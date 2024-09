Google Pixel Watch : bientôt des modèles plus faciles à réparer ?

L’une des plus grandes faiblesses des montres Google Pixel Watch réside dans leur manque de réparabilité. Cela oblige alors les utilisateurs à remplacer l’appareil en cas de casse. La firme envisage toutefois de proposer des modèles de montres connectées plus réparables à l’avenir. Cette évolution pourrait marquer un tournant important pour la gamme Pixel Watch, tant sur le plan écologique qu’économique.

Le concept d’une montre connectée réparable

Google explore actuellement l’idée de concevoir des Pixel Watch plus facilement réparables. Lors d’un panel au Climate Week de New York, Nicole Azores, a évoqué l’intérêt de l’entreprise pour la réparabilité de ses appareils. Elle a précisé que la marque souhaitait étendre cette réflexion à l’ensemble de ses produits, incluant les montres connectées. Cette initiative vise à réduire l’empreinte écologique de la marque en prolongeant la durée de vie des appareils.

Selon Azores, « Les montres et les objets portables sont encore assez récents et nous réfléchissons à la manière de les rendre réparables. Nous pensons à la réparabilité à plus grande échelle, pas seulement pour les téléphones et les tablettes, et nous voulons nous assurer que tous nos produits deviennent un jour réparables. Je pense que les montres étant une catégorie très récente, certains éléments de conception doivent être pris en compte pour les rendre réparables. »

Ce concept reste encore au stade de l’élaboration. Google n’a donné aucune date précise concernant la mise en œuvre de cette idée. Selon les rumeurs, il faudra peut-être attendre deux à trois ans avant de voir une version vraiment réparable. Cela signifie qu’il est peu probable que la Google Pixel Watch 4, attendue l’année prochaine, intègre cette nouvelle orientation. Bien que prometteur, ce projet pourrait n’être concret qu’à partir de la Pixel Watch 5. Cela pourrait même concerner une génération encore plus lointaine.

VOIR AUSSI : Android 15 : on connait enfin la date de sortie sur les Google Pixels !

De meilleures Google Pixel Watch 3, mais ?

La dernière génération de la montre connectée de Google, la Pixel Watch 3, représente déjà une avancée notable par rapport aux versions précédentes. Avec un écran plus grand (45 mm), une autonomie améliorée jusqu’à 48 heures, et une meilleure gestion des notifications, elle corrige certaines lacunes de ses prédécesseurs. Toutefois, en cas de casse, Google ne propose toujours pas de solution de réparation.

Comme pour les Pixel Watch 1 et 2, seule l’option de remplacement est disponible via le programme Preferred Care. Encore faut-il que ce programme ne soit accessible qu’à certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. En France, les utilisateurs doivent se contenter d’un remplacement limité ou se tourner vers des réparateurs tiers, souvent coûteux et risqués.

Cette décision semble suivre les efforts de Google pour améliorer la réparabilité de ses smartphones Pixel, lesquels ont maintenant un meilleur indice de réparabilité. Si la firme réussit à mettre en œuvre des Pixel Watch plus facilement réparables, cela pourrait changer la donne en termes de durabilité. Cette initiative améliorera aussi l’expérience utilisateur. En attendant, les consommateurs devront encore patienter avant de pouvoir profiter d’une montre connectée véritablement réparable.