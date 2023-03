Hogwarts Legacy : Comment choisir la baguette magique qui vous ressemble ?

Après les livres, les aventures du sorcier binoclard le plus célèbre ont été portées à l’écran. Désormais, il est possible d’incarner un jeune sorcier dans l’univers imaginé par J.K. Rowling, grâce à Hogwarts Legacy. Un jeu en monde ouvert offrant une expérience magnifique, digne des romans et des films. Le joueur peut ainsi devenir membre de l’une des 4 maisons de la plus prestigieuse des écoles de sorcellerie au monde, découvrir l’école, aller à Pré-au-Lard, faire de la magie, etc. Néanmoins, avant de pouvoir faire de la magie, il faut choisir sa baguette magique. Comment donc s’y prendre ?

Un accessoire majeur, mais sans aucune incidence sur la suite du jeu

Comme décrits dans les livres par Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant J. C, la baguette magique est à la fois un outil et une arme au quotidien pour le sorcier. C’est avec elle que ce dernier arrive à lancer toutes sortes de sorts.

Normalement, les exploits que l’on peut faire avec une baguette magique varient selon les propriétés de cette dernière. Malheureusement, ce n’est pas le cas dans Hogwarts Legacy.

Peu importe la baguette que vous aurez choisie, vous lancerez les mêmes sorts que les autres. Ceci étant, si vous souhaitez simplement jouer, vous n’avez qu’à choisir une baguette quelconque et vous lancer dans l’aventure.

Néanmoins, si vous êtes un fan pointilleux et que vous désirez que votre baguette magique vous ressemble, vous devez prendre le temps de choisir ses composants selon votre personnalité.

Vous pourrez par exemple choisir un bois qui correspond à votre mois de naissance, choisir ce qui en sera le cœur, etc. Ceci renforce votre immersion dans l’univers, mais ne rend pas pour autant le personnage plus fort qu’avec d’autres baguettes ou composants. La force et la puissance du sorcier que vous incarnez restent dans votre habileté à la manette.

Quand peut-on choisir sa baguette magique dans Hogwarts Legacy ?

Le choix de la baguette magique ne se fait pas dès le début du jeu. Une autre différence par rapport aux livres où l’on se rend directement au Chemin de Traverse pour acheter sa baguette.

Dans le jeu vidéo Hogwarts Legacy, vous commencez l’aventure avec une baguette d’occasion que vous offre le Professeur Fig. Avec celle-ci, vous apprenez notamment comment utiliser une baguette pour lancer des sorts. Dès la fin de l’apprentissage, vous serez invité à aller vous fabriquer votre propre baguette magique.

Vous n’allez pas vous rendre au Chemin de Traverse. Le jeu vous invite à vous rendre à Pré-au-Lard, à proximité de l’école. Vous y trouverez la boutique d’Ollivander pour acheter ou créer une baguette magique qui correspond à votre personnalité.

Les éléments à prendre en compte pour choisir sa baguette magique Hogwarts Legacy

Il existe deux théories concernant le choix de la baguette magique dans l’univers d’Harry Potter :

La première, c’est que c’est la baguette magique qui choisit son sorcier . Dans Hogwarts Legacy, peu importe la baguette que vous choisissez, elle ne vous refusera pas. On suppose que c’est le destin du sorcier qui l’y a conduit directement.

. Dans Hogwarts Legacy, peu importe la baguette que vous choisissez, elle ne vous refusera pas. On suppose que c’est le destin du sorcier qui l’y a conduit directement. Le sorcier peut choisir de confectionner sa baguette magique selon ses désirs. C’est le cas avec Fleur Delacour, dont la baguette contient un cheveu de sa grand-mère.

Voici les éléments à prendre en compte pour choisir une baguette selon votre personnalité.

Le bois

En premier, vous devez choisir la forme et le type de bois pour votre baguette magique. Vous avez une variété de choix selon la forme, le type, la couleur, l’essence, etc.

Pour une baguette conforme à votre personnalité, vous devez choisir un bois qui a rapport à votre date de naissance. Voici les différentes options possibles :

21 janvier au 17 février : sorbier

18 février au 17 mars : frêne

18 mars au 14 avril : aulne

15 avril au 12 mai : saule

13 mai au 9 juin : aubépine

10 juin au 7 juillet : chêne

8 juillet au 4 août : houx

5 août au 1er septembre : noisetier

2 septembre au 29 septembre : vigne

30 septembre au 27 octobre : lierre

28 octobre au 24 novembre : roseau

25 novembre au 23 décembre : sureau

24 décembre au 20 janvier : bouleau

Si vous êtes né un 1er mai, comme moi, vous choisirez le saule comme bois.

Le composant du cœur de la baguette

Le cœur d’une baguette magique est constitué d’un élément très puissant. Il confère donc à la baguette sa puissance et multiplie les sorts qu’elle peut jeter. Mais ça, c’est dans les livres et les films. Dans Hogwarts Legacy, le composant du cœur de la baguette ne change pas votre jeu.

Néanmoins, pour un peu plus de personnalisations, vous pouvez choisir l’élément d’un animal avec qui vous avez une certaine affinité. Le jeu vous propose trois options :

Le ventricule de dragon : il compose le cœur des baguettes magiques d’ Ollivander lui-même, de Minerva McGonagall , de Bellatrix Lestrange , la mangemort, et de Hermione Granger . On dirait que c’est destiné aux femmes de caractère.

lui-même, de , de , la mangemort, et de . On dirait que c’est destiné aux femmes de caractère. Le crin de licorne : on le retrouve dans le cœur des baguettes magiques de Ron Weasley , de Remus Lupin et de Drago Malefoy .

, de et de . La plume de phénix : composant des baguettes de Harry Potter et de Voldemort.

La flexibilité de la baguette magique

La flexibilité de la baguette magique est caractéristique du sorcier qui le possède.

Si vous êtes du genre inflexible sur votre conviction et faites de la droiture une valeur non négociable, une baguette dure est parfaite pour vous.

Êtes-vous ouverte d’esprit ? Prêt à recueillir de nouvelles idées ? Vous devriez opter pour une baguette souple.

La taille de la baguette magique

La taille de la baguette est proportionnelle à la taille du sorcier. Elle est comprise entre 22 et 35 cm. À vous de choisir ce qui vous convient.

Dès lors que vous avez choisi les éléments de votre baguette, validez-la. Vous êtes maintenant armé comme un vrai sorcier pour aller en aventure.