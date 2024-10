Find My Device : enfin l’intégration de l’authentification biométrique

Google continue d’améliorer son service Find My Device avec l’ajout d’une fonctionnalité très attendue : l’authentification biométrique. Cette mise à jour permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement à l’application via des moyens de sécurité renforcés. Grâce à cette nouveauté, Google renforce la protection des appareils tout en améliorant l’expérience utilisateur sur sa plateforme.

Intégration de l’authentification biométrique : plus de sécurité et simplicité

La dernière version de l’application Find My Device, numérotée 3.1.173-1, introduit enfin l’authentification biométrique. Les utilisateurs peuvent désormais accéder rapidement à l’application en utilisant leur empreinte digitale, leur visage, ou en entrant un code PIN. Auparavant, l’accès nécessitait exclusivement le mot de passe du compte Google associé. Cette situation pouvait être contraignante pour certains utilisateurs.

L’authentification biométrique sur Find My Device apporte non seulement une plus grande rapidité d’accès, mais surtout un niveau de sécurité accru. Avant cette mise à jour, il était possible de désactiver la demande de mot de passe pour éviter de le saisir à chaque ouverture de l’application. Une pratique qui exposait les utilisateurs à des risques. Avec l’intégration des biométriques, cette option a disparu. Elle garantit ainsi une demande systématique de validation pour chaque session.

VOIR AUSSI : Google Android 16 : tout ce qu’on sait sur le futur OS !

Une interface retravaillée de Find My Device pour les tablettes

Outre l’ajout de la biométrie, Find My Device a également reçu une mise à jour visuelle, notamment pour les utilisateurs de tablettes. L’application adopte désormais un nouveau panneau latéral, remplaçant l’ancien design à feuille inférieure. Ce changement permet une meilleure utilisation de l’espace sur les grands écrans des tablettes et rend l’interface plus intuitive.

Bien que cette modification ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs, elle promet de faciliter l’accès aux principales fonctionnalités de l’application. Jouer un son, sécuriser l’appareil, le marquer comme perdu, ou obtenir des directions, etc. Cette refonte graphique fait partie des efforts continus de Google pour améliorer l’expérience utilisateur sur toutes les plateformes.

L’ajout de l’authentification biométrique sur Find My Device marque une étape importante dans l’évolution de l’application. En renforçant la sécurité et en rendant l’expérience plus fluide, Google répond aux attentes des utilisateurs. Le géant du Web consolide en parallèle la protection de leurs appareils. Cette mise à jour, couplée à des ajustements visuels sur tablettes, promet une meilleure ergonomie et sécurité.