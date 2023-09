Est-ce dangereux d’utiliser son téléphone quand il est en charge ?

Généralement, il est recommandé de ne pas utiliser son téléphone pendant qu’il est branché. C’est un conseil général aussi vieux que l’invention du portable. Avec l’arrivée des smartphones, le risque était encore plus grand. Néanmoins, ce ne sont pas tous les utilisateurs qui obéissent à cette règle. Ceci a poussé les constructeurs à revoir leur processus de fabrication. En conséquence, ces derniers ont amélioré les appareils qu’ils mettent sur le marché. Aujourd’hui, utiliser son téléphone branché n’est plus aussi dangereux comme il y a des années.

Utilisation du téléphone en charge : ce n’est plus vraiment dangereux

Contrairement aux idées préconçues, il est tout à fait sûr d’utiliser votre téléphone pendant qu’il est en cours de chargement, du moins, parfois. En fait, la plupart des smartphones modernes sont spécifiquement conçus pour gérer cette situation sans poser de risques majeurs pour les utilisateurs.

Ces appareils intègrent des mécanismes de sécurité, dont des circuits de surveillance de la batterie. Ces dernières surveillent en permanence la température de la batterie, le niveau de charge, et d’autres paramètres importants. Ils ajustent automatiquement la puissance de charge en conséquence pour minimiser les risques.

Utilisation du téléphone en charge : quelques risques demeurent

Bien que les constructeurs aient amélioré les smartphones, les utiliser pendant la charge comporte encore des risques.

Un risque de ralentissement de la charge

Quand vous utilisez activement votre téléphone pendant qu’il est en cours de chargement, il peut y avoir des répercussions sur la vitesse de la charge. Cela s’explique par le fait que votre appareil doit non seulement recharger sa batterie, mais aussi alimenter et gérer toutes ses composantes internes en même temps. Cette double tâche peut ralentir le processus de chargement, ce qui signifie que si vous recherchez une charge rapide, il est préférable de minimiser votre utilisation intensive du téléphone pendant cette période.

En limitant les applications en cours d’exécution et les activités gourmandes en ressources, vous permettez à votre téléphone de se concentrer davantage sur la recharge.

La surchauffe lors de l’utilisation du téléphone en charge

Le risque de surchauffe constitue une préoccupation majeure lorsqu’un téléphone est utilisé durant la phase de charge. Lorsque vous sollicitez activement votre téléphone en le consultant, en envoyant des messages ou en utilisant des applications gourmandes tout en le rechargeant, cela génère davantage de chaleur interne. Celle-ci peut être problématique, car elle peut endommager la batterie de votre téléphone. Dans d’autres situations, elle peut même causer des dysfonctionnements du téléphone ou, dans des cas très rares, entraîner des incidents plus graves tels qu’un incendie.

Quelques précautions à prendre

Pour minimiser les potentiels risques, vous devez utiliser exclusivement les câbles et les chargeurs d’origine fournis avec votre téléphone ou des accessoires certifiés par le fabricant. Ces derniers garantissent une meilleure compatibilité. Les chargeurs de qualité médiocre ou contrefaits peuvent entraîner des surchauffes, des courts-circuits, et même endommager la batterie de votre téléphone.

En plus de l’utilisation d’accessoires de bonne qualité, il est recommandé de limiter l’utilisation intensive de votre téléphone pendant la charge afin d’accélérer le processus. Ne placez pas votre téléphone sous une quelconque couverture et pensez à retirer sa coque de protection pendant la charge. Ceci peut aider à éviter l’emprisonnement de la chaleur et la surchauffe.

Soyez vigilant et remplacez immédiatement tout câble ou chargeur défectueux pour garantir une utilisation sûre et optimale de votre appareil en charge.