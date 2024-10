Google s’apprête à upgrader l’expérience utilisateur avec le Projet Jarvis, un assistant basé sur Gemini 2.0, prévu pour décembre 2024. Cette IA intégrée à Chrome pourrait automatiser de nombreuses tâches courantes, rendant la navigation plus fluide et productive. Mais concrètement, qu’est-ce que cela va changer avec ce que nous connaissons ?

Projet Jarvis : automatiser les tâches quotidiennes avec Gemini 2.0

Le Projet Jarvis représente une innovation majeure visant à automatiser certaines actions sur le Web. Réservations de vols, achats ou recherche d’informations… Tout sera simplifié. Le concept, selon les dernières fuites, repose sur une compréhension en temps réel des pages Web. L’objectif serait de répondre aux besoins de l’utilisateur de façon proactive. Le tout sera possible grâce à Gemini 2.0. Jarvis sera ainsi capable de lire et d’analyser les contenus affichés. Il exécutera alors les tâches sans intervention humaine complexe. Un genre d’« agent IA » au sens propre du terme.

Conçu pour le navigateur Chrome, Jarvis devrait pouvoir capturer des captures d’écran et les interpréter. Cela simplifiera l’analyse contextuelle. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez, par exemple, demander à Jarvis de remplir automatiquement un formulaire ou de cliquer sur un lien. Tout cela simplement par commande vocale ou textuelle. Néanmoins, le prototype actuel montre une légère latence de quelques secondes avant chaque action. Une situation qui pourrait être améliorée avant le lancement officiel.

La synergie entre Gemini 2.0 et Jarvis : une belle promesse pour votre expérience

Le cœur du Projet Jarvis est Gemini 2.0, un modèle de langage avancé qui alimente son intelligence. Ce modèle représente la réponse de Google aux besoins croissants pour des assistants virtuels capables d’interactions naturelles et contextualisées. Lors de la conférence Google I/O, Gemini 2.0 avait déjà fait l’objet de discussions. Nous pouvons notamment citer ses capacités d’assistance polyvalentes et adaptatives. En couplant cette technologie à Jarvis, Google ambitionne de créer un assistant qui facilite la vie quotidienne. Il exécutera automatiquement les demandes formulées en langage naturel.

L’expérience utilisateur promise est fluide, rapide et efficace. Cependant, Google prend le temps de perfectionner cette technologie. Le géant du web souhaite garantir une expérience sans faille dès le déploiement de Gemini 2.0 en décembre. Une première phase de tests sera d’ailleurs en place auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs. Le but : corriger les dernières imperfections avant une adoption plus large.

Que sait-on d’ailleurs sur Gemini 2.0 à ce jour ? Les intentions de Google pour cet avenir proche de Gemini deviennent plus claires avec le projet Jarvis. Toutefois, peu d’informations ont filtré concernant les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour. En mai dernier, l’entreprise a introduit le projet Astra, sa vision de la recherche multimodale. Celle-ci permettrait à Gemini de percevoir son environnement et d’interagir avec lui en temps réel.

Noël 2024 sera décidément placé sous le signe de l’Intelligence Artificielle, comme vous pourrez le voir par la suite. Un choc de Titans se prépare-t-il ?

Google et ses concurrents : la course vers l’IA assistée

Google n’est pas seul dans cette quête d’automatisation intelligente. Microsoft, avec Copilot Vision, et Apple, avec son projet Apple Intelligence, explorent également des technologies similaires. Microsoft souhaite intégrer son IA dans des pages Web, tandis qu’Apple travaille à l’assistance multi-applications. Même des startups comme Anthropic développent des solutions pour des contrôles informatiques limités. Ceci préfigure alors un futur où l’IA sera omniprésente dans notre quotidien.

L’essor de ces projets montre une volonté générale d’intégrer des assistants virtuels dans les applications courantes. Les interactions homme-machine s’en verront transformées et la productivité améliorée. En automatisant les tâches récurrentes, ces IA, y compris Project Jarvis, permettent de se focaliser sur des actions à plus forte valeur ajoutée.

Affaire à suivre…

Selon la fuite vue sur le média « The Information » (via AndroidPolice), le « Projet Jarvis xGemini 2.0 », a de belles ambitions. Le principal objectif est cependant de rendre notre navigation sur le Web plus intuitive et productive. En automatisant les tâches fastidieuses, cette IA pourrait marquer un tournant pour chaque utilisateur. Bien qu’il reste des ajustements à faire, l’innovation et l’ambition de Google posent les bases d’un futur numérique autre que ceux dont nous avions l’habitude.