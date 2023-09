Football Manager 2024 : 4 changements qui vont révolutionner le jeu

Football Manager 2024 sort officiellement le 6 novembre 2024. Néanmoins, les utilisateurs de PC bénéficieront d’un accès anticipé durant le mois d’octobre. Ensuite, ce sera autour de Xbox, PlayStation 5 et de Nintendo Switch. En dernière position, les joueurs mobiles Android et iOS pourront y accéder. Pour ceux qui sont sous Xbox, Football Manager sera intégré au Game Pass tandis que les joueurs qui sont abonnés Netflix pourront y accéder gratuitement. Mais en attendant, Sports Interactive a annoncé quatre grandes nouveautés.

Un adversaire IA très amélioré

Football Manager n’a pas résisté aux vents de l’intelligence artificielle qui souffle sur le monde actuellement. Sports Interactive a donc décidé de l’utiliser pour améliorer les adversaires joués par l’ordinateur. Selon l’équipe de développement : « Les entraîneurs IA sont désormais mieux équipés pour reconnaître les déséquilibres dans leur construction d’effectif et ils prendront aussi beaucoup mieux en considération leur style tactique en établissant des listes de joueurs à recruter ».

Cela signifie que les entraîneurs joués par l’ordinateur ne vont plus recruter à tout-va. Ils feront plus confiance aux jeunes qui proviennent de leur centre de formation. Dans le recrutement, ils vont mettre l’accent sur le long terme.

Il en est de même des départs. Lorsqu’il s’agira de prêter de jeunes joueurs, ils ne considèreront pas uniquement l’argent. Le style de jeu de l’équipe où va le joueur sera important dans la balance. Ceci, pour permettre au joueur de mieux se développer.

Nouvelles sources de revenus

Pour se coller un peu plus à la réalité, le jeu de simulation de management intègre de nouveaux moyens pour les clubs de gagner de l’argent. C’est le cas par exemple des accords de droits TV à durée fixe. Vous pourrez conclure des accords lucratifs et augmenter vos revenus au fur et à mesure que vous améliorez vos résultats sportifs. Si vous prenez par exemple un club autrichien et le faites monter en Ligue des Champions, il est clair que votre championnat deviendra plus attractif. Forcément, cela augmente les revenus du club.

La rigueur dans la gestion des finances

La gestion des finances deviendra plus stricte dans Football Manager 2024. Fini les pagailles des managers qui font du n’importe quoi avec le budget des transferts. Il faudra désormais gérer avec plus d’attention les fonds disponibles. Si vous dépensez plus qu’il n’en faut, votre budget de transfert devient rouge.

Pour régler ce problème, vous devez vendre des joueurs le plus rapidement possible pour revenir dans le vert. Sinon, vos dirigeants vendront les joueurs qu’ils jugent nécessaires afin de rééquilibrer les comptes du club.

De nouveaux intermédiaires pour faciliter ou corser les transferts

C’est une nouveauté qui ne plaira certainement pas toujours, selon que l’on est vendeur ou acheteur. À présent, le transfert d’un joueur pourrait aussi inclure des intermédiaires pour faciliter ou complexifier les négociations. « Si vous voulez vendre un de vos joueurs et constatez que son agent n’est pas très coopératif ou que les offres ne répondent pas à vos attentes, vous pouvez désormais embaucher un Intermédiaire pour aider à faciliter une vente », affirment les développeurs.