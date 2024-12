Comment empêcher X d’utiliser vos données personnelles pour l’entrainement de Grok AI

Si vous l’ignoriez, sachez-le : le réseau social d’Elon Musk utilise vos données personnelles pour entrainer son IA Grok. Les paramètres sont activés par défaut et l’entrainement prend aussi en compte vos publications et commentaires. D’ailleurs, comme les autres larges modèles de langage qui existent actuellement, la course à l’intelligence artificielle a déjà poussé les créateurs à extraire presque toutes les données qui se trouvent sur internet. Le moyen de vous assurer que de nouvelles données personnelles ne tombent pas en leurs mains est de désactiver les paramètres. Voici comment le faire sur X.

Se retirer du programme d’entrainement de Grok AI

Lorsque l’on devient utilisateur de X, nous rejoignons automatiquement le programme d’entrainement de Grok AI. Puisque personne ne lit les longues pages sur les conditions d’utilisation, impossible d’y bloquer le programme. Heureusement, l’on peut désister à tout moment. Voici donc les différentes étapes pour vous retirer du programme d’entrainement de Grok AI.

Cliquez sur Plus et sur Paramètres et confidentialité

Sélectionnez Confidentialité et sécurité

Défilez vos options pour arriver à Grok et collaborateurs tiers

Décochez la case d’autorisation

Appuyez sur Supprimer l’historique des conversations.

Dès que ces deux opérations sont exécutées, vous empêchez Grok d’utiliser vos informations personnelles et ce que vous partagez pour son entrainement. Mais si le modèle de langage d’X n’utilise pas vos publications et commentaires, ces derniers ne sont pas protégés en cas d’extraction de données. Il s’agit d’une pratique courante qui permet de récupérer des données sur le web à diverses fins. C’est la technique utilisée par les entreprises en intelligence artificielle pour avoir de la donnée et donc entrainer leur modèle. Comment alors protéger les vôtres ?

Protéger vos publications pour les empêcher d’être collectées par des tiers

La meilleure manière de cacher vos données à la vue des personnes tierces est de les rendre privées. Il s’agit d’une pratique courante qui permet de rendre vos informations accessibles uniquement à ceux que vous suivez et qui vous suivent. Plus aucune autre personne ne pourrait y accéder et vos publications n’apparaitront jamais sur les moteurs de recherche. De même, aucune tentative d’extraction ne pourrait accéder à ce que vous partagez.

Pour rendre privées vos publications, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans les paramètres de votre compte

Sélectionnez Confidentialité et sécurité

Cliquez sur Audience, médias et identification

Cochez les cases Protéger mes posts et Protéger mes vidéos.

Le tour est ainsi joué. Vous pouvez être sûr quant au fait que vos données sur le réseau social X sont protégées des entrainements IA.