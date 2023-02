Quelle est la meilleure plateforme de streaming vidéo ? Comparatif 2023

Le streaming a considérablement transformé notre façon de consommer du contenu en ligne. Grâce à l’émergence de plateformes de streaming, il est désormais possible de regarder des films, des séries et d’autres types de contenu à tout moment et en tout lieu. La demande pour ces services ne cesse de croître et de nombreuses options sont disponibles sur le marché. Cependant, faire le bon choix parmi tant d’offres peut être difficile. C’est pourquoi dans ce comparatif 2023, nous allons examiner les meilleures plateforme de streaming tel que : Disney+, OCS, Apple TV, Salto, Netflix, Amazon Prime et Paramount+.

Netflix, la plateforme de streaming la plus populaire au monde

Netflix, le service américain de streaming, a tout simplement imposé le streaming vidéo dans les foyers grâce à son ergonomie et son catalogue en constante évolution.

Une interface fluide et accessible

L’expérience des abonnés de Netflix est l’une des meilleures de toutes les plateformes de streaming vidéo. L’interface est fluide, bien organisée et accessible sur toutes les plateformes. Elle également disponible sur les smartphones, les tablettes, les navigateurs web et les box TV. La qualité vidéo est également irréprochable, avec jusqu’à 4K HDR.

Un catalogue exclusif et de plus en plus riche

Netflix se concentre de plus en plus sur ses productions exclusives, appelées Originals. Les séries telles que Stranger Things, La Casa de Papel, House of Cards, The Crown, et les films comme The Irishman, Roma, et 6 Underground, font partie des productions les plus marquantes. La plateforme propose également une large sélection de documentaires.

Tarifs en constante augmentation

Bien que Netflix soit la plateforme de streaming la plus complète actuellement disponible. Les tarifs de ses formules d’abonnement ont augmenté d’année en année. Les prix varient de 5,99 € à 17,99 €, en fonction du nombre d’écrans et de la qualité vidéo souhaitée. Il existe également une formule avec des publicitées pour les petits budgets.

VOIR AUSSI: Netflix rajoutera bientôt les jeu vidéos dans son catalogue

Amazon Prime Video : Une offre en constante évolution

Le service de streaming Amazon Prime Video proposé par le géant mondial du e-commerce, est devenu une référence pour de nombreux abonnés. Amazon Prime Video a considérablement amélioré son catalogue ces dernières années.

Un catalogue plus varié :

Le catalogue d’Amazon Prime Video est plus complet qu’il n’y paraît. La plateforme propose des séries originales de grande qualité telles que The Boys, The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs Maisel et Jack Ryan, ainsi que sa récente série phare dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Pour les amateurs de comédie, Amazon Prime Video offre également un grand nombre de one-man show français en exclusivité et quelques documentaires.

Le catalogue convient à toute la famille (à l’exception d’une faible offre d’animation pour enfants) et permet de trouver une sélection de programmes tous les soirs. Les amateurs de football peuvent également accéder à de nombreux matchs en souscrivant un abonnement supplémentaire.

Expérience utilisateur déficiente

L’interface d’Amazon Prime Video est son point faible. Elle offre une expérience utilisateur archaïque et lente, avec des difficultés pour accéder à des fonctionnalités telles que les sous-titres ou la langue. Les applications pour box TV sont en deçà des performances de la version web de Amazon Prime Video. Cependant, un progrès a été récemment réalisé sur Android TV en offrant une interface plus moderne. De plus, l’algorithme de recommandation manque d’intelligence et ne prend pas en compte les goûts et les habitudes de consommation de l’utilisateur.

Qualité technique au rendez-vous

Côté qualité vidéo, Amazon Prime Video remplit toutes les exigences et propose une compression très satisfaisante, même avec un débit limité. Pour les utilisateurs disposant d’une connexion fibre ou d’un bon débit ADSL, Amazon Prime Video propose une qualité Ultra HD.

Une offre de streaming parmi d’autres

Amazon Prime Video n’est qu’un des nombreux services proposés dans l’abonnement Prime, qui coûte 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.

VOIR AUSSI : Comment regarder un film sur ordinateur ?

Salto : La nouvelle plateforme de streaming française

Salto est une plateforme de streaming française qui propose une variété de contenus pour tous les publics. Lancée en janvier 2021, Salto se positionne comme une alternative aux géants du streaming tels que Netflix et Amazon Prime Video.

Un catalogue varié et une valeur ajoutée pour les contenus français

Le catalogue de Salto est composé de séries, de films, de documentaires et de contenus pour les enfants. La plateforme propose une sélection de programmes français originaux ainsi que des productions étrangères de qualité. Salto met également en avant les grands classiques du cinéma français, pour satisfaire les amateurs de cinéma.

Une interface facile à utiliser et des options de visionnage pratiques

La qualité de l’interface de Salto est également remarquable. La plateforme propose une interface intuitive et facile à utiliser, ainsi qu’une qualité d’image et de son de haute qualité. De plus, Salto offre la possibilité de télécharger des programmes pour une visionnage hors ligne. Ce qui est très pratique pour les utilisateurs en déplacement.

Un abonnement de qualité à un prix abordable et accessible

En ce qui concerne le prix, Salto propose un abonnement mensuel à un tarif compétitif par rapport à ses concurrents. L’abonnement permet d’accéder à tout le catalogue de la plateforme sans aucune restriction. Elle permet également de profiter de la qualité du service de Salto sur plusieurs appareils en simultané. En définitif, Salto est une excellente option pour ceux qui cherchent une plateforme de streaming de qualité à un prix abordable.

VOIR AUSSI : Écran PC : guide d’achat pour bien choisir votre moniteur

Disney+: Le Roi des Services de Streaming en Ligne

Disney+ est le service de streaming de Walt Disney Company. Offrant une grande variété de contenu, de la dernière production de Disney aux classiques intemporels. Disney+ est la destination idéale pour les amateurs de divertissement.

Catalogue de Disney+: Une Offre Inégalée de Contenu

Le catalogue de Disney+ est rempli de films, séries et documentaires pour tous les âges et pour tous les goûts. Les membres peuvent profiter des dernières productions de Disney, comme les films de Star Wars, les films de Marvel, et les films de Pixar, ainsi que des classiques intemporels de Disney. Les offres de Disney+ incluent également une sélection de séries originales, telles que « The Mandalorian » et « WandaVision ».

Interface de Disney+: Conception Simple et Efficace

L’interface de Disney+ est conçue pour être simple et facile à utiliser. Une navigation claire et un accès rapide à tout le contenu. Les membres peuvent facilement trouver et regarder leurs films et séries préférés en utilisant les fonctionnalités de recherche et de recommandation. L’interface de Disney+ est disponible sur plusieurs plateformes, y compris les appareils Android et Apple.

Tarif et Accès de Disney+: Abordable et Accessible

Le tarif de Disney+ est très abordable, avec un coût mensuel de 8,99 € ou un coût annuel de 89,90 €. Les utilisateurs peuvent accéder à Disney+ en ligne à partir de n’importe quel appareil connecté à internet.

VOIR AUSSI : Top 10 meilleurs lecteurs vidéo gratuits pour PC Windows

OCS: La Destination ultime pour les Amateurs de Cinéma

OCS, ou Orange Cinéma Séries, est un service de streaming vidéo dédié à la diffusion de films et séries. Depuis son lancement, OCS est devenu l’une des meilleures offres de streaming sur internet pour les amateurs de cinéma.

Catalogue de OCS: Le bouquet cinéma par excellence

OCS, un service de streaming vidéo en ligne, propose un bouquet TV composé de 4 chaînes de cinéma distinctes : OCS Choc (cinéma d’action), OCS Max (films et séries d’origine française ou internationale), OCS Géants (grands classiques du cinéma) et OCS City (programmes HBO).

L’un des points forts les plus importants de OCS réside dans son partenariat exclusif avec HBO, une chaîne TV payante américaine qui lui permet de retransmettre certains de ses programmes 24 heures plus tard, tels que les séries cultes Game of Thrones et The Walking Dead.

Interface de OCS: Conception Intuitive et Facile à Utiliser

L’interface de OCS est simplifiée et propose les options courantes des autres plateformes de streaming en ligne. Bien que son ergonomie ne soit pas toujours facile à utiliser, la plateforme se distingue grâce à son partenariat exclusif avec HBO, qui offre une vaste sélection de programmes populaires.

Tarif et Accès de OCS: Abordable et Accessible

Le coût de l’abonnement à OCS est comparable à celui de Netflix. Avec un coût mensuel de €10,99 €. Les consomatteurs peuvent accéder à OCS en ligne à partir de n’importe quel appareil connecté à internet. OCS est accessible via une variété de plateformes, notamment les dispositifs Android et Apple.

VOIR AUSSI : Les 5 meilleures application de streaming pour Android

Apple TV: Le Service de Streaming d’Apple

Ce service de streaming est proposé par la marque Apple qui propose une large sélection de films, séries. Il est accessible sur diverses plateformes telles que les appareils iOS et le boîtier dédié Apple TV.

Catalogue d’Apple TV: Une Offre Éclectique de Contenu

Le catalogue d’Apple TV comprend une variété de films, séries et documentaires, y compris les productions originales d’Apple, telles que « The Morning Show » et « Ted Lasso ». Les abonnés peuvent également accéder à un large éventail de films et de séries provenant de différents studios et diffuseurs.

Interface d’Apple TV: Conception à l’apple

En plus de son interface attrayante et facile à utiliser, Apple TV offre également une qualité vidéo exceptionnelle grâce à sa compression optimale qui évite tout artefact ou problème d’image. Le son est proposé en Dolby Digital 5.1, une norme pour les services de streaming. Avec une connexion 4G ou fibre de qualité, Apple TV+ montre son potentiel avec une image 4K de qualité supérieure et même plus pour certaines séries.

Tarif et Accès d’Apple TV: Coût Varié selon les Offres

Le tarif d’Apple TV est variable en fonction des offres proposées. L’accès à Apple TV+ est inclus dans l’abonnement au service, qui coûte 6,99 € par mois. Ce service est principalement accessible via l’application TV sur les appareils iOS, Mac et le boîtier Apple TV. Cependant, une version web décente est disponible, ainsi qu’une application Windows en cours de développement. Bien que l’un des plus petits parmi les services de streaming en ligne, Apple TV+ n’est presque accessible qu’aux clients Apple.

VOIR AUSSI : Macbook Air M2 2022 : Le meilleur ordinateur portable jamais conçu ?

Bonus : Paramount+ : La plateforme de streaming avec un contenu exclusif

Le catalogue de Paramount + est un véritable trésor pour les amateurs de cinéma et de télévision.

Le catalogue varié de Paramount+ : des programmes pour tous les goûts

Il propose une sélection exceptionnelle de films emblématiques des studios Paramount Pictures. On retrouve notamment : Mission Impossible, Star Trek, Transformers, Le Parrain, et Indiana Jones. Les cinéphiles français seront également ravis de retrouver des classiques du cinéma français tels que Le Grand Bleu, Les Enfants du paradis, Jean de Florette, La Guerre des boutons, La Chèvre, Les Trois Frères et les films de Cédric Klapish.

En ce qui concerne les séries télévisées, Paramount + propose également un catalogue varié. On y trouve notamment des séries cultes telles que Twin Peaks, Dexter, NCIS, Homeland et South Park. Les plus jeunes ne seront pas en reste avec des dessins animés tels que Dora l’Exploratrice, Bob l’Éponge et Pat’Patrouille. Avec une telle variété de films, de séries, et de programmes pour enfants, il y en a pour tous les goûts sur Paramount +.

Une expérience de visionnage agréable et personnalisable

Paramount + propose une interface intuitive et facile à utiliser pour une expérience de streaming fluide. La plateforme offre également une qualité d’image et de son de haute qualité. Ainsi que la possibilité de télécharger des programmes pour une visionnage hors ligne. Les clients peuvent également accéder à leur compte sur plusieurs appareils en simultané pour une expérience de streaming fluide sur tous les écrans.

En plus d’une interface intuitive et facile à utiliser, Paramount + offre également la possibilité de personnaliser sa liste de lecture pour un accès rapide aux programmes préférés. Cela permet une expérience de visionnage plus personnalisée et plus efficace, sans perte de temps à parcourir le catalogue à la recherche de leurs programmes préférés.

Accessible et flexible pour un visionnage de qualité

Paramount + propose un abonnement accessible à un tarif compétitif par rapport aux autres plateformes de streaming. Avec son abonnement, les consomatteurs peuvent accéder à l’intégralité du catalogue de la plateforme sans aucune restriction, et bénéficier de la qualité du service de la plateforme. L’abonnement est disponible à 7,99 € par mois ou 79,90 € annuellement. De plus, il peut être utilisé sur Internet, les smart TV, ainsi que sur les applications dédiées pour iOS et Android. En résumé, Paramount + est une option de choix pour les personnes qui recherchent une plateforme de streaming de qualité à un prix raisonnable.

En conclusion, il n’y a pas de plateforme de streaming vidéo qui soit supérieure à toutes les autres en 2023. Chaque plateforme, telle que Disney+, OCS, Apple TV, Netflix,Salto, Amazon Prime et Paramount+, offre des avantages uniques en termes de contenu et de fonctionnalités. Il est important de comparer les différentes offres pour déterminer laquelle répond le mieux à vos besoins et préférences en matière de streaming. En fin de compte, le choix de la meilleure plateforme dépend de facteurs tels que les genres de films et de séries que vous préférez, le coût, la disponibilité de certaines fonctionnalités, etc. En résumé, chacune de ces plateformes a ses avantages, et le choix final dépendra de vos préférences personnelles.

BONUS VIDÉO : La meilleure plateforme de streaming ! Comparatif