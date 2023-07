Comment économiser vos données sur Android : les meilleures pratiques

Dans notre monde ultra-connecté où les applications sont de plus en plus gourmandes en données, il est rare que nous disposions tous de forfaits « illimités » offrant des dizaines de gigaoctets de data par mois. C’est pourquoi il est essentiel d’apprendre à économiser vos données mobiles.

1. Économisez vos données en désactivant la connexion lorsque vous ne l’utilisez pas

La mesure la plus simple et évidente pour préserver votre forfait data consiste à couper la connexion dès que vous ne l’utilisez pas. En désactivant la connexion de données sur votre smartphone Android lorsque vous n’en avez pas besoin, vous pouvez prévenir une consommation inutile et involontaire de vos précieuses données mobiles. Cela permet d’éviter les mises à jour automatiques des applications, les téléchargements en arrière-plan et les notifications non essentielles.

Prenez l’habitude de désactiver la connexion de données lorsque vous êtes hors ligne ou lorsque vous utilisez exclusivement le Wi-Fi. Cette astuce simple vous aidera à optimiser l’utilisation de votre forfait data et à éviter les dépassements. En adoptant cette pratique, vous pourrez économiser vos données mobiles et éviter les surprises désagréables liées à un dépassement de forfait.

2. Surveillez votre consommation de données pour économiser intelligemment

Lorsque vous disposez d’un forfait limité en données mobiles, il est essentiel de surveiller de près votre consommation pour éviter les dépassements inattendus. Voici comment surveiller intelligemment votre consommation de données :

Vérifiez régulièrement vos paramètres de données : Accédez aux paramètres de votre smartphone Android et recherchez l’option « Utilisation des données » ou similaire. Vous y trouverez des informations détaillées sur la quantité de données consommées par chaque application. Fixez des limites de données : Vous pouvez définir des limites de données sur votre smartphone pour vous avertir lorsque vous atteignez un certain seuil de consommation. Utilisez des applications de suivi de données : Il existe de nombreuses applications disponibles sur le Google Play Store qui vous aident à surveiller votre consommation de données. Ces applications fournissent des graphiques détaillés, des rapports et des alertes pour vous aider à mieux comprendre et gérer votre utilisation de données. Activez les avertissements de consommation : Vous pouvez configurer votre smartphone pour recevoir des avertissements lorsque vous atteignez un certain pourcentage de votre allocation de données. Gérez les applications consommatrices de données : Identifiez les applications qui consomment le plus de données et déterminez si vous en avez réellement besoin. Vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques pour ces applications ou les utiliser uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

En surveillant activement votre consommation de données, vous pouvez prendre des mesures pour économiser et optimiser l’utilisation de votre forfait mobile. Soyez conscient de vos habitudes de navigation et utilisez vos données de manière judicieuse pour éviter les dépassements coûteux.

3. Activer l’économiseur sur votre smartphone Android

Si vous souhaitez réduire la consommation de données en arrière-plan de toutes vos applications mobiles, vous pouvez activer l’économiseur de données sur votre smartphone Android.

Pour ce faire, suivez ces étapes simples :

Accédez aux paramètres de votre smartphone et cliquez sur « Réseau et Internet », puis « Consommation des données », et enfin « Économiseur de données ». Sur un smartphone Samsung, cette fonction se trouve dans « Connexions », « Utilisation des données », puis « Économie des données ». Activez l’économiseur de données en cliquant sur le bouton correspondant. Si vous souhaitez autoriser certaines applications à se connecter à l’Internet mobile en arrière-plan même lorsque l’économiseur de données est actif, cliquez sur « Données non restreintes » (ou « Autorisations Eco. des données »), puis activez le bouton à côté de l’application ou du service concerné.

En activant l’économiseur de données, vous pouvez optimiser la consommation de données en arrière-plan de manière globale sur votre smartphone Android. Cela vous permettra de préserver votre forfait mobile tout en maintenant un contrôle sur les applications autorisées à utiliser les données en arrière-plan.

4. Optimisez la compression des données dans votre navigateur

Vous avez la possibilité d’activer l’économiseur de données du navigateur Google Chrome, préinstallé sur les smartphones Android. Cette fonction vous permet de compresser les pages web, en réduisant notamment la qualité des images, afin de consommer moins de données. Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de l’application pour trouver cette fonctionnalité très utile !

Cela réduira la consommation de données tout en préservant une expérience de navigation fluide sur votre smartphone Android.

Grâce à cette fonctionnalité, les pages web seront optimisées pour une utilisation plus efficace des données. Les images et autres éléments seront compressés, permettant ainsi de charger les pages plus rapidement et de consommer moins de données mobiles.

5. Utilisez le Wi-Fi pour économiser vos données mobiles

Pour économiser les données de votre forfait mobile, pensez à utiliser le Wi-Fi sur votre smartphone dès que possible. Cette solution simple vous permettra de réduire considérablement votre consommation de données.

Chez vous, il vous suffit de connecter votre smartphone Android au réseau Wi-Fi de votre box internet. Ainsi, votre téléphone utilisera automatiquement la connexion sans fil de votre box plutôt que les données cellulaires de votre abonnement mobile.

N’oubliez pas que vous pouvez également profiter d’un réseau Wi-Fi à l’extérieur de votre domicile, dans des lieux publics tels que les galeries commerciales, les restaurants ou même sur votre lieu de travail.

6. Effectuez les mises à jour de Google Play uniquement en Wi-Fi

Il est également fortement recommandé d’effectuer les mises à jour de vos applications uniquement lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi.

Pour configurer les mises à jour via le Wi-Fi, ouvrez l’application Google Play Store sur votre smartphone Android, accédez au menu de l’application, puis sélectionnez les paramètres. Choisissez l’option « Mise à jour automatique des applications via le Wi-Fi uniquement« .

Vous pourrez ainsi réduire votre consommation de données et économiser sur votre forfait mobile.

Grâce à l’application de ces astuces, vous pourrez considérablement réduire votre consommation de données et réaliser des économies significatives sur votre forfait mobile. Plus besoin de souscrire à un forfait avec une grande quantité de données. Vous pourrez ainsi choisir une formule qui correspond véritablement à vos besoins.

