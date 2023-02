Divi vs Elementor : lequel choisir pour créer votre site WordPress ?

Vous êtes à la recherche d’un moyen facile de créer un site WordPress personnalisé ? Divi et Elementor sont deux des builders les plus populaires pour la création de pages WordPress. Cependant ils ont chacun leurs différences en termes de fonctionnalités, de performances et de prix. Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques clés de chacun de ces deux plugins pour vous aider à déterminer lequel serait le mieux adapté à vos besoins.

C’est quoi un builder WordPress?

Un builder WordPress est un outil qui permet de créer des pages et des sites web en utilisant une interface visuelle. Il s’agit d’une alternative plus facile à l’utilisation du code HTML et CSS pour la création de pages web. Les builders WordPress offrent généralement une variété de modèles prédéfinis et de widgets que vous pouvez utiliser pour construire votre site. Et tout cela, sans avoir besoin de connaissances en programmation. Il suffit de glisser et déposer les éléments pour créer votre page. Vous pouvez également personnaliser les détails tels que les couleurs, les polices et les images. Les builders WordPress sont un choix populaire pour les utilisateurs qui souhaitent créer un site web professionnel sans avoir à recourir à un développeur.

Première différence entre Divi et Elementor

Divi : C’est un page builder et un thème combinés. Vous pouvez également utiliser le thème séparément.

Elementor : C’est uniquement un plugin et un page builder, mais pas un thème. Vous aurez donc besoin de choisir un thème WordPress pour votre site.

A savoir, le thème Divi est un thème WordPress qui améliore le design et gère les en-têtes et les pieds de page, avec des templates pré-conçus. Divi propose plus de 1500 templates, le thème est obligatoire et les templates sont optionnels. Le Divi builder est un page builder qui construit votre site sans code manuel, en utilisant une interface facile à utiliser.

Constructeurs de Thème : Personnalisation étendue avec Divi et Elementor Pro

Les plugins de création de pages traditionnels permettent de travailler seulement sur le contenu de la page. Cependant, les dernières mises à jour de Divi et Elementor Pro permettent désormais d’utiliser leur fonction de constructeur de thème.

Elementor Pro dispose de nombreux modèles d’en-tête, de pied de page et autres pour utiliser avec le constructeur de thème. Avec Elementor, la personnalisation de l’en-tête se fait à partir de l’interface du générateur de pages. Cela vous permet de contrôler complètement l’apparence de cette partie de votre site, quel que soit le thème que vous utilisez. Vous pouvez également modifier les éléments dynamiques, tels que le logo et le menu de votre site, depuis cette interface.

Le Divi Theme Builder fonctionne de manière similaire, vous donnant le contrôle sur tous les aspects de votre site WordPress. Avec Divi, vous pouvez concevoir des modèles de thèmes personnalisés avec l’éditeur. De plus, vous pouez déterminer exactement où et quand ils seront utilisés sur votre site.

Conception réactive et personnalisable avec Divi et Elementor

Par défaut, tous les designs créés avec Divi et Elementor sont réactifs. Ce qui signifie que vos pages s’afficheront correctement sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.

De plus, ces deux builders sont également dotés d’une grande variété d’options de conception pour vous aider à personnaliser l’apparence de votre site. Ainsi, vous pouvez choisir parmi une large sélection de polices, de couleurs et d’effets visuels pour créer un design qui reflète votre marque. Ils offrent également des options de mise en page flexibles pour vous permettre de créer des pages attrayantes et fonctionnelles. Vous pouvez également utiliser des widgets et des modules prédéfinis pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site. Notamment, les formulaires de contact, les boutons de partage sur les réseaux sociaux et les diaporamas d’images.

Améliorez votre site avec les widgets et modules de Elementor et Divi

Les plugins Divi et Elementor offrent une multitude d’options pour personnaliser vos pages web grâce à leur sélection variée de widgets et de modules. La version gratuite d’Elementor propose 30 widgets de base pour commencer. Mais si vous souhaitez une expérience de création plus avancée, la version Pro inclut 40 widgets supplémentaires. Les utilisateurs de Divi quant à eux, peuvent ajouter jusqu’à 40 modules différents à leurs pages pour un contenu plus riche et personnalisé. En utilisant les interfaces du constructeur de pages, il est facile d’intégrer ces widgets et modules pour donner vie à vos idées de création.

Organisation des Modèles pour une Utilisation Facile

Pour faciliter la gestion de sa grande collection de modèles, Divi les regroupe en packs qui incluent plusieurs mises en page pour la création d’un type spécifique de site web. Les packs de mises en page Divi sont utiles, car ils fournissent une grande partie, des modèles dont vous avez besoin pour démarrer votre site, mais vous pouvez également mélanger les modèles de différents packs pour personnaliser votre site.

Avec Elementor, les modèles ne sont pas organisés en packs de site web, rendant la navigation de la bibliothèque plus difficile. Cependant, il existe des ensembles de modèles conçus pour un objectif commun, comme une série de mises en page pour un site web d’agence numérique ou un portfolio en ligne.

Les deux plugins offrent également une importation simple de modèles. Vous permettant de rapidement créer les fondations de votre nouveau site ou d’ajouter des pages supplémentaires à votre site existant.

Apprentissage des Builders Divi et Elementor : Une montée en compétence progressive

Divi et Elementor sont considérés comme simples à utiliser pour la création de sites web, mais la courbe d’apprentissage peut être abrupte pour les débutants. Bien que les deux builders disposent d’une interface conviviale. Il faut prendre son temps pour comprendre les fonctionnalités et les options de personnalisation est important.

Elementor : le constructeur de pages WordPress puissant et facile à utiliser

L’Interface conviviale de Elementor

Elementor est connu pour son interface intuitive et facile à utiliser. Il offre une expérience de glisser-déposer pour la création de pages. Ainsi permettant aux utilisateurs de concevoir leurs pages sans connaissances techniques en programmation. La conception de pages est rapide et simple, et les utilisateurs peuvent voir les modifications en temps réel pendant qu’ils les effectuent.

La personnalisation de Elementor

Elementor permet une personnalisation complète des pages, avec des widgets et des options de style avancées. Les utilisateurs peuvent créer des pages attrayantes et professionnelles en utilisant les nombreux modèles et designs fournis ou en créant leurs propres conceptions à partir de zéro.

Les performances de Elementor

Elementor est optimisé pour la performance, ce qui signifie que les pages créées avec le plugin sont rapides à charger et fonctionnent de manière fluide sur les différents appareils. Cela contribue à l’expérience utilisateur globale et améliore le référencement naturel.

Le prix de Elementor

Bien que la version de base d’Elementor soit gratuite, certaines fonctionnalités premium nécessitent un abonnement payant. Cela peut augmenter les coûts pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à toutes les fonctionnalités du plugin.

Limitation des widgets

Bien que les widgets d’Elementor soient nombreux, ils peuvent ne pas suffire pour certains projets plus complexes. Les utilisateurs peuvent devoir recourir à des widgets tiers pour obtenir les fonctionnalités souhaitées, ce qui peut entraîner une fragmentation et une perte de performance.

Divi : la solution de création de sites WordPress personnalisée et intuitive

Une personnalisation illimitée sur Divi

Divi offre une multitude d’options de personnalisation pour vous permettre de créer un site web unique et en harmonie avec votre marque. Avec une variété d’outils de conception, des modules prédéfinis et des thèmes prêts à l’emploi, vous pouvez créer n’importe quel type de site que vous souhaitez.

L’Interface de Divi

Divi propose une interface facile à utiliser qui permet de travailler sur votre site web sans avoir besoin de connaissances en codage. Cela signifie que vous pouvez ajouter des éléments, personnaliser votre site et visualiser les changements en temps réel, sans attendre que la page se recharge.

Les Performances de Divi

Parfois, Divi peut ralentir le site web, ce qui peut nuire à l’expérience utilisateur. Cependant, cela peut être résolu en utilisant des techniques de optimisation du site pour améliorer les performances.

Le prix de Divi

Divi nécessite un investissement unique pour une utilisation à vie. Bien que le coût soit relativement élevé, cela signifie également une utilisation illimitée sans frais supplémentaires à l’avenir.

Intégration avec WordPress : Compatibilité des thèmes

Les deux plugins Divi et Elementor peuvent être utilisés avec tous les thèmes qui suivent les normes de codage de WordPress. Cependant, si vous n’avez pas encore choisi de thème pour votre site ou que vous souhaitez en changer, Divi et Elementor proposent tous les deux leurs propres thèmes.

Lorsque vous achetez Divi, vous avez également accès au thème Divi WordPress. De même, Elementor a créé le thème « Hello Elementor », qui est gratuit et décrit comme étant « léger et simple ». Elementor propose également une liste de thèmes tiers recommandés, gratuits ou payants, qui peuvent être utilisés avec son plugin.

Divi vs Elementor : Comparaison en un coup d’œil

Critères Divi Elementor Prix $49/ans ou $219 pour une licence à vie pour la création sites illimités Gratuit pour la version de base et $59/ans pour la version Pro Performance Très bonne performance, mais peut être lent avec de nombreux modules Bonne performance générale, mais peut être légèrement plus rapide que Divi Documentation et support Bonne documentation et support client Bonne documentation et support client Design responsive Offre un design responsive fluide et facile à utiliser Offre un design responsive fluide et facile à utiliser Interface L’interface peut être complexe pour les utilisateurs débutants L’interface est intuitive et facile à utiliser pour les débutants Thèmes inclus Inclut un grand nombre de thèmes de qualité supérieure. 90+ Inclut un petit nombre de thèmes de qualité supérieure, mais offre la possibilité d’acheter des thèmes supplémentaires. 30+

En conclusion, Divi et Elementor Pro sont des builders puissants pour créer des sites web avec WordPress. Ils disposent d’un constructeur de thème intégré, d’options de personnalisation de conception avancées et de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre site. La décision de choisir l’un ou l’autre dépendra de vos préférences personnelles, de vos besoins et de vos compétences en matière de conception de sites web.