour être une référence en matière de photographie.

Pour le Pixel 7a, Google a dépassé ses habitudes pour offrir deux optiques à son smartphone. Le modèle embarque un objectif grand-angle de 64 Mpx et un objectif ultra grand-angle de 13 Mpx. Associés au logiciel de traitement, les deux s’associent pour offrir une expérience photographique de grande qualité.

Pour le mode selfie, le dernier-né de Google propre un capteur de 13 Mpx. Associé à la puissance de l’algorithme de traitement, on obtient un résultat satisfaisant. Malheureusement, le logiciel en fait trop parfois pour offrir un côté artificiel à la photo.

Google Pixel 6a : le meilleur de la photo à petit prix

Bien avant que le Pixel 7a lui vole entièrement la vedette, tissons encore des lauriers au Google Pixel 6a. Au vu de son prix de 350 €, le travail qu’il fait est énorme. C’est donc logiquement qu’on le classe ici.

Tout comme pour le dernier-né 7a, le Pixel 6a embarque deux capteurs à l’arrière : un capteur grand-angle de 12,5 Mpx et un ultra grand-angle de 12,2 Mpx. Avec ces deux armes, le plus petit du modèle Pixel 6 sort des clichés au point. Il est notamment aidé par un logiciel de traitement performant. Par contre, il n’arrive pas à capter beaucoup de détails lorsque la luminosité est en baisse. La faute à l’absence du pixel-binning. Quoiqu’il n’en soit, le téléphone ne démérite nullement face aux autres qui sont au même prix.

Côté selfie, le Pixel 6a présente un capteur de 8 Mpx. Une baisse de forme qui se ressent sur la qualité des images.

Xiaomi 13 Pro : le capteur magique de Leica

Les performances des Pixels ne doivent pas nous faire oublier ce dont est capable Xiaomi, spécifiquement avec son récent smartphone le 13 Pro.

Grâce à son partenariat avec Leica, Xiaomi a lancé un smartphone compétitif sur le marché. À l’arrière, trois capteurs de 50 Mpx, dont un capteur principal, un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif x3,2.

De jour, le capteur principal se met à l’œuvre pour délivrer des images de qualité, naturelles avec une bonne colorimétrie. En cas de luminosité insuffisante, de petits réglages s’imposent pour obtenir des images de bonne facture. Pour ce qui est du capteur ultra grand-angle, il ne démérite pas non plus pendant le jour, mais uniquement lorsque la lumière du jour est bien gérée.

Côté selfie, vous bénéficiez d’un module de 32 Mpx. Ici, aussi, tout est prêt pour délivrer de bons clichés.

En plus des 4 smartphones Android cités ci-haut, vous pouvez également opter pour :

Samsung Galaxy A54 : un smartphone polyvalent

: un smartphone polyvalent Xiaomi 12T : un capteur de 108 Mpx très dynamique

: un capteur de 108 Mpx très dynamique Motorola Edge 30 Neo : le meilleur photophone du milieu de gamme

: le meilleur photophone du milieu de gamme Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : un magicien insoupçonné

Tous les smartphones cités dans cet article ne possèdent pas que des performances photographiques. Chacun d’entre eux est aussi élégant sur tous les autres paramètres.