Rencontrez-vous des problèmes de connexion Internet lente ? Bien que certains ralentissements puissent être temporaires, une lenteur continue n’est pas normale. Cet article explorera si le problème pourrait résider avec votre modem ou votre routeur, et ce que vous pouvez faire pour y remédier.

La différence entre le modem et le routeur

Connaitre la différence entre le modem et le routeur est essentiel pour comprendre la source de votre problème.

Un modem est un dispositif qui convertit les données de votre fournisseur d’accès Internet (FAI) en un signal utilisable par les appareils de votre domicile. Il est essentiel pour accéder à Internet pour ceux qui utilisent une connexion comme la fibre optique.

est un dispositif qui convertit les données de votre fournisseur d’accès Internet (FAI) en un signal utilisable par les appareils de votre domicile. Il est essentiel pour accéder à Internet pour ceux qui utilisent une connexion comme la fibre optique. Un routeur distribue ce signal à vos différents appareils, que ce soit via Wi-Fi ou des connexions câblées. Il gère la circulation des données au sein de votre réseau domestique. Cet équipement est relié au modem avec un câble Ethernet pour établir la connexion de données.

En résumé, le modem est la porte d’entrée vers l’Internet, tandis que le routeur est le gestionnaire de la circulation des données au sein de votre domicile. Ce dernier assure ainsi la connectivité et la sécurité.

Il est temps maintenant de découvrir ce qu’il faut faire en cas de connexion lente.

En vidéo la différence entre le routeur et le modem :

Comment améliorer ma connexion Internet lente ?

Identifier le moment approprié pour remplacer votre routeur ou modem est crucial pour maintenir une connexion Internet optimale. Si vous observez une diminution constante de la vitesse de connexion ou des déconnexions fréquentes, cela pourrait indiquer que votre équipement actuel ne parvient plus à gérer efficacement le signal reçu de votre fournisseur d’accès Internet (FAI).

Concernant le routeur, un remplacement est envisageable si vous remarquez les problèmes suivants :

Le réseau Wi-Fi est instable.

La couverture du signal est insuffisante pour votre espace de vie.

Vos appareils ne profitent pas des vitesses maximales autorisées par votre abonnement Internet.

Les routeurs plus récents offrent une meilleure gestion du signal et supportent des normes de sécurité plus avancées. C’est d’ailleurs essentiel pour protéger vos appareils connectés. Pour expliquer la différence, la norme Wi-Fi 5 offre par exemple un débit allant jusqu’à 3,5 Gbit/s et une portée maximale de 30 m. De son côté, le Wi-Fi 6 atteindra une bande passante de 9,6 Gbit/s.

Les différences sont évidemment nombreuses si on entre dans les détails techniques. Sachez toutefois que vos appareils connectés doivent aussi prendre en charge les nouveaux standards. Cela est nécessaire si vous voulez profiter de ces débits élevés.

Quant au modem, envisagez un remplacement si celui-ci est technologiquement obsolète ou ne supporte plus les vitesses offertes par votre FAI. Cela concerne notamment l’arrivée de nouvelles technologies comme le DOCSIS 3.1 pour les connexions par câble. Un modem à jour est capable de transformer plus efficacement le signal externe en un flux de données stable et rapide.

Découvrez la différence entre les standards Wi-Fi dans cette vidéo :

Un bridage de votre FAI

Avant de procéder à un achat, effectuez toutefois des tests de vitesse pour diagnostiquer si le problème vient du routeur ou du modem. Parfois, un simple redémarrage de ces appareils ou une mise à jour du firmware peut résoudre les problèmes sans nécessiter de remplacement.

Il se peut également que cette lenteur provient de votre FAI. Ce dernier bride volontairement le débit pour garantir une bande-passante équitable pour tous les utilisateurs dans une zone. Vous ne profitez donc pas de la vitesse de connexion promise dans votre contrat. Dans ce cas précis, on vous conseillerai de consulter votre opérateur, et d’envisager un changement de fournisseur d’accès internet.