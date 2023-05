Découvrez le réseau social Bluesky, l’alternative crédible à Twitter

Alors que Twitter est en proie à quelques critiques depuis la reprise par Elon Musk, des réseaux sociaux alternatifs ne cessent de gagner du terrain. Entretemps, il y a eu Mastodon, le réseau social décentralisé qui a été popularisé sur Twitter. Depuis quelques semaines, un autre alternatif du nom de Bluesky a pris son envol. Il fait de plus en plus parler de lui sur Twitter, duquel il est vraiment proche. Ce nouveau réseau social en reprend en effet plusieurs éléments. Même si son utilisation est pour le moment restreinte, Bluesky suscite chaque jour d’intérêt chez les utilisateurs.

Qu’est-ce que Bluesky et qui l’a créé ?

Bluesky est un réseau social décentralisé qui fonctionne grandement comme Twitter. Mêmes couleurs, même allure et même odeur. En fait, c’est Twitter lui-même qui est à l’origine de ce réseau social. Tout commence en 2019, alors que Jack Dorsey était encore à la tête du réseau à l’oiseau bleu. L’idée est de “développer une norme ouverte et décentralisée pour les médias sociaux”. Plus simplement, il s’agit d’une technologie qui fera fonctionner les réseaux sociaux et qui permettrait à chaque utilisateur de choisir où et comment héberger ses données. Il pourrait aussi déplacer ses données entre les différents réseaux sociaux qui utilisent cette norme.

Connue sous le nom de protocole AT (Authenticated Transfer Protocol), cette norme régit aujourd’hui le fonctionnement de Bluesky, qui a officiellement vu le jour en 2022. L’objectif était de faire plus tard de Twitter un réseau social de cette norme. Mais cela, c’était bien avant qu’Elon Musk décide d’acheter Twitter. Depuis le rachat, les relations sont devenues compliquées entre Bluesky et Twitter. Finalement, les liens ont été rompus en décembre 2022. Ce qui a permis à Bluesky de devenir un réseau social à part entière, dorénavant sous la responsabilité de Bluesky PBLLC.

Comment fonctionne Bluesky ?

Dans son fonctionnement, Bluesky est quasiment identique à Twitter.

Profil de l’utilisateur : un peu comme sur Twitter, vous avez droit à un profil comportant une bannière en bleu personnalisable, une photo de profil encerclée, un username sous la forme @pseudo.bsky.social , une courte bio, le nombre d’abonnés, d’abonnements et de posts.

: un peu comme sur Twitter, vous avez droit à un profil comportant une bannière en bleu personnalisable, une photo de profil encerclée, un username sous la forme , une courte bio, le nombre d’abonnés, d’abonnements et de posts. Publications : tout comme on les appelle les tweets sur Twitter, ils sont désignés par skeets sur Bluesky. Au maximum, chaque skeet a droit à 300 caractères avec la possibilité d’ajouter des images, des liens, des émojis et des mentions. Chaque skeet sur Bluesky peut être commenté, partagé ou liké.

Timeline : tout comme sur Twitter, chaque utilisateur a droit à une timeline qu’il peut défiler indéfiniment. La timeline est divisée en deux : Following (composée uniquement des skeets des personnes que vous suivez) ou Waht’s Hot (les recommandations de l’algorithme).

Vous l’aurez compris, toute personne qui maitrise Twitter peut aisément se retrouver sur Bluesky. Mais comment rejoindre ce réseau social ?

Un moyen de rejoindre Bluesky : invitation

C’est en février 2023 que Bluesky s’ouvre pour la première fois à une phase bêta privée sur Android. En avril, il débarque sur l’App Store pour les appareils Apple. Néanmoins, l’accès au réseau social à ciel bleu est pour le moment restreint. Vous ne pouvez y accéder que sur invitation. Pour cela, vous devez vous inscrire sur la liste d’attente ouverte à cet effet. Un jour, vous recevrez un lien d’invitation par mail pour pouvoir créer un compte utilisateur sur la plateforme. Selon les informations de Forbes, près de 2 millions de personnes sont déjà en attente.

L’autre moyen d’accéder à la plateforme est d’obtenir un code d’invitation de quelqu’un qui est déjà utilisateur de Bluesky. Chaque deux semaines, les utilisateurs reçoivent des codes d’invitation qu’ils peuvent partager avec “des personnes dignes de confiance”.

Bien que récent, Bluesky connait de plus en plus du succès. Le réseau social a déjà intégré le top 10 des réseaux sociaux sur PlayStore et revendique déjà près de 100 000 utilisateurs réguliers.