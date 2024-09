La sécurité fait évidemment partie des inquiétudes de ceux qui habitent dans une maison connectée. Google Home semble toutefois préparer la solution. Le service est en effet sur le point de recevoir une mise à jour très attendue sur le Mode Vacance. Un récent démontage de l’APK révélé par Pranob Mehrotra d’Android Authority dévoile cette information. Une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les utilisateurs. Cette nouveauté vise à renforcer la sécurité des maisons connectées.

Google Home va simuler une présence en votre absence

Bien que Google Home offre déjà un écosystème robuste avec des commandes intelligentes variées, son interface et certaines de ses fonctionnalités n’ont pas beaucoup évolué ces dernières années. La mise à jour du Mode Vacances vous permettra désormais de simuler votre présence lorsque vous êtes absent. En effet, elle va automatiser l’allumage des lumières, la diffusion de musique, et le contrôle des stores dans votre Smart Home.

Cette fonctionnalité est essentielle pour prévenir les cambriolages, une caractéristique que d’autres plateformes de maison intelligente proposent déjà. Jusqu’à présent, les utilisateurs de Google Home devaient configurer manuellement ces actions, un processus long et complexe. Comme l’explique Zachary Kew-Denniss d’Android Police, cette tâche est « un cauchemar » à réaliser manuellement. À tel point qu’il a abandonné l’idée.

Heureusement, le nouveau mode Vacances devrait faciliter ces actions. Bien qu’il ne soit pas encore disponible, sa présence dans le code de la version 3.23.1.3 de Google Home montre que cette fonctionnalité est en cours de développement.

VOIR AUSSI : Assistant vocal intelligent sur smartphone : qui est le meilleur en 2024 ?

Des améliorations pour les appareils compatibles Matter

En parallèle du mode Vacances, Google Home prévoit également des améliorations dans la gestion des appareils compatibles Matter. Bien que présenté comme l’écosystème unificateur pour les appareils connectés… Matter n’a pas encore conquis le marché aussi rapidement que prévu. Cependant, Google semble déterminé à améliorer l’interopérabilité et la configuration des appareils Matter avec son écosystème.

Aamir Siddiqui, d’Android Authority, a découvert dans le code source de l’application Google Home un nouvel outil. Ce dernier va permettre de lier directement les appareils Matter déjà configurés. Actuellement, la configuration de ceux-là nécessite un cycle de réinitialisation complet, un processus long et peu pratique. Avec cette mise à jour, Google espère simplifier la gestion des appareils connectés et rendre l’expérience utilisateur plus fluide.

Bien que la date de sortie officielle de ces fonctionnalités ne soit pas encore confirmée, elles montrent que Google continue d’écouter les demandes de sa communauté d’utilisateurs. Ces nouveautés devraient permettre à Google Home de rivaliser plus efficacement avec les autres écosystèmes de maison intelligente.