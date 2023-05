Pourquoi et comment se désabonner de Netflix ?

Chaque mois et chaque année, c’est des milliers de séries TV que Netflix ajoute à son catalogue. Malgré ces séries TV à succès et ses films d’action, il peut être judicieux d’aller expérimenter ce qui se fait ailleurs. En fait, Netflix n’est plus le seul maitre du terrain. Il y a Prime Video et aussi Disney+. Deux plateformes qui sont aussi réputées pour la qualité de leur contenu. Alors, si vous en avez assez de Netflix, voici comment supprimer votre compte Netflix.

Pourquoi se désabonner de Netflix ?

Chacun a ses raisons propres de se désabonner de Netflix. Et si vous en cherchez une, vous ne devez pas en manquer.

La première raison, c’est sans doute son catalogue. Malgré les milliers de séries et films qui sont ajoutés chaque année, Netflix devient de plus en plus décevant. Ces dernières années, il n’y a que Squid Game, The Witcher, Stranger Things ou encore The Glory qui ont suscité plus d’engagements. Du côté des films, les choses sont bonnes, mais pas plus. Vous pourrez donc avoir envie de vous désabonner et de rejoindre Prime Video pour suivre les séries TV HBO, dont The Last of Us. Il y a aussi Disney+ qui impressionne depuis un moment avec The Mandalorian, une série TV Star Wars où nous suivons les aventures du très attachant duo Djin Djarin et Grogu, à travers la Galaxie.

En plus, vous pourrez avoir besoin de vous désabonner de Netflix en raison de l’augmentation des tarifs. Depuis 2021, la plus petite formule est passée de 7,99€ à 8,99€. Les autres sont passés de 11,99€ à 13,99€, de 15,99€ à 17,99€. Des frais que tout le monde ne peut pas se permettre, en plus de tout ce qu’il y a déjà à gérer dans le mois. C’est notamment pour cela que la plateforme de streaming a lancé une offre avec pub à 5,99€ le mois.

Enfin, la très bonne raison pour se désabonner de Netflix, c’est sans doute la fin du partage des comptes. Depuis le 23 mai 2023, la société de Los Gatos a décidé de mettre un terme à cette pratique qui permet pourtant à des millions de personnes de profiter de ses services.

La procédure pour se désabonner de Netflix

Que vous soyez sur ordinateur ou sur smartphones, la méthode de déconnexion n’est pas la même.

Se désabonner de Netflix sur ordinateur

Pour vous désabonner de Netflix depuis l’ordinateur :

Rendez-vous sur le site de Netflix ;

Connectez-vous à votre compte ;

Placez le curseur sur votre photo de profil ;

Dans le menu déroulant, cliquez sur Compte ;

; Sélectionnez Annuler l’abonnement et suivez la procédure pour terminer l’annulation.

Se désabonner de Netflix sur smartphone

Sur smartphone, que vous ayez un iPhone ou un Android, la procédure est la même.

Ouvrez l’application Netflix

Appuyez sur les 4 barres situées à l’horizontale ou Plus ;

Choisissez Compte :

Une page Netflix s’ouvre par défaut dans votre navigateur.

Appuyez sur Annuler l’abonnement ;

Choisissez Compléter l’annulation.

Gardez à l’esprit que lorsque vous vous désabonnez de Netflix, votre abonnement en cours reste actif jusqu’à son échéance. Après cela, votre compte est désactivé. Mais vos infos sont maintenues pendant une période de 10 mois. Si vous vous réabonnez dans ce délai, vous pouvez les retrouver toutes. Au-delà, tout est définitivement supprimé.