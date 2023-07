Google Home : découvrez toutes les nouveautés de la nouvelle version 2023

L’année 2023 marque une étape importante pour l’application Google Home avec le déploiement de sa nouvelle version. Cette mise à jour apporte une multitude de nouveautés et d’améliorations qui rehaussent l’expérience utilisateur et élargissent les possibilités offertes par la maison connectée. Découvrez dans cet article les dernières fonctionnalités et les changements majeurs de la nouvelle version de Google Home. Et comment ils contribuent à rendre notre vie quotidienne encore plus pratique et intelligente.

Avec l’application Google Home, vous avez un contrôle complet sur votre maison connectée.

Organisation améliorée et contrôle simplifié de vos appareils connectés

L’application a été repensée pour offrir une expérience sur mesure, que ce soit sur votre téléphone, votre tablette ou votre assistant vocal. Avec sa nouvelle organisation et sa navigation simplifiée, vous pouvez accéder plus facilement à tous vos appareils connectés et les contrôler en quelques gestes. Que vous souhaitiez ajuster les lumières, régler la température ou diffuser de la musique dans différentes pièces de votre maison, l’appli Google Home vous offre des options intuitives pour le faire. Profitez de toutes les fonctionnalités avancées de votre écosystème domestique intelligent grâce à cette application conviviale et pratique.

L’application Google Home repensée pour une expérience sur mesure

L’application a été entièrement repensée pour offrir une expérience personnalisée. Elle présente désormais une interface intuitive avec cinq onglets, facilitant ainsi sa navigation.

1. Une nouvelle section « Favoris » pour un accès simplifié

Grâce à la nouvelle section « Favoris » de l’application Google Home, vous pouvez désormais accéder plus facilement à ce qui compte le plus pour vous. Regroupez vos automatisations, actions et appareils préférés en un seul endroit, ce qui facilite leur gestion et leur utilisation. Vous avez ainsi un accès rapide et pratique à tous vos éléments favoris. Ainsi vous permettant de personnaliser votre expérience selon vos besoins et préférences.

2. Un accès rapide à tous vos appareils compatibles

Elle vous permet de retrouver facilement tous vos appareils compatibles grâce à une liste claire et concise. Vous pouvez rapidement vérifier l’état de vos appareils. Que ce soit pour savoir si la lumière de votre bureau est allumée ou si l’enceinte de votre cuisine diffuse toujours de la musique.

3. Automatisez votre maison connectée avec Google Home

Avec les fonctionnalités d’automatisation de l’application, vous pouvez personnaliser votre maison connectée pour que vos appareils accomplissent des tâches spécifiques selon vos préférences. Créez des scénarios qui répondent à vos besoins. Que ce soit pour économiser de l’énergie lorsque vous êtes absent ou pour profiter de paramètres de confort préférés lorsque vous rentrez chez vous. Intégrez la domotique à votre quotidien et simplifiez votre vie en automatisant les actions de vos appareils connectés.

L’application Google Home vous offre un contrôle personnalisé et pratique pour rendre votre maison plus intelligente et plus efficace.

4. Suivez l’activité de votre maison connectée

L’onglet « Activité » de l’application Google Home vous permet d’avoir une vision claire de ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison connectée. Vous pouvez surveiller et contrôler vos appareils, services et membres du foyer en un seul endroit. Obtenez des informations en temps réel sur l’utilisation de vos appareils et suivez leur activité pour rester informé.

5. Gérez les paramètres facilement

L’onglet « Paramètres » vous offre un accès rapide et pratique à la gestion de votre maison connectée. Vous pouvez configurer et personnaliser vos appareils, services et préférences selon vos besoins. Ajoutez de nouveaux appareils, gérez les autorisations des membres du foyer, ajustez les paramètres de confidentialité et bien plus encore.

Profitez d’une expérience améliorée avec les fonctionnalités de caméra de l’application Google Home

Avec les fonctionnalités de caméra améliorées de l’application Google Home, vous disposez de nouvelles possibilités pour surveiller votre maison.

Le flux vidéo en direct vous permet de visionner en temps réel le flux vidéo de vos caméras directement depuis l’écran d’accueil de l’application. Vous pouvez ainsi garder un œil sur votre maison où que vous soyez, en utilisant simplement votre appareil mobile.

L’application Google Home offre également un historique vidéo détaillé, vous permettant de parcourir facilement les enregistrements passés. Vous pouvez naviguer entre les différentes vues et trouver rapidement la séquence spécifique qui vous intéresse. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez consulter les enregistrements antérieurs et revoir les événements importants à tout moment.

Avec ces améliorations des fonctionnalités de caméra, l’application Google Home vous offre une expérience de surveillance plus complète et pratique pour votre maison connectée.

Surveillez votre maison en temps réel avec Google Home, directement depuis votre navigateur

Avec les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez visualiser les flux en direct de vos caméras directement depuis votre navigateur. Plus besoin de passer par une application mobile, vous pouvez garder un œil sur votre maison où que vous soyez. Simplement en vous connectant à votre compte Google Home depuis votre navigateur préféré.

Cette fonctionnalité pratique vous permet de rester connecté que ce soit depuis votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou votre tablette. Vous pouvez ainsi vérifier ce qui se passe chez vous à tout moment, avec une simplicité et une accessibilité accrues.

En conclusion, la nouvelle version de l’application Google Home est une véritable révolution dans le domaine de la maison connectée. Grâce à ses multiples nouveautés et améliorations, elle offre une expérience utilisateur optimisée. Avec cette nouvelle version, Google Home continue de repousser les limites de la maison connectée et de nous offrir une vie quotidienne plus pratique, confortable et sécurisée. Alors, plongez dans l’univers de la nouvelle version de Google Home et découvrez toutes les possibilités qui s’offrent à vous.

