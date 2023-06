Top 5 meilleurs jeux pour PC de l’année 2023

Le gaming sur PC ne perd pas en popularité en 2023, avec de nombreux jeux à succès sortis ou prévus. De nombreuses franchises, auparavant en exclusivité console, se retrouvent désormais disponibles sur PC. Voici une petite liste des jeux à ne pas rater en 2023 si vous êtes un adepte du jeu sur PC gamer.

Diablo 4

Dernier épisode de la franchise la plus célèbre dans le domaine du Hack’n Slash, Diablo 4 mettra les joueurs face à un ultime ennemi : Lilith, la mère de l’humanité. Comme dans les précédents opus, le joueur devra explorer différentes régions en affrontant des hordes d’ennemis, tout en améliorant son personnage en montant de niveau et en trouvant des objets rares. Tout cela, avec la jouabilité jouissive propre à la franchise, la longue durée de vie, de nouvelles classes et une amélioration du système de PVP. Diablo 4 reçoit un accueil très positif de la critique, avec une note Metacritic oscillant entre 87 et 91 sur 100.

Baldur’s Gate

Véritable légende dans le domaine du jeu de rôle PC occidental, Baldur’s Gate revient sur nos écrans, 23 ans après la sortie du second opus. Le jeu prend place dans les Royaumes Oubliés, dans l’univers de Donjons et Dragons. Le joueur pourra y créer son personnage de zéro et devra tenter de se libérer de l’influence des Illithids, une race maléfique l’ayant infecté avec un parasite mental. Très attendu pour aout 2023, Baldur’s Gate 3 semble bien parti pour ravir le cœur des joueurs et des critiques.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, sorti en février, se positionne sans difficulté à la première place des jeux Harry Potter. Son monde ouvert, son immense Poudlard et la liberté d’exploration donnée aux joueurs lui ont assuré un énorme succès. Le joueur y joue un jeune sorcier, qui devra enquêter sur une inquiétante révolte gobeline, au 19éme siècle. Nommé pour le Game Award du jeu le plus attendu, Hogwarts Legacy obtient des critiques très favorables, avec un score Metacritic entre 84 et 88 sur 100, en faisant un jeu autant pour les fans d’Harry Potter que pour ceux qui sont étrangers à cet univers.

Final Fantasy 16

Pour son seizième opus solo de la série Final Fantasy, Square Enix semble avoir préparé des nouveautés particulièrement attrayantes, en axant le gameplay du jeu vers l’action. Leader sur le marché du A-JRPG, on peut s’attendre à un scénario travaillé et à des combats dantesques. Bien qu’il n’y ait pas encore énormément d’informations sur le jeu, on peut s’attendre à ce qu’il soit l’un des meilleurs de l’année. Il est, en tout cas, l’un des plus attendus par les joueurs et par la critique.

Resident Evil 4 Remake

Le très attendu remake d’un des plus célèbres épisodes de la franchise d’action-aventure à la troisième personne a remporté un franc-succès, avec un score metacritic entre 91 et 93 sur 100. Le joueur contrôle l’agent Leon S. Kennedy envoyé dans un village espagnol dans le but de sauver Ashley Graham, une jeune fille enlevée par une secte. Ce remake réussit avec brio à nous faire replonger dans une aventure effrayante, remplie de moments culte. On peut également saluer les excellents graphismes, qui rendent le jeu absolument magnifique.

Chaque jeu de ce top 5 apporte une expérience unique et mémorable. Que vous soyez un amateur de RPG sombre, de stratégie historique, d’action paranormale ou d’aventure futuriste, 2023 a quelque chose à vous offrir. Ces jeux représentent le meilleur de ce que le gaming sur PC a à offrir, et ils sont le gage d’innombrables heures de divertissement passionnant. Alors, préparez-vous à plonger dans ces mondes fantastiques et à créer votre propre histoire épique. Bon jeu à tous !